Muere el salsero Lalo Rodríguez a los 64 años

El salsero Lalo Rodríguez fue hallado muerto el martes en un proyecto de vivienda pública en su natal Puerto Rico, informó la policía. Tenía 64 años.

No había señales visibles de violencia en su cuerpo, señalaron las autoridades. Se realizará una autopsia para determinar la causa de su fallecimiento.

El cantante, cuyo nombre verdadero era Ubaldo Rodríguez Santos, había luchado años por problemas de drogas y alcoholismo, y había sido acusado de posesión de cocaína.

Rodríguez formó parte de la banda de Eddie Palmieri y es famoso por su éxito de 1988 “Ven devórame otra vez”.

El salsero fue el primer artista que recibió el primer Premio Lo Nuestro de la cadena Univisión en la categoría Canción Tropical del Año en el año 1989.

Rodríguez también trabajó con Machito y Tommy Olivencia, ha sido comparado con otros salseros famosos como Eddie Santiago, José Alberto El Canario y Frankie Ruiz. También es conocido por una carismática presencia en el escenario y a menudo interactuar con su público.

Sus álbumes más exitosos son Simplemente Lalo, del año 1980, con éxitos como Máximo chamorro, Tristeza encantada, Tú no sabes querer, y su álbum de 1988, Un nuevo despertar, con el cual, después de no haber grabado durante 8 años, logró consagrarse a la salsa romántica y constituye un punto de referencia en la historia de la salsa con el exitoso Ven, devórame otra vez, y los grandes éxitos Sí, te mentí, Te estoy pidiendo, Después de hacer el amor y No te voy a defraudar.