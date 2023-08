‘Barbie’ alcanza los 1.000 millones de dólares y vence a otra retadora de taquilla: ‘Meg 2: The Trench’

Margot Robbie en “Barbie”, a la izquierda, y Jason Statham en “Meg 2: The Trench”. La secuela de la expedición submarina no fue rival para la versión de Barbieland de Greta Gerwig.

Cuatro Tortugas Ninja mutantes adolescentes y un tiburón prehistórico gigante no fueron rival para Barbie en la taquilla este fin de semana.

“Barbie” de Warner Bros. Pictures aseguró el primer lugar en la taquilla nacional por tercer fin de semana consecutivo, recaudando $53 millones para un acumulado norteamericano de $459,4 millones, según estimaciones de la firma de medición Comscore. A nivel internacional, el éxito de taquilla recaudó 74 millones de dólares, lo que eleva su total mundial a 1030 millones de dólares, según estimaciones de los estudios.

Entrando en el No. 2 está “Meg 2: The Trench” de Warner Bros., que se logró $30 millones a nivel nacional. La secuela de “The Meg” de 2018 alcanzó el nivel más alto de las expectativas, que oscilaron entre $20 y $ 30 millones en los Estados Unidos y Canadá.

Anuncio

Completando los cinco primeros en la taquilla nacional este fin de semana estuvieron “Oppenheimer” de Universal Pictures, que sumó $28,7 millones en su tercer cuadro para una recaudación en América del Norte de $228,6 millones; “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” de Paramount Pictures, que recaudó 28 millones de dólares; y “Haunted Mansion” de Disney, que recaudó $9 millones en su segundo año para un total norteamericano de $42 millones.

Dirigido por Ben Wheatley, “Meg 2: The Trench” ve a Jonas Taylor de Jason Statham liderar un equipo de exploradores en una peligrosa expedición a las profundidades del océano, donde se enfrentan a una miríada de criaturas de las profundidades. También forman parte del conjunto Shuya Sophia Cai, Page Kennedy, Sergio Peris-Mencheta, Skyler Samuels y Cliff Curtis.

La última entrega de la franquicia “Meg” fue mal recibida por los críticos, publicando una calificación abismal del 22% en el sitio de agregación de reseñas Rotten Tomatoes. La película de acción también obtuvo una calificación B-menos de las audiencias encuestadas por CinemaScore.

“Es una experiencia de visualización extraña, tener la segunda mitad de una película no necesariamente redimir la primera mitad insulsa, sino ganar el valor para ser lo que quiere ser, apoyándose en la tontería resbaladiza de una película de tiburones de verano”, escribe la crítica de cine Katie Walsh para Tribune News Service.

“Con una bebida azul en la mano y el aire acondicionado de una sala de cine a todo volumen como ráfagas de agua salada, hay peores maneras de pasar una tarde de agosto”.

Dirigida por Jeff Rowe, “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” ve al escuadrón favorito de todos salir de sus caparazones y salvar a la ciudad de Nueva York de un ejército mutante. El extenso elenco de voces repleto de estrellas de la película animada incluye a Hannibal Buress, Rose Byrne, John Cena, Jackie Chan, Ice Cube, Ayo Edebiri, Giancarlo Esposito, Seth Rogen, Paul Rudd, Maya Rudolph y Post Malone.

La última entrega de la franquicia “Ninja Turtles” tuvo un buen comienzo en los cines esta semana, se estrenó el miércoles y recaudó $43,1 millones durante un período de cinco días en los Estados Unidos y Canadá. La comedia sobre la mayoría de edad superó las primeras proyecciones de taquilla en el rango de $ 30 a $ 40 millones.

Críticamente, “Mutant Mayhem” ha sido un gran éxito, obteniendo una excelente calificación fresca del 95% en Rotten Tomatoes. A la película familiar también le fue bien entre los cinéfilos, recibiendo una calificación A del público encuestado por CinemaScore.

Entretenimiento Reseña: Las Tortugas Ninja regresan mejor que antes Hay algunos buenos chistes e innovaciones inteligentes en la película animada “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, pero hay una idea brillante: elegir a Ice Cube como la voz del supervillano insecto mutante de la película, Super Fly, escribe el periodista de The Associated Press Jake Coyle en su reseña

“Esta bulliciosa comedia de acción le da un buen nombre a los relanzamientos de franquicias derivadas de cómics que aviva la nostalgia y venden figuras de acción”, escribe el crítico de cine del Times, Justin Chang. “Decir que es la mejor película de las Tortugas Ninja que he visto en mi vida es un elogio perfectamente preciso y posiblemente débil, dada la cantidad de mediocridades chapuceras que esta vieja franquicia ha escupido en los últimos 33 años”.

El próximo fin de semana se estrenarán “Go West” de Purdie Distribution, “Passages” de Mubi, “Jules” de Bleecker Street Media y “The Last Voyage of the Demeter” de Universal Pictures.

To read this note in English click here.