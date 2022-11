Junto a invitados de lujo, Angélica Vale devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Fue sin duda una de las develaciones de estrella del Paseo de la Fama de Hollywood más emotivas en mucho tiempo y una en las que más figuras del medio artístico de México se hicieron presente para honrar a una verdadera estrella latina que emigró a este país para continuar evolucionando en su carrera artística.

Como dijo el mismo Jorge Ramos en un enlace virtual: “Angélica… Vale”. Efectivamente el talento de Angélica, vale oro y eso se lo demostraron sus amigos y compañeros en cada una de sus intervenciones en el estrado, el cual fue ubicado en el 7060 de Hollywood Boulevard cerca de la estrella de su legendaria madre la actriz y cantante Angélica María y la estrella del cantante Pepe Aguilar.

Figuras como Angélica María, Pepe Aguilar, Jaime Camil y Kate del Castillo, los integrantes de Matute, Adamari López, además de Omar Chaparro, ofrecieron palabras valiosas y sentidas hacia la persona y hacia la carrera artística de la talentosa actriz, cantante, presentadora, locutora y comediante mexicana, Angélica Vale, quien ahora tiene la estrella número 2739.

“Que viva México y que viva Los Ángeles que me ha abierto las puertas de una manera preciosa”, dijo una emocionada Angélica Vale, quien estuvo sentada juntoa su madre, su esposo y sus dos hijos disfrutando de todas y cada una de las palabras que le obsequiaron sus amigos artistas presentes y hasta de los que estuvieron en persona, sino a través de un video que mostraron en un monitor a la homenajeada.

Angélica le dedicó sus estrella a su madre, pero también a su México lindo y querido. (Armando García )

“No tengo palabras para agradecerles, tanto a Pepe (Aguilar) como a Kate (Del Castillo), obviamente a mi mamá y al único que no podia faltar el día de hoy, Jaime Camil”, dijo la actriz recordada por su papel de Lety en la telenovela “La fea más bella”, precisamente al lado de su colega Jaime Camil, quien también fue uno de los invitados a hablar en el estrado.

Pero el discurso de agradecimiento de Angélica fue interrumpido brevemente por el actor Omar Chaparro, quien se subió al escenario para abrazarla, felicitarla y para entregarle una bandera mexicana a su amiga. Una bandera tricolor que “alguien te la mandó, que no pudo estar aquí, que te quiere mucho… Eugenio Derbez y me dijo que te la pusiera mientras das tu discurso”, dijo Chaparro mientras le ponía sobre los hombros la bandera.

¿Eugenio me mandó esto, neta?”, preguntó Angélica y luego con la chispa que la caracteriza, le envió otro mensaje al protagonista de “Instruction not included”. “Eugenio mandame un papel para una película, andale”, dijo con simpatía, generando risas entre los presentes.

“Eres una grande de la comedia, de la imitación como ninguna y qué hermoso estar aquí esta noche, que Dios te bendiga y arriba Angélica Vale”, expresó Chaparro mientras abrazaba a su amiga y colega.

La popular actriz confesó frente a su público que se reunion en la famosa avenida hollywoodense que desde siempre tuvo un sueño cuando vivía en México, pero lo veía lejano porque ella hacía telenovelas y no pensó que sí lograría tener una estrella aquí en el Paseo de la Fama de Hollywood como lo hizo su madre unos cuantos años atrás.

Angélica Vale posa con su estrella en el Paseo de la Fama. (Armando García )

“Y ver a tantos amigos y tanta gente que vino ha acompañarme, gracias, besos. Señor Erick Garcetti, gracias por estar aquí”, agregó mientras miraba con agradecimiento al todavía alcalde de Los Ángeles.

Luego de las risas, también llegaron las palabras conmovedoras de la juez de “Tu cara me suena”. “Creo que uno de los miedos que podemos tener al morirnos es qué va a pasar con nosotro’. Quién nos va a recordar, qué pasa después”, cuestionó la actriz.

“El tener una estrella el día de hoy, sé que algún día, mis nietos, mis bisnietos, van a poder venir con esos dos (señalando a sus hijos) y decir ‘mira aquí está la estrella de tu abuela o tu bisabuela y va a estar aquí por siempre’. Y eso no tiene precio. Gracias, muchas gracias a todos los que tuvieron que ver. Y gracias amor (dijo mirando a su esposo Otto Padrón). Gracias por entender que estoy loca, que necesito subirme a un escenario. Y esta estrella va dedicada obviamente a mi mamá (Angelica María), a mi papá, (Raúl Vale), pero sobre todo a mi abuela Angélica Ortíz que sin ella, yo creo que ni mi mamá ni yo estaríamos aquí . Abuela te amo con todo el corazón. Siéntete muy orgullosa de mi”, expresó Angélica conteniendo las lágrimas de evidente emoción.

“Siendo una niña de cinco años, ella estaba en un pasillo haciéndo todo lo que hacíamos nosotros, porque se sabía toda la obra, todos los bailes y no la sacamos nunca de ahí, porque Angélica nació para esto y esto ha sido su vida”. — Angélica María/ Madre de Angélica Vale

“Y obviamente también va dedicado a mi México lindo y querido, porque sin esa carrera allá, nunca hubiera podido llegar acá”, agregó al lado de su pequeña angeliquita quien le pidió que no llorara mientra escuchaba y recibía sonorous aplausos de los presentes.

Ante estas palabras, la más emocionada era su madre Angélica María, La Novia de México, quien minutos antes había sido ella la primera en ofrecer unas palabras para su orgullosa hija, quien a los cinco años de edad le dijo “yo no quiero vacaciones, yo me quiero ir al teatro”. Lo que sucede es que con esa edad, ella acompañaba a su madre a los ensayos de las obras teatrales y desde un pasillo ella veía lo que hacían los actores. “Y estaba haciéndo todo lo que hacíamos nosotros, porque se sabía toda la obra, todos los bailes y no la sacamos nunca de ahí, porque Angélica nació para esto y esto ha sido su vida”, dijo la Ilustre Angélica María, quien dijo saber lo que sentía en ese momento su hija, porque ella ya lo vivió.

Angélica agradeció a Los Ángeles y su gente que la recibió con los brazos abiertos. (Armando García )

Desde que llegó a vivir a Los Ángeles, Angélica ha tenido una relación muy estrecha con figuras mexicanas que hoy viven aquí y hacen carrera desde este lado de la frontera, pero que la conocieron desde hace muchos años cuando compartiéron en foros en México y estas fueron las palabras que expresaron hacia su amiga y compañera.

“De mí, tú tienes mi amor, mi admiración y respeto. Por tu mama y sé que eso lo mismo que sienten ustedes por mi familia, porque hemos sido amigas desde hace mucho tiempo. Se del legado que nosh an dejado nuestros padres y ojalá algúm día podamos superar a nuestros padres, pero sé que eso está muy difícil”, dijo Kate del Castillo.

Entre tanto, Pepe Aguilar, quien asistió a la ceremonia de develación al lado de su esposa Aneliz, dijo “siempre he dicho que el negocio del entrenimiento y el ambiente artítico debe ser de verdaderos artistas. De repente los medios de comunicación, la fama pueden distraer este concepto y es como una bocanada de aire fresco que se respira cuando se reconocen a los verdaderos artistas, en cualquier reconocimiento, pero más cuando es uno como este. Así que mi querida Angélica, no sabes el gusto que me da que te reconozcan, porque si hay gente que se merece este reconocimiento, eres tú mi querida Angélica”.

Angélica Vale es una de las comediantes mexicana más reconocida de su país y una intérprete de teatro en vivo aclamada por la crítica con una extensa carrera en cine, televisión, radio y música con una trayectoria de más de cuatro décadas.

La carrera de Angélica Vale como actriz, comenzó cuando era una bebé tirando de la falda de su legendaria madre mientras estaba en vivo en el escenario.

En 2017 fue la voz principal de Mamá Imelda en la versión en español de la galardonada cinta de Disney y ganadora del Oscar “Coco”.

En la actualidad es conductora de su programa de radio matutino “La Vale Show” en la emisora Cali 93.9 de Los Ángeles, y es una participante activa de la comunidad benéfica de Hollywood.

En un video que exhibieron a los presentes, se pudo ver a varias celebridades deseándole lo mejor a Angélica Vale, quien recibió este reconocimiento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Hollywood justamente un día antes de celebrar su cumpleaños número 47.

“Hay pocas personas que tienen en su nombre y apellido su historia y su destino. Y este caso el de Angélica es exactamente cierto. Angélica…vale. Pocos saben todo lo que ella ha tenido que trabajar, pelear para estar donde está y para tener su estrella, ahí mismo en Hollywood”. — Jorge Ramos/Periodista

“Angélica hermosa, felicidades. Te lo mereces. Te mando un abrazo hermosa”. — Chiquis/Cantante

“Angélica te conozco tantos años que felicitarte es poco. Que hayas conseguido una estrella en el Paseo de la Fama después de tantos años de trabajo como artista, naciste artista, vienes de una familia de artistas y creo que también tu familia y tu marido Otto te van a celebrar con un gran abrazo, con muchos besos por este gran logro. Te felicito, te felicito y te felicito”. — Don Francisco/Presentador de TV