Will Smith dice que la rabia ‘contenida’ le llevó a la bofetada de los Oscar: ‘La gente herida hace daño’

Will Smith sabe que su “horrible decisión” de abofetear a Chris Rock en los Premios de la Academia de 2022 proyecta una larga sombra sobre sus próximos proyectos y apareció el lunes en “The Daily Show” para desgranar su último mea culpa.

Mientras promocionaba su papel protagonista en la próxima película de Antoine Fuqua, “Emancipation”, el actor de 54 años se sentó con el presentador Trevor Noah para una entrevista de 21 minutos en la que abordó el infame incidente y sus consecuencias aún no aclaradas. El ganador del Oscar fue expulsado de los premios de la Academia durante 10 años, algo sin precedentes.

La estrella de “El rey Ricardo” se encontró en compañía simpática con el anfitrión saliente, que también aludió al incidente cuando presentaba los premios Grammy. Diseccionaron lo que llevó a Smith a irrumpir en el escenario del Teatro Dolby para abofetear a Rock después de que el comediante hiciera una indirecta sobre la pérdida de cabello de Jada Pinkett Smith.

Después de hablar de su próximo programa de NatGeo “Pole to Pole”, de la esclavitud en EE. UU. y de la película de Fuqua -que él describió no como una película sobre la esclavitud, sino como “una película sobre la libertad"- los dos se adentraron en la psicología que estuvo detrás de las acciones de Smith la noche del 27 de marzo.

“Fue una noche horrible, como puedes imaginar. Hay muchos matices y complejidades en ella, pero al final del día, simplemente, me perdí", dijo Smith, llorando ocasionalmente durante la entrevista. “Y supongo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien.

“No sabes lo que le pasa a la gente. Yo estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto”, añadió.

“Sólo tenemos que ser amables el uno con el otro, aunque es difícil”, continuó.

“Y es como si entendiera la idea de que ‘la gente herida hace daño a la gente’”, dijo Smith.

Noah citó las memorias de Smith de 2021 en las que hablaba de cómo creció con miedo a los conflictos y a luchar, y describió la bofetada de los Oscar como un momento en el que Smith defendió lo que no debía en el momento equivocado.

“Fueron muchas cosas”, respondió Smith. “Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ya sabes. Todo eso surgió en ese momento”.

Smith añadió que ese momento “no es lo que quiero ser”.

“Entiendo lo impactante que fue para la gente .... Era una rabia que había estado embotellada durante mucho tiempo. Pero entiendo el dolor”, dijo.

“Fue un desastre. No quiero profundizar demasiado en ello para que la gente lo malinterprete más”, añadió.

“Pero la única cosa que me está matando: ‘Emancipación’ es la obra maestra de Antoine ... y la idea de que podrían ser negados los premios por mi culpa es como - ugh - eso me está matando”, dijo Smith. “Sólo espero que su trabajo sea honrado y que su trabajo no se vea manchado por una decisión horrible de mi parte”.

El ex alumno de “Fresh Prince of Bel-Air” dijo que pasó los últimos dos meses tratando de perdonarse a sí mismo “por ser humano”.

“Créeme, no hay nadie que odie el hecho de ser humano más que yo”, bromeó. “Y encontrar ese espacio para mí dentro de mí para ser humano, ya sabes, siempre he querido ser Superman - abalanzarme y salvar a la damisela en apuros - y tuve que humillarme y darme cuenta de que soy un humano defectuoso y todavía tengo la oportunidad de salir al mundo y contribuir de una manera que llena mi corazón y espero que ayude a otras personas”.

Smith lleva meses disculpándose por el incidente y ha mantenido un perfil relativamente bajo, incluso en sus muy populares redes sociales. Pero con la promoción de “Emancipación”, que llega a los cines el viernes y comienza a transmitirse en AppleTV+ el 9 de diciembre, el actor no ha podido evitar las preguntas sobre la controversia.

Sin embargo, no habló de cómo sus acciones humillaron y violaron la confianza de las hermanas estrellas del tenis Venus y Serena Williams, cuyo padre Smith retrató en “King Richard”. Tampoco abordó los efectos de sus acciones en la comunidad creativa negra, que ha puesto al actor en “libertad condicional” desde la bofetada.

En una entrevista separada con WTTG-TV en Washington, D.C., el actor dijo que “entendería completamente” si el público decidiera no ver “Emancipación” por su culpa. Smith se hizo eco de unas declaraciones anteriores que hizo en una entrevista con Entertainment Weekly con algunos de los miembros del reparto de la película.

“La única incomodidad que tiene mi corazón en torno a eso es que tanta gente ha hecho un trabajo espectacular en esta película”, dijo. “Definitivamente pierdo el sueño cada noche pensando que podría haber penalizado potencialmente a mi equipo, pero voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que todo el mundo sea visto en la luz que se merece”.

