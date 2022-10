‘Es oficial, he vuelto’: Henry Cavill confirma que regresa como Superman

Después de años de especulaciones, Henry Cavill regresará al Universo Extendido de DC como el Hombre de Acero.

“Hola a todos, quería esperar hasta que terminara el fin de semana antes de publicar esto porque quería darles a todos la oportunidad de ver ‘Black Adam'", dijo el actor británico, de 39 años, el lunes en un video de Instagram, haciendo referencia a la película de historietas de Dwayne Johnson que acaba de estrenarse.

“Pero ahora que muchos de ustedes lo han hecho, es oficial: estoy de vuelta”.

Alerta de spoiler: el rostro familiar de Superman aparece sin previo aviso en los créditos finales de la cinta del superhéroe de Dwayne Johnson, que recaudó $67 millones en la taquilla del pasado fin de semana. Ese es el mayor número en un fin de semana de apertura que Johnson ha visto para una película en la que él es el protagonista.

Entretenimiento ‘Black Adam’ domina la taquilla en EE.UU. “Black Adam” fue la película más taquillera este fin de semana en Norteamérica al recaudar unos 67 millones de dólares en su estreno, según proyecciones de la industria.

Henry Cavill hace una entrada dramática en medio de los créditos finales de la película como Superman, descendiendo después de que Amanda Waller de Viola Davis se acerca al Black Adam de Johnson con un dron. En el estilo de policía bueno/policía malo, la confrontación se desarrolla: Waller lanza una amenaza a Black Adam sobre lo que podría pasar si dejara su país natal de Kahndaq. Superman, sin embargo, solo quiere hablar.

“La imagen que ves en esta publicación y lo que viste en ‘Black Adam’ son solo una pequeña muestra de lo que está por venir”, dijo Cavill en su video. “Así que hay mucho por lo que estar agradecido, y llegaré a eso a tiempo. Pero quería agradecerles a ustedes sobre todo”.

“Gracias por su apoyo y gracias por su paciencia. Les prometo que todo valdrá la pena”.

Cavill actualmente interpreta a Geralt de Rivia en “The Witcher” de Netflix y a Sherlock Holmes en la serie de películas “Enola Holmes” de la plataforma de streaming. Recientemente interpretó a Superman en la “League of Justice” de 2017, que se volvió a publicar como la versión recortada de “League of Justice de Zach Snyder” en 2021. También hubo “Man of Steel” en 2013 y “Batman v. Superman: Dawn of Justice” en 2016.

Pero el futuro del actor en el Universo Extendido de DC era un misterio hasta ahora.

“Una pequeña muestra de lo que está por venir, mis amigos”, dice el pie de foto de la publicación de Cavill. “El amanecer de la esperanza renovado. Gracias por su paciencia, será recompensada”.

El plan en este momento es que Cavill aparezca en al menos una película independiente de Superman, dijo el lunes Hollywood Reporter, aunque todavía no se ha agregado ningún escritor o director. Después de que se cerró el trato, Cavill filmó su parte de la secuencia de créditos de “Black Adam” el mes pasado en Londres.

