Fallece famoso expresentador de TV Bob Barker a los 99 años

Bob Barker, el elegante presentador que alcanzó gran fama en los hogares estadounidenses durante más de medio siglo con sus concursos “Truth or Consecuences” y “The Price Is Right”, ha fallecido. Tenía 99 años.

Barker, también activista a favor de los derechos de los animales, murió el sábado en la mañana en su casa en Los Ángeles, dijo su agente Roer Neal.

“Estoy muy orgullosa del trabajo como precursores que Barker y yo hicimos juntos para exponer la crueldad hacia los animales en la industria del entretenimiento, e incluso las labores para mejorar la situación de los animales maltratados y explotados en Estados Unidos y a nivel internacional”, dijo en un comunicado Nancy Burnet, amiga de mucho tiempo y coalbacea de los bienes del otrora presentador.

Barker se retiró en junio de 2007 con su anuncio ante una audiencia en un estudio: “Les agradezco, gracias, gracias por invitarme a sus hogares durante más de 50 años”.

Barker trabajaba para la radio en 1956 cuando el productor Ralph Edwards lo invitó a una audición como el nuevo presentador de “Truth or Consequences”, un programa en el que miembros del auditorio podían participar en alguna acrobacia extravagante —la “consecuencia”— si no lograban responder a una pregunta —la “verdad”—, que era el chiste final de un acertijo imposible de responder. (Pregunta: ¿Qué le dijo un ojo al otro ojo? Respuesta: Acá entre nos, algo huele mal).

En una entrevista en 1996 con The Associated Press, Barker recordó cuando le avisaron que lo habían contratado: “Sé perfectamente dónde me encontraba, sé perfectamente cómo me sentí: colgué el teléfono y dije a mi esposa, ‘Doroti Jo, lo conseguí!’”

Barker duró 18 años con “Truth or Consequences”, incluidos varios años en su versión para distintas redes televisivas.

Mientras tanto, comenzaba a ser el presentador de la versión resucitada de “The Price Is Right” que la CBS transmitiría en 1972. (El presentador original del programa en las décadas de 1950 y 1960 fue Bill Cullen). El programa de concurso se convertiría en el de más larga data en la televisión y en el último en contraste con los docenas que existieron al principio.

“Me hice viejo al servicio de ustedes”, dijo en broma Barker, con su bronceado permanente y pelo cano, en una retrospectiva en horario estelar por televisión a mediados de la década de 1990.

CBS dijo en un comunicado que la televisión diurna ha perdido a uno de sus “astros más emblemáticos”.

“Perdimos hoy a un amado miembro de la familia CBS con el fallecimiento de Bob Barker”, dijo la red televisiva. “Hizo realidad los sueños de un número incontable de personas y todo mundo se sentía ganador cuando le decían ‘venga para acá’”, agregó.

En total, Barker grabó más de 5.000 programas en su carrera. Dijo que se retiraba porque “estoy llegando a una edad en la que el esfuerzo continuo de estar ahí y hacer el programa físicamente es mucho para mí… “Más vale (marcharse) un año demasiado pronto que un año demasiado tarde”. Lo sustituyó el comediante Drew Carey.