¿Por qué los Oscar están preparados para ir a ‘Mach 10’ con ‘Top Gun: Maverick’?

El superproductor Jerry Bruckheimer tiene un largo currículum: miles de millones en taquilla de franquicias como Pirates of Caribbean” y “Bad Boys”, varios cientos (y contando) de episodios de “CSI: Crime Scene Investigation” y suficientes explosiones cinematográficas para haber infligido daño auditivo en generaciones de audiencias.

El único elemento que falta en el currículum de Bruckheimer, de 79 años: una nominación al Oscar.

Ahora, tal vez sienta que la omisión no es flagrante sino ganada. ¿Qué, Bruckheimer debería haber sido nominado por “Pearl Harbor”? ¿O “National Treasure”? Siempre ha sido un populista, preocupado por poner personas en los escaños, no por los caprichos de los votantes de los Oscar. La academia puede tener su “prestigio”. Tomará los complementos de Happy Meal.

Pero... Bruckheimer también ha hecho decenas de películas que la gente sigue viendo hoy en día (a diferencia de, oh, un buen tercio de las películas nominadas a mejor película) y, en ocasiones, ha producido películas que bien podrían haber sido nominadas a los Oscar. ' el más alto honor. Nunca volveré a ver la hinchada ganadora de la mejor película de 1995, “Braveheart”, pero si me tropiezo con el audaz thriller submarino de Tony Scott, “Crimson Tide”, también estrenada ese año, con gusto me acomodaré y veré a Denzel Washington y Gene Hackman ir. en eso durante dos horas.

“Black Hawk Down” también podría haber sido un contendiente, lo que le valió al director Ridley Scott una nominación al Oscar... pero sin la correspondiente nominación a mejor película.

Entonces, sí, el hombre y sus películas han sido buenas y malas y (Coyote) feas. Y todavía está por ahí balanceándose.

Y, claro, es temprano, pero aclaremos esto ahora mismo: Jerry Bruckheimer recogerá su nominación al Oscar en la 95ª edición de los Premios de la Academia.

Tal vez recuerdes una pequeña película titulada “Top Gun: Maverick”. Salió en mayo, ganó alrededor de $ 1.5 mil millones en taquilla, trabajó en los conductos lagrimales de hombres y mujeres cuando se estrenó. Secuela de una arrogante película de acción realizada hace 36 años (!), el segundo capítulo está tan obsesionado con su predecesor del mismo nombre que bien podría ser esa película y, en muchos sentidos, es esa película, simplemente mejor: mejores acrobacias, mejores efectos visuales. , mejor artesanía. No es una mejor canción. No nos dejemos llevar. Con el debido respeto a Gaga, pero esas notas de sintetizador de bajo de apertura en “Take My Breath Away” aún harán que los oyentes se vuelvan y regresen a algún lugar secreto en los años venideros.

¿Sabías que “Take My Breath Away” ganó el Oscar a la canción original? ¿Recuerdas que “Top Gun” fue nominada a otros tres premios Oscar: edición de películas, mezcla de sonido y edición de sonido? ¿Recuerdas las cinco películas nominadas a mejor película ese año? (Dudoso.) ¿Y si hubiera habido 10 películas, el número actual nominado a mejor película, y no solo cinco? ¿"Top Gun” habría hecho el corte?

Sin embargo, probablemente no, para bien o para mal, si quisiera mostrarle a alguien cómo se sentían los 80, y el cine de los 80, pondría como referencia “Wall Street”, una película de John Hughes y “Top Gun”.

Pero eso fue entonces y ahora es cuando tenemos 10 espacios para el Oscar a la mejor película, una categoría que se amplió en 2009 porque los votantes de la academia no habían nominado a “The Dark Knight” de Christopher Nolan el año anterior. El presidente de la Academia, Sid Ganis, al anunciar la decisión en ese momento, lo dejó claro al hablar sobre el razonamiento: “No les estaría diciendo la verdad si dijera que las palabras ‘Dark Knight’ no surgieron”.

La idea era abrir la categoría de mejor película a películas populares. Películas como “Top Gun: Maverick”.

En su mayor parte, eso no ha sucedido. Los votantes simplemente se duplicaron en los dramas independientes, tanto que hace unos años, la academia intentó agregar un “Oscar de película popular”. Esa idea, como la mayoría de los otros movimientos realizados durante los 11 años que Dawn Hudson dirigió la organización, dividió a los miembros y finalmente se desechó.

Entonces, con todo eso, ¿por qué el optimismo ahora para la película de pilotos de Tom Cruise? Dos cosas: “Top Gun: Maverick” y, en menor medida, la electrizante “Elvis” de Baz Luhrmann y el deslumbrante éxito independiente “Everything Everywhere All at Once”, ayudaron a revivir salas de cine moribundas este año a través de la pura fuerza del espectáculo. Los creadores de “Top Gun: Maverick”, de hecho, estaban tan comprometidos con la experiencia cinematográfica que aguantaron durante años (la película se terminó en 2019) para satisfacer de manera óptima la necesidad de velocidad del público. (Y también, obviamente, para hacer una montaña de dinero). Maverick yendo a Mach 10 sirvió como un poderoso recordatorio de por qué la gente deja sus hogares y va al cine.

Pero eso por sí solo podría no ser suficiente porque muchos votantes de los Oscar todavía tienen la idea de que las únicas películas que vale la pena honrar son aquellas que elevan el arte y tienen el brillo de ser sobre algo importante o, al menos, presentan una payasada, un Hitler imaginario para recuérdanos que el fascismo es malo.

Sin embargo, este año, varias de estas películas: la indulgente “Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths” de Alejandro G. Iñárritu, el desenfocado “Empire of Light” de Sam Mendes, la película biográfica de Marilyn Monroe que odia a Marilyn Monroe “Blonde”, la desordenada adaptación de la novela de Don DeLillo “Ruido blanco” y la comedia plana de David O. Russell “Amsterdam” (de nuevo, fascismo = malo) han aterrizado con un ruido sordo.

Todavía hay indies sobresalientes: “Tár”, “The Banshees of Inisherin”, “Women Talking”, junto con la magistral obra de memoria cinematográfica de Steven Spielberg, “The Fabelmans”. Pero eso es solo cuatro, lo que deja mucho espacio para “Top Gun: Maverick” y un puñado de otros dignos contendientes de palomitas de maíz, incluidas películas próximas como la deliciosa “Glass Onion: A Knives Out Mystery” de Rian Johnson y tal vez la tan esperada “Avatar” de James Cameron. " continuación. (La extravagancia de la Edad de Oro de Hollywood de Damien Chazelle, aún sin proyectar, “Babylon” merece su propia categoría).

Y, claro, puede argumentar que los votantes anhelan algo más que popularidad y artesanía al marcar sus boletas. (Mira lo que le pasó a “Yellowstone” este año en los Emmy). Pero no olvides todos esos sentimientos que “Top Gun: Maverick” desenterró en audiencias mayores (el grupo demográfico más grande de la academia), cuyos corazones se calentaron al ver a Tom Cruise seguir haciendo Cosas de Tom Cruise, mostrándoles a esos jóvenes caprichosos que aún puedes vivir tu mejor vida incluso después de que la tarjeta AARP llegue por correo.

“Puede que no sea la definición de gran arte, pero es una gran película”, dice un ejecutivo de un estudio rival, quien me dijo que pondría a “Top Gun: Maverick” en lo más alto de su boleta para el Oscar después de verla tres veces en los cines.

“Para citar una línea de otra película de Tom Cruise”, agregó, “a veces tienes que decir, '¿Qué diablos?’ Los Oscar necesitan esta película. Entonces, sí, espero que sea nominada y Cruise se lance en paracaídas al cine cuando se levante el telón”.

