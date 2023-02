Beyoncé anuncia gira mundial ‘Renaissance’ con paradas incluidas en California

Esto no es un simulacro.

Beyoncé anunció el miércoles su próxima gira mundial Renaissance y publicó las fechas de los conciertos en su sitio web. La cantante viajará por Europa, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, incluidas dos paradas en California.

El 30 de agosto, la creadora de éxitos “Break My Soul” tocará en el Levi’s Stadium en San Francisco, seguido de un espectáculo el 2 de septiembre en el SoFi Stadium en Inglewood. La gira comenzará el 10 de mayo en Estocolmo y concluirá el 27 de septiembre en Nueva Orleans.

Los fanáticos pueden registrarse para la preventa de la gira Renaissance de Ticketmaster a través del sitio web de Beyoncé inscribiéndose en cualquiera de los tres grupos de registro con diferentes fechas límite y diferentes ciudades, tal vez un intento de agilizar el proceso de compra de boletos y evitar otro fiasco de Eras Tour. Los compradores pueden registrarse en varios grupos de registro.

Las fechas de California se dividen en dos grupos: la fecha límite para registrarse en Inglewood es el jueves a las 8:59 p.m. hora del Pacífico, mientras que la fecha límite para registrarse en San Francisco es el 9 de febrero a las 8:59 p. m. Hora del Pacífico.

Los rumores de una gira Renaissance han estado circulando desde octubre, cuando se subastaron dos boletos para ver a Beyoncé actuar “en vivo desde cualquier parte del mundo” en la Wearable Art Gala de su madre y su padrastro en Los Ángeles. Según los informes, los boletos se vendieron por $ 150,000.

Esta es la primera vez que Queen Bey sale a la carretera desde que ella y su esposo Jay-Z encabezaron conjuntamente su gira On the Run II en 2018. Su primer concierto desde entonces se llevó a cabo el mes pasado en el hotel de lujo Atlantis the Royal en Dubai. El show privado fue parte de un evento de tres días que celebró la apertura del resort en la isla Palm Jumeirah de Dubai.

Beyoncé dio a conocer las fechas de su gira Renaissance varios meses después de lanzar su séptimo álbum de estudio del mismo nombre. En noviembre, la música del disco aclamado por la crítica recibió ocho nominaciones a los premios Grammy, incluida una nominación al álbum del año. Cuando la Academia de Grabación publicó las nominaciones de este año, Beyoncé y Jay-Z se convirtieron en los artistas más nominados de todos los tiempos con un total de 88 nominaciones cada uno.

“Crear este álbum me permitió un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo”, escribió Beyoncé en Instagram en junio.

“Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la que poco más se movía. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicios. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamientos excesivos. Un lugar para gritar, liberar, sentir libertad. Fue un hermoso viaje de exploración. Espero que encuentres alegría en esta música. Espero que te inspire a soltar el meneo. ¡Ja! Y a sentirte tan único, fuerte y sexy como eres”.

