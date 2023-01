Mientras los Globos de Oro emergen de una nube de controversia, otra nube se cierne sobre la entrega de premios del martes mientras las tormentas implacables continúan asolando California.

Llueva o truene, el espectáculo continuará: se colocó una carpa sobre la alfombra roja para mantener secos a los asistentes al evento. El inicio no oficial de la temporada de premios seguramente atraerá a algunos de los nombres más importantes del cine y la televisión (a pesar del boicot del año pasado), con nominados que incluyen a las expertas en la alfombra roja Viola Davis, Selena Gomez, Margot Robbie, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Michelle Williams, Jessica Chastain, Anya Taylor-Joy, Kaley Cuoco, Salma Hayek y Claire Danes. Andrew Garfield, Austin Butler, Jeremy Pope, Donald Glover y Tyler James Williams se encuentran entre los actores nominados que siempre conquistan la alfombra roja.

“Avatar: The Way of Water,” “Top Gun: Maverick,” “Everything Everywhere All at Once,” “Glass Onion: A Knives Out Mystery,” “Better Call Saul,” “The Crown,” “House of the Dragon,” “Hacks,” “Only Murders in the Building” y “Wednesday” se encuentran entre las películas y programas exitosos que obtuvieron nominaciones a mejor película y serie.

La ceremonia, presentada por primera vez por el comediante Jerrod Carmichael, se transmite por NBC desde las 5 p.m. PT.

Estos son algunos de los mejores looks de los Globos de Oro 2023, actualizados en vivo.

Jennifer Coolidge está entre las mejores del espectáculo en Dolce & Gabbana negro. (Kevin Mazur / Getty Images)

Selena Gomez asesina la alfombra de los Globos de Oro con este conjunto. (Frazer Harrison / WireImage)

Ana de Armas deslumbra con Louis Vuitton en la alfombra de los Globos de Oro. (Frazer Harrison / WireImage)

¡Si, chef! Ayo Edebiri deslumbra en Rosie Assoulin en la alfombra. (Kevin Mazur / Getty Images)

Claire Danes lleva el poder de las flores a la alfombra. (Amy Sussman / Getty Images)

Nosotras miramos los Globos de Oro de Sebastian Stan. (Matt Winkelmeyer / FilmMagic)

Todo el mundo ama el traje de Tyler James Williams en los Globos de Oro. (Amy Sussman / Getty Images)

Andrew Garfield se ve increíble con un traje naranja de Zegna. (Kevin Mazur / Getty Images)

Julia Garner luce hermosa en rosa con un vestido de Gucci con volantes en los Globos de Oro. (Kevin Mazur / Getty Images)

Hilary Swank luce como un millón de dólares en Prada en la alfombra roja. (Amy Sussman / Getty Images)

Michelle Yeoh brilla en Armani en los Globos de Oro. (Kevin Mazur / Getty Images)

Austin Butler luce elegante en los Globos de Oro. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Margot Robbie luce un vestido de encaje de Chantilly personalizado que tardó 750 horas en confeccionarse. (Todd Williamson / NBC via Getty Images)

Donald Glover luce una bata de seda elevada en los Globos de Oro. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Lily James luce al rojo vivo con un vestido columna de Versace hecho a medida. (Amy Sussman / Getty Images)

Anya Taylor-Joy es un rayo de sol en la alfombra. (Jon Kopaloff / Getty Images)

Viola Davis es la primera dama de la alfombra roja de los Globos de Oro con un Jason Wu personalizado. (Frazer Harrison / WireImage)

Emma D'Arcy derriba la casa en este conjunto de Acne Studios. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Jessica Chastain brilla con lo que parece ser un vestido inspirado en una telaraña. (Amy Sussman / Getty Images)

Billy Porter cierra la alfombra de los Globos de Oro con un vestido de esmoquin de terciopelo fucsia de Christian Siriano. (Kevin Mazur / Getty Images)

Daisy Edgar-Jones está de vuelta con un Gucci negro en los Globos de Oro. (Amy Sussman / Getty Images)

Jenna Ortega arrasa en los Globos de Oro con un vestido de Gucci... un martes. (Todd Williamson / NBC via Getty Images)

Angela Bassett es la reina de la alfombra de los Globos de Oro. (Todd Williamson / NBC via Getty Images)

Michelle Williams deslumbra con este vestido de Gucci con volantes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Salma Hayek Pinault brilla con un Gucci en los Globos de Oro. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Kaley Cuoco muestra su creciente embarazo. (Amy Sussman / Getty Images)

Quinta Brunson, vestida de Christian Siriano, enseña los Globos de Oro al estilo de la alfombra. (Matt Winkelmeyer / FilmMagic)

Eddie Redmayne se pone un esmoquin marrón Valentino adornado con una boutonnière de gran tamaño. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Jamie Lee Curtis lo es todo en este mono con capa de Safiyaa. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

La estrella de “Top Gun: Maverick”, Glen Powell, llevó su estilo de alfombra roja a nuevas alturas. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Damien Chazelle se encuentra entre los hombres que visten esmóquines de color marron en los Globos de Oro. (Daniele Venturelli / WireImage)

Heidi Klum luce un minivestido de plumas en la alfombra de los Globos de Oro. (Kevin Mazur / Getty Images)

Jenny Slate nos pone verdes de envidia con este vestido (Kevin Mazur / Getty Images)

Después de hacer historia en los Emmy de 2022, Sheryl Lee Ralph busca conquistar otra entrega de premios. (Frederic J. Brown / AFP via Getty Images)

Jeremy Pope llama la atención con un traje de cuero de Dolce & Gabbana. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Laverne Cox demuestra que el azul es el nuevo negro con un vestido fruncido con lentejuelas. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

