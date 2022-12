Barbara Walters fallece a los 93 años; la presentadora de informativos rompió el club de chicos de las cadenas de televisión

Barbara Walters, la primera mujer que rompió el club exclusivamente masculino de los presentadores de televisión y una de las últimas megaestrellas de los informativos, que hábilmente convenció a líderes mundiales y famosos por igual para que revelaran sus secretos y sus miedos más profundos, ha muerto.

“Barbara Walters ha fallecido en paz en su casa, rodeada de sus seres queridos. Fue una pionera no solo para las periodistas, sino para todas las mujeres”, afirmó Cindi Berger, publicista de Walters, en una declaración al Times.

Aparentemente infatigable a lo largo de su dilatada carrera, Walters murió a los 93 años.

Anuncio

El presidente de Walt Disney Co., Bob Iger, antiguo jefe de Walters, anunció en Twitter que Walters había fallecido el viernes por la noche en su casa de Nueva York.

“Barbara era una auténtica leyenda, una pionera no solo de las mujeres en el periodismo, sino del propio periodismo. Era una reportera única que consiguió muchas de las entrevistas más importantes de nuestro tiempo, desde jefes de estado y líderes de regímenes hasta las mayores celebridades e iconos del deporte”, escribió Iger. “Tuve el placer de llamar colega a Barbara durante más de tres décadas, pero lo que es más importante, pude llamarla una querida amiga.

“Todos en Walt Disney Co. la echaremos de menos, y enviamos nuestro más sentido pésame a su hija, Jacqueline”.

Anuncio

Walters había sido operada del corazón en 2010.

Walters, una astuta entrevistadora que provocaba confesiones lacrimógenas de figuras públicas, era una agresiva practicante de “la entrevista” que superaba a sus competidores para conseguir exclusivas con personajes tan variados como el líder cubano Fidel Castro, la actriz Katharine Hepburn y la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

Hizo historia cuando fue nombrada la primera mujer copresentadora del programa Today de la NBC en 1974, y de nuevo dos años después, cuando la ABC la eligió como primera mujer copresentadora de las noticias de la noche de la cadena. Walters se enfrentó a la hostilidad abierta de sus homólogos masculinos en ambos lugares, pero nunca dejó que eso la sacudiera públicamente, a pesar de que se sentía ensombrecida por profundas inseguridades que, según ella, solo surgieron al final de su carrera.

“No era en absoluto bienvenida”, declaró a The Times en 2008. “No querían a una mujer y no me querían a mí”.

Anuncio

La veterana productora de la cadena Av Westin, que trabajó con ella en la CBS y la ABC, dijo que Walters superó lo que entonces era un enorme obstáculo: “Ser capaz de atravesar la resistencia de una mujer a ser aceptada como algo más que un poco de pelusa bonita, realmente fue la primera que lo hizo”.

El mal avenido emparejamiento de Walters con el presentador de la tarde Harry Reasoner en ABC duró solo dos años, y ella pasó a convertirse en una jugadora poderosa de la cadena como copresentadora del informativo de máxima audiencia 20/20, puesto que ocupó durante un cuarto de siglo. Su creación de The View, el programa de entrevistas diurno que copresentó hasta 2014, le dio otra posición destacada.

Pero Walters era quizá más conocida por los telespectadores por sus Especiales de Barbara Walters, en los que interrogaba a artistas como Elizabeth Taylor, George Clooney y Michael Jackson sobre su vida personal, sacándoles a relucir una mezcla de amabilidad e implacabilidad. La crítica de televisión del Times, Mary McNamara, dijo que Walters era en parte confesora, en parte terapeuta, y que consiguió brillantemente que “la emoción fuera noticia”.

Anuncio

Su capacidad para reinventarse con los tiempos la convirtió en una figura singular en los medios de comunicación: una octogenaria profundamente inmersa en la cultura actual de los famosos.

Se movía en el mismo descarado ambiente social que las estrellas de cine y los líderes políticos a los que entrevistaba, lo que llevó a algunos críticos a sugerir que en las entrevistas tiraba de sus truco para no ofender a sus amigos. Walters insistía en que sus relaciones personales nunca se interponían en su trabajo, pero no se disculpaba por el tono amable que tenía con los entrevistados en sus especiales de máxima audiencia.

“No quiero que se vayan desanimados”, declaró al New York Times en 1992.

Anuncio

Aunque estaba orgullosa de la popularidad de programas como Las 10 personas más fascinantes, a Walters le preocupaba a veces que el público hubiera olvidado las duras entrevistas que hizo a docenas de líderes mundiales, como Sadam Husein y Moammar Kadafi. Cuando le preguntaron por qué esperaba ser recordada, Walters respondió: “Como buena periodista”, y añadió: “No como alguien que hizo llorar a la gente”.

Dotada de una apreciación innata del poder del confesionario público, Walters publicó su propia y jugosa autobiografía a los 78 años, en la que detallaba su relación llena de culpa con su hermana mayor, discapacitada mental, el intento de suicidio de su padre y una aventura que tuvo con un senador casado de Estados Unidos en la década de 1970.

“Quería que la gente supiera que yo, que parecía tener una vida perfecta, una gran carrera, una hija, hombres y demás, no he tenido una vida perfecta en absoluto”, declaró a Los Angeles Times.

Anuncio

Barbara Jill Walters nació en Boston el 25 de septiembre de 1929, la hija menor de Lou Walters, un corredor de apuestas de vodevil convertido en empresario de clubes nocturnos que creó el famoso club Latin Quarter de Times Square, y Dena Seletsky, dependienta de una tienda de ropa de caballero especializada en corbatas. Su hermana mayor, Jacqueline, padecía una discapacidad mental leve, que fue fuente de vergüenza y luego de culpa para Walters a lo largo de su vida.

Durante un tiempo, la familia disfrutó de un estilo de vida elegante. Walters pasó parte de su infancia en un enorme ático de Manhattan y en una mansión verde pistacho de Miami, donde su padre abrió una versión floridana del Latin Club. Joseph P. Kennedy Sr., entre otros agentes de poder, era un invitado frecuente. Walters se acostumbró a encontrarse con famosos entre bastidores.

“Conocí a muchas estrellas: Frank Sinatra, Milton Berle, Sophie Tucker”, recordó en una entrevista. “Era muy glamuroso en apariencia, pero yo sabía que tenían problemas y dificultades. Así que nunca he sentido admiración por los famosos. Eso viene de mi infancia”.

Anuncio

Aun así, Walters dijo que fue una “niña algo solitaria”, en parte porque sus padres las mantenían aisladas a ella y a su hermana para no exponer a Jacqueline al ridículo. Además, la familia se encontraba constantemente en un estado financiero precario debido a las deudas de juego de Lou Walters, una situación que llenó de inseguridad a su hija menor durante gran parte de su vida.

“Por muy alto que llegara a ser mi perfil, por muchos premios que recibiera o por mucho dinero que ganara, mi miedo era que me lo pudieran arrebatar todo”, escribió en Audition, su autobiografía de 2008.

Tras estudiar teatro en el Sarah Lawrence College, Walters trabajó como secretaria en una agencia de publicidad de Nueva York, y luego consiguió su primer trabajo en televisión como publicista para la filial local de la NBC en Nueva York. Varios años después, fue contratada como redactora para el programa matinal de la CBS, que entonces presentaban conjuntamente un joven Walter Cronkite y Dick Van Dyke. Debutó ante las cámaras en ese programa, sustituyendo a una modelo que no se presentó para un segmento en traje de baño.

Cuando Walters tenía 29 años, el club más nuevo de su padre quebró y él intentó suicidarse con somníferos. Su primer matrimonio, con el fabricante de sombreros Bob Katz, había acabado en divorcio después de tres años, y ella quedó como único sostén de su familia.

Anuncio

Tras una temporada en una empresa de relaciones públicas, consiguió un trabajo como redactora en Today en 1961. Ocasionalmente llegó a hacer reportajes en directo, incluso cubrió el viaje de la Primera Dama Jacqueline Kennedy a India y Pakistán en 1962.

Walters fue nombrada reportera oficial en octubre de 1964, sustituyendo a la actriz Maureen O'Sullivan en el papel que hasta entonces se conocía como la Chica Today. Ahora que estaba en el candelero, Walters trabajó con un especialista de la voz para superar su dificultad para pronunciar las erres, un capricho que, según ella, era el vestigio de un acento de Boston. Pero después de que los telespectadores se quejaran de que sonaba forzada, dejó de intentarlo. (Su peculiar estilo de hablar inspiraría más tarde la imitación de Baba Wawa de la cómica Gilda Radner en Saturday Night Live).

Walters trató de abordar noticias de peso, a pesar del resentimiento de sus colegas masculinos. Cuando el presentador de Today Frank McGee exigió que Walters se limitara a entrevistas “femeninas”, ella protestó. El presidente de la cadena llegó a un compromiso: McGee podría hacer las tres primeras preguntas a los periodistas que visitaran el estudio; Walters, la cuarta.

Anuncio

Walters, furiosa y callada, buscó entrevistas fuera del estudio, donde McGee no tenía voz ni voto, persiguiendo a los sujetos con cartas escritas a mano. Consiguió una exclusiva con el jefe de gabinete del presidente Nixon, H.R. Haldeman; entrevistó al escurridizo ministro de defensa israelí Moshe Dayan; y cubrió el histórico viaje de Nixon a China como una de las tres únicas reporteras del cuerpo de prensa itinerante.

A pesar de la atención que atrajo a la cadena con sus reportajes, la NBC se negó a nombrar a Walters copresentadora de Today hasta que McGee murió de cáncer de huesos en 1974. El nombramiento de la primera mujer presentadora de la cadena fue portada de Newsweek.

La ABC atrajo a Walters dos años después, prometiéndole la friolera de 5 millones de dólares en cinco años (30.2 millones en dólares de 2022) para copresentar las noticias de la noche y hacer especiales en horario de máxima audiencia. La prensa se mostró escéptica sobre su valía, apodándola la “bebé del millón de dólares”. Reasoner, su copresentador, la recibió con aún más acritud.

Anuncio

La tensión entre ambos era tan palpable en antena que el actor John Wayne envió a Walters un telegrama que decía: “No dejes que los cretinos te depriman”.

“Fue muy duro”, recordaba en 2008. “Me limpiaba los ojos antes de salir y ponía la sonrisa. Pero al cabo de un tiempo, la gente se dio cuenta. Era tan incómodo vernos que empezaba a recibir el voto de simpatía, que en realidad no quería”.

El presidente de la división de Noticias, Roone Arledge, puso fin finalmente al emparejamiento al cabo de dos años, y Walters sobrevivió forjándose un nuevo papel: el de entrevistadora trotamundos. Entrevistó a Fidel Castro en una patrullera en la Bahía de Cochinos y se anotó una primicia mundial al conseguir la primera entrevista conjunta con el primer ministro israelí Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar Sadat, enfureciendo a competidores como Cronkite.

Anuncio

“Estoy muy agradecida por tener ese periodo en mi vida”, dijo. “Creo que el conjunto de mi trabajo es suficiente para que la gente, espero, se dé cuenta de que no me dedico solo a los famosos”.

A veces, su carrera estuvo llena de escapadas sacadas de una película de James Bond: Un dictador panameño intentó enamorarla. Transmitió en secreto al presidente Reagan un mensaje de un traficante de armas iraní implicado en el acuerdo Irán-Contra, acto que le valió una reprimenda pública de la ABC por violar las normas de la división de noticias.

En 1980, fue nombrada copresentadora de 20/20, el noticiario de máxima audiencia que la ABC había creado para desafiar a 60 Minutos. Walters utilizó el programa como plataforma para ampliar su serie de entrevistas exclusivas, compitiendo ferozmente por las primicias, a veces incluso con colegas de la ABC.

Anuncio

Westin, que fue su productor ejecutivo en ese programa durante casi una década, dijo que el secreto del éxito de Walters era su excesiva preparación.

“Tenía una gran falta de confianza en sí misma, lo creas o no”, dijo. “Si iba a entrevistar a un personaje importante, investigaba más que nadie. Llamaba a todos sus contactos y les preguntaba: ‘¿Qué preguntas debo hacer? Siempre le preocupaba que sus colegas y críticos la encontraran deficiente, y no quería que eso ocurriera”.

Walters aportó un tono más ligero a sus especiales de máxima audiencia, subiéndose a un elefante con James Stewart, montando detrás de Sylvester Stallone en una moto y recibiendo un baile erótico de Hugh Jackman.

Anuncio

No tenía reparos en utilizar todas las herramientas de que disponía para conseguir una gran entrevista. En su autobiografía de 2008, Audition, señaló que, a pesar de toda la discriminación a la que se enfrentaba en el periodismo por ser mujer, también tenía sus ventajas.

“Un sujeto masculino codiciado te elige para hacer la entrevista con la esperanza de que, en algún punto de la fila, el lado romántico -o al menos el lado coqueto- supere al profesional”, escribió.

En sus últimos años, Walters se rehizo como productora de éxito de The View. Las impredecibles idas y venidas de las presentadoras, sobre todo durante el tumultuoso mandato de Rosie O'Donnell en el programa, lo convirtieron en pasto de las discusiones. También se convirtió en un terreno de juego habitual para las figuras políticas que querían llegar a las telespectadoras.

Anuncio

Walters se retiró oficialmente en 2014, pero no tardó en anunciar que “salía de su retiro” para hacer una entrevista especial en 20/20 con el padre de Elliot Rodger, el estudiante de la Universidad de California en Santa Bárbara que mató a seis personas e hirió a 14. Siguió haciendo especiales de vez en cuando. Siguió haciendo especiales de vez en cuando. Su última entrevista en antena fue con el entonces candidato presidencial Donald Trump, en 2015. En los últimos años apenas se la ha visto en público.

A Walters le sobrevive su hija Jacqueline, que adoptó con su segundo marido, el productor teatral Lee Guber. Se divorciaron en 1976. El tercer matrimonio de Walters, con el productor de televisión Merv Adelson, también acabó en divorcio.

A lo largo de los años, mantuvo relaciones sentimentales con numerosos hombres poderosos, como el futuro presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y el senador de Estados Unidos por Virginia, John Warner. En su autobiografía, Walters reveló que en la década de 1970 mantuvo una relación de dos años con Edward R. Brooke, senador casado de Estados Unidos y primer negro elegido para ese cargo desde la Reconstrucción.

Anuncio

Si de algo se arrepentía en su vida, dijo Walters al Times, era de no haber llevado nunca un diario.

“Todavía pienso: ‘¡Oh, las cosas que he oído y olvidado! “dijo.

Gold fue redactora del Times. Steve Marble, redactor del Times, ha contribuido a este informe.