Nominaciones al Oscar: sale Iñárritu, pero quedan Del Toro, Cuarón, De Armas y Argentina

Como era de esperar, las nominaciones a la edición 2023 del Oscar, que se dieron a conocer esta mañana, no dejaron satisfechos a quienes anhelaban que todos los títulos relacionados a artistas latinoamericanos con posibilidades reales en el evento fueran incluidos en la lista de candidatos.

Esto aplica de manera particular a “Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades”, que había sido prenominada en la lista que se dio a conocer el pasado mes de diciembre pero que, finalmente, quedó fuera del rubro de Mejor Película Internacional (aunque sí figura en la terna de Mejor Fotografía por el trabajo del iraní-francés Darius Khondji).

Glenn Whip, de Los Angeles Times, ha publicado una nota en la que coloca a la producción de Alejandro G. Iñárritu -que era la apuesta mexicana a los Premios de la Academia- dentro de la categoría de ”desaires” del anuncio de hoy; pero lo cierto es que su inclusión final estuvo siempre en duda, porque, en medio de la intensa campaña promocional que le hizo Netlix, su casa productora, “Bardo” -una obra tremendamente ambiciosa y frecuentemente brillante- no logró librarse nunca de la reputación negativa que la acompañó desde sus primeras proyecciones, y que la catalogaba de pretenciosa y soberbia.

Por fortuna para nuestra comunidad, Latinoamérica no se ha quedado con las manos vacías frente a la ceremonia del próximo 12 de marzo, porque el mismo apartado cinematográfico dejó entre sus cinco finalistas a “Argentina, 1985”, la excelente cinta basada en el juicio contra varios líderes de la nefasta dictadura militar que se encuentra protagonizada por uno de nuestros actores más notables (Ricardo Darín).

“Argentina, 1985” triunfó hace dos semanas en una categoría semejante (la de Mejor Película en Lengua No Inglesa) en los Globos de Oro, pero eso no tendría que asegurarle de modo alguna la victoria en este caso. De hecho, las favoritas por aquí siguen siendo “Close”, de Bélgica, y “EO”, de Polonia, aunque “All Quiet on the Western Front”, de Alemania, ha sido también recibida por todo lo alto.

Más allá de lo sucedido con “Bardo”, México no puede lamentarse por una falta completa de representación, ya que uno de sus directores más aclamados de la actualidad-y, en realidad, de todos los tiempos- ha logrado incorporarse a la categoría de Mejor Película Animada debido a los méritos de un filme que lleva incluso su nombre: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

El Pinocchio de “El Gordo” -que no debe confundirse ni por asomo con la versión de carne y hueso que Disney estrenó recientemente, y que acaba de ser nominada a un Razzie- es una maravilla hecha en ‘stop motion’ que mantiene las locaciones italianas de la clásica novela de Carlo Collodi, y es también una producción estadounidense; pero se filmó de manera parcial en Guadalajara -la ciudad de origen del maestro- y, según el mismo realizador, recurre a la estética de los alebrijes para la elaboración de las figuras de las hadas que asisten al muñeco de madera.

De manera curiosa, Alfonso Cuarón, el cineasta que completa el círculo de “Los Tres Amigos” (como se conoce a los tres directores mexicanos que han sido ampliamente celebrados a nivel mundial en los últimos años y que, por supuesto, han ganado varios Oscars), está presente en las nominaciones gracias a su labor como productor en “Le pupille”, un trabajo de la reconocida realizadora Alice Rohrwacher (“Happy as Lazzaro”) que figura en el apartado de Mejor Cortometraje de Acción Real.

“Le pupille”, que transcurre en la Italia de los años ’40 y se ubica en un internado para niñas huérfanas, no cuenta una historia vinculada a nuestra cultura, pero, como nos lo dijo el mismo Cuarón en una reciente entrevista, maneja temáticas afines a la sensibilidades de su ‘compadre’ Del Toro y, es por supuesto, una gran obra, lo que la ha llevado a ser considerada por algunos analistas como la favorita para ganar.

De manera individual, los latinos llegan también a la competencia a través de la nominación Ana de Armas como Mejor Actriz Principal por su trabajo estelar en “Blonde”, una cinta que, nuevamente, no tiene nada que ver con nuestra comunidad, porque es una ‘biopic’ llena de libertades narrativas sobre la legendaria actriz anglosajona Marilyn Monroe.

De Armas es una intérprete cubana que desarrolló su carrera inicial en España y que no se ha olvidado de sus raíces, aunque ha alcanzado la fama internacional debido a su intervención en filmes en lengua inglesa como “Blade Runner 2049” y “Knives Out” (que llegó a darle una nominación a los Globos de Oros) y la actual “Blonde”; pero el hecho de que haya logrado convencer a medio mundo con su soberbio trabajo en la última producción citada luego de haber sido duramente criticada por sumarse al proyecto, debido justamente a su origen hispano, tiene méritos indudables, como los tienen también los halagados que viene recibiendo por su participación en una cinta que, por otro lado, ha sido ampliamente vilipendiada, hasta el punto de que, el día de ayer, fue nominada a un premio Razzie, es decir, los que se dedican a ‘celebrar’ lo peor del cine.

De Armas se enfrenta a una formidable competencia encabezada por Cate Blanchett -quien parece ser la favorita a causa de su estupenda interpretación de una directora de orquesta en “Tár”, que está también nominada como Mejor Película- y plasmada también en la inclusión de Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) y Michelle Williams (“The Fabelmans”), cuyas respectivas labores merecen igualmente toda clase de reconocimientos.

Fuera ya de los títulos creados directamente por latinos, hay que destacar la presencia de “Puss in Boots: The Last Wish” en la categoría de Mejor Película Animada. Pese a que no cuenta con integrantes de nuestra comunidad en las áreas de dirección, producción o guion -lo que haría que un eventual triunfo suyo no nos correspondiera-, la simpática cinta vinculada al universo de ”Shrek” contó con una abundante participación hispana tanto en lo que respecta a la interpretación de voces (estuvieron allí Antonio Banderas, Salma Hayek, Wagner Moura y Harvey Guillén) como a la banda sonora (que incorporó canciones de Gaby Moreno y Karol G). Pero ya sabemos que esta va a ser para Del Toro.