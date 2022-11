Tras acuerdo de custodia con Gerard Piqué, Shakira y sus hijos se mudan a EE.UU.

Shakira se está mudando de regreso a Miami, trasladando a su familia de Barcelona, España, a Florida después de llegar a un acuerdo de custodia con su ex, la estrella del fútbol español Gerard Piqué.

La sensación colombiana del pop, de 45 años, y Piqué, de 35, anunciaron su separación en junio. Ellos comparten dos hijos, Sasha Piqué Mebarak, de 7 años, y Milan Piqué Mebarak, de 9, quienes se mudarán con ella el próximo año a Florida, donde reside gran parte de la familia de la cantante. Shakira y sus hijos viven en Barcelona desde hace ocho años.

“Hemos firmado un acuerdo de custodia”, dijeron los famosos padres el miércoles en un comunicado a The Times.

“Nuestro único objetivo es brindar a nuestros hijos la máxima seguridad y protección y la esperanza de que puedan continuar con sus vidas en un ambiente seguro y tranquilo”, dijeron. “Agradecemos que se respete su privacidad”.

TMZ informó que el cantante de “Whenever, Wherever” y los equipos legales del defensor del FC Barcelona habrían llegado a un acuerdo después de una reunión de 12 horas. The Times ha confirmado que los dos firmaron un acuerdo que es “lo mejor para los niños”.

La pareja anunció su separación durante el verano después de estar juntos durante 12 años y en medio de rumores generalizados de que Piqué la había engañado; sin embargo, ninguna superestrella ha abordado públicamente esas acusaciones.

En septiembre, se ordenó que la ganadora del Grammy fuera juzgada en España, donde enfrenta seis cargos de fraude fiscal. La fecha del juicio aún no se ha fijado, pero el caso depende de dónde vivió el cantante de “Hips Don’t Lie” entre 2012 y 2014.

En 2018, los fiscales de Barcelona acusaron a la cantante, de nombre completo Shakira Isabel Mebarak Ripoll, de no pagar 14,5 millones de euros (13,9 millones de dólares) en impuestos sobre la renta obtenida durante ese período de dos años. Los fiscales alegan que pasó más de la mitad de ese período en España y debería haber pagado impuestos en el país, a pesar de que su residencia oficial estaba en las Bahamas.

La estrella del pop ha negado repetidamente haber actuado mal y rechazó un acuerdo con las autoridades para evitar ir a juicio, informó Associated Press en septiembre. Su firma de relaciones públicas ha dicho que ya pagó lo que debía y 3 millones de euros adicionales (2,8 millones de dólares) en intereses.

Los fiscales buscan una sentencia de prisión de ocho años y una multa considerable si es declarada culpable de evasión de impuestos.

