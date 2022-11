Walt Disney elimina el mandato de vacunación COVID-19 de muchos programas de televisión a medida que disminuyen los temores de cierre

Disney dijo el viernes en una serie de sus programas de televisión que ya no requerirá que el elenco y el equipo se vacunen contra el COVID-19 a medida que disminuyan las hospitalizaciones.

Las producciones, incluido el drama de socorristas “9-1-1", ya no requerirán que los trabajadores frente y detrás de la cámara en las áreas de mayor riesgo de sus platós sean vacunados, dijeron personas con conocimiento del tema que no estaban autorizados a hablar en público.

El uso de los mandatos de vacunación fue acordado por sindicatos y productores como parte del llamado Acuerdo de Regreso al Trabajo del año pasado. Alrededor de una docena de espectáculos se ven afectados y se mantendrán otros protocolos, incluidos el enmascaramiento y las pruebas, dijo una persona cercana al asunto. Disney aún puede requerir vacunas para algunas producciones.

Disney se negó a comentar. SAG-AFTRA dijo en un comunicado que los productores siempre han tenido la opción de imponer el mandato.

El gigante del entretenimiento con sede en Burbank se encuentra entre los primeros estudios importantes en eliminar los mandatos de vacunación de una cantidad tan grande de programas, en una señal de la disminución del riesgo de brotes de virus que causaron costosos cierres de producción. Algunos otros estudios ya no exigen vacunas para el elenco y el equipo.

Los mandatos de vacunas han sido controvertidos en algunos sectores de Hollywood. Algunos actores se han opuesto firmemente a las vacunas obligatorias, lo que provocó una ruptura dentro de SAG-AFTRA.

La presidenta del sindicato, Fran Drescher, celebró la decisión en las redes sociales el sábado.

“Como nación, debemos tener mucho cuidado de que el miedo no se convierta en fascismo”, dijo Drescher en un video publicado en Twitter el sábado. “Cuando se deben presentar tarjetas para identificar si está incluido o excluido, nos encontramos en un punto de inflexión de una América que ya no reconozco. Debo aplaudir a Disney por tomar la posición de no vacunar sus sets por más tiempo”.

Drescher, quien dijo que está vacunada, ha estado presionando contra el uso de los mandatos de vacunación a pesar de que la junta del sindicato que dirige ha apoyado su uso. El sindicato estimó anteriormente que alrededor del 25% de las producciones requerían vacunas.

El acuerdo de Regreso al Trabajo permitió a los productores exigir que los trabajadores en zonas de alto riesgo, generalmente donde los actores están sin máscaras frente a las cámaras, tengan las vacunas actualizadas contra COVID-19.

“Todas las empresas firmantes del Acuerdo de Regreso al Trabajo siempre han tenido la autoridad de elegir implementar, o no implementar, mandatos de vacunación en producciones a su discreción, siempre que cumplan con los requisitos del acuerdo”, SAG-AFTRA. dijo la portavoz Pam Greenwalt en un comunicado.

El acuerdo de Regreso al Trabajo se extendió el mes pasado hasta enero de 2023. El acuerdo proporciona pago por enfermedad, así como requisitos para pruebas, vacunación y enmascaramiento en películas y programas de televisión.

