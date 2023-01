Nominaciones al Oscar 2023: Todos los desaires y sorpresas

Las nominaciones al Oscar llegaron el martes, y los sonidos que escuchas en la ciudad en este momento van desde los pocos elegidos que zumban en la torre en celebración hasta el ruido sordo de las decepciones que se lanzan contra una puerta de madera al estilo de “The Banshees of Inisherin”, aunque, con suerte, sin necesidad de vendajes ni actos infantiles de venganza.

Por supuesto, en un multiverso de los Oscar, todos son nominados y nadie salió del anuncio de las nominaciones sintiéndose como si estuviera en el extremo receptor de la angustia intestinal de un elefante de “Babilonia”. Sin embargo, en esta realidad, la mañana trajo una buena cantidad de sorpresas, agradables y de otro tipo. También hubo omisiones, que, por el bien de la aliteración y la optimización del motor de búsqueda, llamaremos “desaires”, aunque los votantes probablemente no tenían ninguna mala intención, a menos que usted fuera el cineasta que escribió y dirigió esa escena del elefante, en cuyo caso, era totalmente personal.

Pero esa es la excepción, no la regla. Mientras tanto, aquí están los “desaires” y sorpresas de la 95ª entrega de los Premios de la Academia, que se entregarán el 12 de marzo, una fecha tan lejana que se siente como una sorpresa y un desaire en sí misma.

Anuncio

SORPRESA: Andrea Riseborough, “To Leslie” (actriz principal)

Tal vez la mayor campaña de base en la historia de los Oscar, el equipo de Riseborough contó con la ayuda de docenas de actores de la lista A para lograr su gran papel como adicta en “To Leslie”, una película que se estrenó en marzo en South by Southwest y recaudó $27,000 en total. su breve recorrido teatral. Amy Adams moderó una proyección virtual poco después de un evento similar moderado por Kate Winslet, quien dijo efusivamente: “Deberías estar dispuesto a todo. Deberías estar ganando todo. Andrea Riseborough, creo que esta es la mejor actuación femenina en la pantalla que he visto en mi vida”. ¿Hipérbole? ¡Sí! Pero Riseborough ha sido reverenciada por sus colegas y críticos durante años, y este impulso de última hora aprovechó ese amor justo cuando comenzó la votación del Oscar.

DESAIRE: Tom Cruise, “Top Gun: Maverick” (actor principal)

Anuncio

Para ser justos, no creo que nadie, ni siquiera el propio Cruise, pensara que obtendría una nominación al Oscar por interpretar al Capitán Pete “Maverick” Mitchell en una secuela de una película de acción realizada hace 36 años. Pero debido a que el campo de los actores principales no estaba repleto de contendientes de películas de alto perfil, muchos pensaron que Cruise podría colarse y obtener su primera nominación desde “Magnolia” de 1999. Obtuvo una nominación por producir “Top Gun: Maverick”, que fue reconocida como mejor película. ¿Es esa razón para saltar arriba y abajo en el sofá? Algo así... ¿verdad?

Entretenimiento Aquí están los nominados al Oscar 2023 (Lista completa) Estos son los nominados a los Premios de la Academia 2023 en todas las categorías, anunciados en vivo el martes desde el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills.

SORPRESA: Ana de Armas, “Blonde” (actriz principal)

La mirada de pesadilla de Andrew Dominik sobre la trágica vida de Marilyn Monroe fue miserable, macabra y de mal gusto... pero De Armas retrató a la perfección a la leyenda de la pantalla con tal dominio y empatía que casi se podría perdonar el enfoque erróneo. A los votantes de la rama de actuación les resulta difícil resistirse a las actuaciones basadas en figuras conocidas (Lydia Tár era real, ¿no?), por lo que incluso con las críticas brutales, De Armas tenía una ventaja incorporada.

Anuncio

DESAIRE: Danielle Deadwyler, “Till” (actriz principal)

“Till” tuvo un fuerte apoyo al principio de la temporada, con actores como Cher que presentaron proyecciones y campañas para el discreto retrato de Deadwyler de una madre afligida que decide honrar a su hijo. Hizo Chinonye Chukwu

drama sobre Emmett Till, el niño de 14 años cuyo asesinato en Mississippi en 1955 ayudó a estimular el movimiento por los derechos civiles, se pierde con el paso de las semanas? Realmente no sé de qué otra manera explicar esta omisión verdaderamente desafortunada.

Anuncio

DESAIRE: Viola Davis, “The Woman King” (actriz principal)

“The Woman King” definitivamente fue vista por el público, recaudando casi $100 millones en la taquilla de los Estados Unidos. El American Film Institute también la nombró una de las 10 mejores películas del año. Pero los votantes de los Oscar la pasaron por alto por completo, una exclusión impactante, particularmente en lo que respecta a la reverenciada actriz principal de la película.

SORPRESA: “Women Talking” (mejor película)

Elogiado en Telluride y agasajado posteriormente en los festivales de cine de Toronto y Nueva York, el impresionante drama de Sarah Polley pareció perder fuerza una vez que terminaron los festivales de otoño. Es cierto que su historia (un grupo de mujeres menonitas debe decidir si abandonar la comunidad después de descubrir que han sido drogadas y agredidas sexualmente) fue difícil de vender... a menos que hayas visto la película. Y luego “Mujeres hablando” se convierte en una película que quieres que vean todos tus conocidos. El fuerte boca a boca triunfó.

Anuncio

DESAIRE: “Babylon” (mejor película)

Babylon Hive es una gran cosa en las redes sociales, y no envidio a estos entusiastas por su amor por la gran película de Damien Chazelle (y una señorita) y su creencia de que su estimación crecerá con el tiempo. Pero por ahora, los votantes del Oscar no se dejaron llevar por su pasión o la implacable extravagancia de la película, ignoraron a los actores Margot Robbie y Brad Pitt y nominaron la película solo por música, diseño de producción y diseño de vestuario.

DESAIRE: James Cameron, “Avatar: The Way of Water” (director)

Anuncio

Supongo que tendrá que contentarse con los 2.000 millones de dólares en taquilla y el conocimiento de que impulsó el ámbito digital de la forma de arte de una manera que solo él podía hacerlo.

SORPRESA: Judd Hirsch, “The Fabelmans” (actriz secundaria)

Hirsch’s powerhouse explanation of “The Fabelemans’” theme — “Familia, arte, vida ¡te partirá en dos!!” nos dio una de las mejores escenas del año. Pero después de los primeros elogios del festival (la audiencia en su estreno en el AFI Fest aplaudió ruidosamente cuando terminó la escena), hubo una sensación de que Hirsch simplemente no estuvo en la película el tiempo suficiente para ganar una nominación. El hecho es que robó la película. Y, al parecer, los corazones de los votantes también.

Anuncio

SORPRESA: Brian Tyree Henry, “Causeway” (actor secundario)

Henry es uno de esos actores que eleva todo lo que hace, y su trabajo junto a Jennifer Lawrence en este conmovedor drama de Apple TV+ no fue la excepción. Henry, que interpreta al dueño de un taller de reparación de automóviles que hace todo lo posible por lidiar con un pasado trágico, comunica con fuerza el dolor y la humanidad del personaje sin palabras. Lo que queda sin decir persiste. Y lo hizo para los votantes.

DESAIRE: Paul Dano, “The Fabelmans” (actor secundario)

Con Hirsch y Henry adentro, alguien tenía que irse. Lamentablemente, ese fue Dano, quien castigó a “The Fabelmans”, interpretando al gentil patriarca de la familia, un personaje que podría haber sido soso con un actor menos interesante.

Anuncio

DESAIRE: “Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades” (Película internacional)

Después de ser atacado salvajemente en los festivales de cine de otoño, Alejandro G. Iñárritu recortó “Bardo”, eliminando alrededor de 20 minutos de la película original de 184 minutos. Pero las primeras críticas negativas, combinadas con el tiempo de ejecución pausado de la película, deben haber asustado a algunos votantes de darle una apariencia adecuada.

SORPRESA: Paul Mescal, “Aftersun” (actor principal)

Anuncio

Sabes que es irlandés. Suspiraste por su vulnerabilidad y franqueza en “Normal People”. Tal vez sabías que tenía 26 años, lo que lo hace cuatro años y medio más joven que el también nominado por primera vez Austin Butler. Esa juventud y el perfil relativamente bajo de la dolorosa “Aftersun” de Charlotte Wells me hicieron pensar que sería un extraño cuando llegaran las nominaciones. Pero Mescal ofrece una actuación tan cruda y tierna en la película que es imposible ignorarlo.

To read this note in English click here.