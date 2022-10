Un fanático del terror elige las 10 mejores películas nuevas de miedo para el streaming este Halloween

Es la época más espeluznante del año: la temporada espeluznante está aquí y no faltan nuevas historias aterradoras para devorar, desde thrillers retorcidos e historias Lovecraftian hasta alienígenas sedientos de sangre, maníacos con hachas en mano y delicias macabras en cámara lenta.

Con muchas opciones de transmisión para obtener su dosis de terror, también es un gran momento para ser un fanático del género. ¿Te encanta el terror de todo tipo, durante todo el año? Echa un vistazo a los lanzamientos impecablemente seleccionados en la plataforma de transmisión especializada Shudder. ¿Te atreves a sumergirte aún más en las profundidades del cine de culto? Pruebe la biblioteca de títulos clásicos y contemporáneos de Arrow?

Incluso Criterion Channel tiene una alineación increíble de terror icónico de los años 80 en oferta este mes, incluido el clásico de vampiros de 1987 de Kathryn Bigelow, raro para transmitir, “Near Dark”.

Pero si está buscando nuevos sustos para ver, lo tenemos cubierto aquí. Así que talla tus calabazas, pon uno o dos Ghoul Log, llena esos tazones de dulces y dale play a las mejores historias escalofriantes que puedes ver en casa este fin de semana de Halloween.

Georgina Campbell interpreta a Tess en “Barbarian”, el éxito de terror loco de 2022. (Courtesy of 20th Century Studios)

‘Barbarian’

Duración: 1 hora, 43 minutos

Calificación: R

Streaming: Amazon Prime: Rent/Buy. | Disney+: Incluido. | HBO Max: Incluido.

La mejor película de horror del año ha llegado al streaming a través de HBO Max! El retorcido clásico El retorcido clásico del guionista y director Zach Cregger, sobre una mujer (Georgina Campbell) que descubre que su incompleto Airbnb ya está ocupado por un misterioso extraño (“Es” Bill Skarsgård), es imprescindible si has experimentado sus deliciosos escalofríos laberínticos en teatros o se sumergen para una primera visualización.

Combine “Barbarian”, también protagonizada por Justin Long y Matthew Patrick Davis, en giros memorables que es mejor dejar intactos, con”Malignant,” el campeón del terror WTF del año pasado. Conviértalo en una característica triple de Halloween exagerada agregando “Orphan: First Kill” de este año a su lista de reproducción, y regocíjese, porque una nueva era de terror original loco está sobre nosotros.

Joseph Winter interpreta a un YouTuber caído en desgracia que transmite en vivo su noche en una casa embrujada en la estridente sátira de terror “Deadstream”. (Shudder)

‘Deadstream’

Duración: 1 hora, 27 minutos.

Calificación: Sin calificación.

Streaming: Shudder: Incluido | AMC+: Incluido

Con su macabra energía de montaña rusa al estilo “Evil Dead” y un protagonista de transmisión en vivo que te encanta odiar, “Deadstream” será recordado como una señal de nuestros tiempos Very Online. El dúo de cineastas Vanessa y Joseph Winter aportan un nuevo giro y una animada manía cómica al subgénero del metraje encontrado al contar su historia desde la perspectiva de Shawn (Joseph Winter), un YouTuber ensimismado y recientemente caído en desgracia cuyo último truco lo ve pasar la noche en una casa supuestamente embrujada en un intento por recuperar patrocinios y relevancia en Internet.

Después de “Deadstream”, dale play a “V/H/S/99" de Shudder, la última versión de la antología de metraje encontrado de larga duración, cuyos puntos destacados incluyen el extraño “Ozzy’s Dungeon” del músico y cineasta Flying Lotus y los Winters. “To Hell and Back” ambientada en el año 2000, con otro giro estrafalario de la coprotagonista de “Deadstream”, Melanie Stone.

Una escapada familiar se va al sur rápidamente en “Speak No Evil”, una de las nuevas películas de terror más escalofriantes de 2022. (Erik Molberg / Shudder)

‘Speak No Evil’

Duración: 1 hora, 37 minutos

Calificación: No calificada

Streaming: Shudder: Incluido. | AMC+: Incluido.

Si prefieres que el terror se presente en el punto más sombrío, el director Christian Tafdrup (“Parents”) te tiene cubierto con este tenso thriller psicológico sobre la pareja danesa Bjørn y Louise (Morten Burian y Sidsel Siem Koch), que se hacen amigos de una pareja holandesa (Fedja van Huêt y Karina Smulders) de vacaciones y planea visitarlos en el campo para unas idílicas vacaciones multifamiliares.

Una vez que llegan, las cosas van de cortésmente incómodas a peor a medida que Tafdrup tira de los hilos de su horror a los modales cada vez más fuerte, inspirado en su propia experiencia infantil, un logro que sería oscuramente divertido si no fuera tan siniestro. Un auténtico chiller de temporada que te dejará inquieto.

Jamie Clayton es su nuevo Pinhead en el reinicio de 2022 “Hellraiser”, disponible en Hulu. (Spyglass Media Group)

‘Hellraiser’

Duración: 2 horas

Calificación: R.

Streaming: Hulu: Included.

Después de nueve secuelas de rendimientos decrecientes, el reinicio de 2022 del icónico y erótico clásico de terror de 1987 de Clive Barker “Hellraiser” tiene tales vistas para mostrarte. Lanzado por Hulu a principios de este mes y dirigido por el director de “Night House” David Bruckner, se desarrolla a medida que la familiar caja de rompecabezas del infierno cae en manos de una nueva heroína (Odessa A’zion), quien comienza a descubrir sus misterios como el cuerpo. la cuenta se acumula.

No tan extremo como el original, el nuevo “Hellraiser” , sin embargo, viene con el sello de aprobación de Barker, un nuevo y delicioso Pinhead interpretado por Jamie Clayton y actualizaciones de diseño carnoso para la pandilla sádica de cenobitas interdimensionales de The Priest. Y después de “Candyman” de 2021, da la bienvenida a más del canon de pesadilla de Barker a la pantalla y abre el apetito por las historias de terror oscuras y peligrosas que están por venir.

Mia Goth interpreta a una granjera de ojos deslumbrantes en “Pearl”, la precuela del slasher “X” de Ti West ambientado en la década de 1970. (Christopher Moss / A24)

‘Pearl’ (aka ‘Pearl: An X-traordinary Origin Story’)

Duración: 1 hora, 43 minutos

Calificación: R

Streaming: Amazon Prime: Rentar/Comprar. | Apple TV+: Rentar/Comprar. | Google Play: RentAR/Comprar. | Vudu: Rentar/Comprar.

En 2022, el cineasta Ti West (“House of the Devil”, “In A Valley of Violence”) logró una rara hazaña, lanzando dos películas de terror originales conectadas consecutivamente, ambas ancladas por fascinantes actuaciones de la actriz Mia Goth en múltiples roles. Primero vino el slasher “X”, ambientado en la década de 1970 en el que un equipo porno encuentra su destino a manos de una vieja (gótica, con prótesis y maquillaje) en una granja remota de Texas. Unos meses más tarde, “Pearl” aterrizó en los cines, llevando al público aún más a la historia de fondo del asesino del hacha titular de Goth como una mujer joven de ojos estrellados con sueños en el mundo del espectáculo alrededor de la Primera Guerra Mundial, una precuela tan inquietante que mantuvo a Martin Scorsese despierto toda la noche.

Con “Pearl” nueva en la transmisión, sigue el ejemplo de Marty y presenta el trabajo más audaz de West hasta la fecha y deléitate con las virtuosas actuaciones principales de Goth, algunas de las mejores del año en cualquier género.

La heroína adolescente angustiada Kat (Lyric Ross) es una doncella del infierno con poderes sobrenaturales en la película de animación stop-motion “Wendell & Wild”, de Henry Selick y Jordan Peele. (Netflix)

‘Wendell & Wild’

Duración: 1 hora, 45 minutos

Clasificación: PG-13

Streaming: Netflix: Incluido.

Estrenada en Netflix el viernes, esta comedia de terror en stop-motion coescrita por el director Henry Selick (“The Nightmare Before Christmas”, “Coraline”) y Jordan Peele de “Nope” da la bienvenida a adultos y niños mayores a un nuevo mundo excéntrico y visualmente inventivo. lleno de emociones sobrenaturales, angustia adolescente, humor y corazón.

Lyric Ross le da voz a Kat Elliot, una adolescente punk gótica de cabello verde engañada para hacer un trato con un par de demonios torpes (Peele y Keegan-Michael Key) para resucitar a sus amados padres. Una historia en expansión, un elenco inclusivo y temas de mentalidad social le dan a “Wendell & Wild” más profundidad de lo que podrías esperar, mientras que una banda sonora asesina te brindará la apertura perfecta para presentar a tu joven sabueso de terror favorito al grupo punk inglés X-Ray Spex.

De izquierda a derecha, Alexis Wolfe como Jesse, Tasiana Shirley como Maika y Nalajoss Ellsworth como Uki en el debut de ciencia ficción de la directora Nyla Innuksuk, “Slash/Back”. (Courtesy of RLJE Films / Shudder)

‘Slash/Back’

Duración: 1 hora, 26 minutos

Calificación: No calificada

Streaming: Amazon Prime: Rentar/Comprar. | Google Play: Rentar/Comprar. Shudder: Incluido. | YouTube: Rentar/Comprar.

Las niñas inuit toman el centro del escenario, y se enfrentan a alienígenas sedientos de sangre que cambian de forma, en el atractivo debut como directora de la cineasta Nyla Innuksuk, disponible ahora en VOD y streaming en Shudder. Con un guiño a “The Thing”, “Slash/Back” crea un mundo completamente propio a medida que se desarrollan sucesos espeluznantes en la tranquila aldea de Pangnirtung en Nunavut, donde la testaruda Maika (Tasiana Shirley) se rebela contra las tradiciones culturales de sus padres mientras andar en bicicleta aburrida con sus mejores amigas (Alexis Wolfe, Nalajoss Ellsworth y Chelsea Prusky).

Animadas bromas de ciencia ficción y entretenidas características de criaturas se suceden cuando las jóvenes estrellas de “Slash/Back” ponen su propio sello en el género. Observe de cerca cómo Innuksuk rinde un breve homenaje al difunto maestro del género indígena Jeff Barnaby, cuyo cortometraje distópico de ciencia ficción de 2010 “File Under Miscellaneous” hace un cameo en la pantalla, siendo visto por el fanático de las películas de terror de Wolfe, Jesse, un recordatorio de que las historias pioneras tienen impactos desconocidos en las generaciones siguientes.

Laura Galán protagoniza “Piggy”, de la directora Carlota Pereda. (Jorge Fuembuena/Magnet Releasing)

‘Piggy’

Duración: 1 hora, 39 minutos

Calificación: Sin calificación.

Streaming: Apple TV+: Rentar/Comprar. | Google: Rentar/Comprar. | YouTube: Rentar/Comprar

Laura Galán ofrece una actuación intrépida como Sara, una joven acosada por su peso en su pueblo rural en el campo español, en “Piggy” de la cineasta Carlota Pereda, expandida de su corto premiado de 2018 del mismo nombre. Caminando a casa un día después de una broma humillante, Sara es testigo del brutal secuestro de sus torturadores y debe decidir: ¿Qué debe hacer al respecto?

A partir de ahí, el sinuoso thriller moral de Pereda es inesperado y sorprendentemente divertido, aunque no rehuye la sangre, el gore y la violencia emocional de la crueldad humana cotidiana. Entre las mejores importaciones de género del año, “Piggy” cuenta con uno de los elementos más escurridizos del horror: un final visceral que te deja satisfecho mientras sus implicaciones resuenan en tu mente.

El productor ejecutivo Guillermo del Toro presenta la serie de antología de terror “Gabinete de curiosidades”, ahora en Netflix. (Netflix)

‘Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities’

Clasificación: Sin clasificación

Streaming: Netflix: Incluido.

Curada y conducida por el ganador del Oscar Guillermo del Toro (“El laberinto del fauno”, “Nightmare Alley”), la antología “El gabinete de las curiosidades” de Netflix trae ocho hermosos cuentos de terror de una hora de duración al streamer justo a tiempo para Halloween.

Impulsada por un nivel de valor de producción que no encontrará en la mayoría de las antologías de género, la gama de historias de cineastas como Vincenzo Natali (“Cube”), David Prior (“The Empty Man”) y Catherine Hardwicke (“Crepúsculo”) es a veces una mezcla extraña que se inclina fuertemente hacia el gótico y la atmósfera.

Los aspectos más destacados incluyen un caso atípico con sabor a los años 80, la parábola de embellecimiento “The Outside”, dirigida por Ana Lily Amirpour y protagonizada por Kate Micucci, Martin Starr y Dan Stevens (con un acento que realmente exige ser escuchado), que fundamenta un tono engañoso y efectos pegajosos con actuaciones identificables.

Del mismo modo, no se puede perder “The Murmuring”, de la directora de “Babadook”, Jennifer Kent. Esta historia de fantasmas ambientada en la década de 1950, basada en los giros silenciosamente absorbentes de Essie Davis y Andrew Lincoln, sobre un par de ornitólogos casados que todavía están de duelo por una pérdida inimaginable durante un viaje de investigación en la costa atlántica, es una de las piezas más bellamente fotografiadas y actuadas. de cine de terror del año, punto, testimonio del poder que se puede alcanzar en el formato corto.

Complete su maratón de terror de Halloween sumergiendo sus sentidos en “Umbral de máscara”, del director Johannes Grenzfurthner. (Courtesy of Drafthouse Films)

‘Masking Threshold’

Duración: 1 hora, 30 minutos

Calificación: No calificada

Streaming: Amazon: Rentar/Comprar. | Apple TV+: Rentar/Comprar. | Google: Rentar/Comprar. | Vudu: Rentar/Comprar.

¿Buscas una película más oscura para perturbar tus sentidos este Halloween? “Masking Threshold” es la película para ti. El horror experimental inmersivo en inglés del artista austriaco Johannes Grenzfurthner coloca a la audiencia en los ojos y oídos de un protagonista (Ethan Haslam) que ha construido su propio laboratorio casero improvisado para descubrir la fuente de su tinnitus, con resultados cada vez más impactantes.

Utilizando macrofotografía y un diseño de sonido al estilo ASMR, “Masking Threshold” te lleva a una madriguera de conejo donde la teoría de Reddit se encuentra con la fijación de Lovecraft, la paranoia se convierte en una experiencia sensorial perturbadora. Disponible ahora en VOD, este es el nuevo título de terror para los amantes del género que juran que ya han visto todo lo que Halloween 2022 tiene para ofrecer.

