Maluma llegó al Kia Forum rodeado de esculturales bailarinas como todo un ‘Don Juan’ y junto a su invitado Tyga

Aunque el “Don Juan World Tour” de Maluma arrancó en junio de este año en España y visitó escenarios de Francia, Italia, Suiza y Polonia, había mucha expectativa por su llegada a territorio estadounidense.

Tras un intenso recorrido de su “Papi Juancho Tour”, el cantante colombiano, nacido en Medellín, anunció en sus redes sociales en mayo de este año que daría inicio a su “Don Juan World Tour”, el cual serviría de apoyo y promoción a su álbum “Don Juan”, el cual considera que es “el mejor de su carrera” hasta la fecha.

En aquella ocasión, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, dijo que se sentía muy emocionado de volver a los escenarios de Estados Unidos. Señaló que se había tomado un año para concentrarse en los detalles de su álbum Don Juan, el cual estaría presentando en este tour junto a sus grandes éxitos de siempre. La unión de todas estas canciones hicieron que el repertorio fuera muy estenso, aunque mucho de esos temas son interpretados a manera de poupurri para darle cabida a los más de 30 elegidos para el show.

El tour por este lado del mundo arrancó el 31 de agosto en Sacramento, donde el escenario del Golden 1 Center estaba a reventar. El chico del acento paisa, el cabello rizado y cara de ‘don juan’ recorrió Portland, Seattle y San José antes de tocar territorio angelino y aquí, en la arena del Kia Forum, fue donde le hizo una confesión que hizo delirar a su seguidores de este lado del mundo. “Los Ángeles es mi ciudad favorita en Los Estados Unidos porque las chicas son unas mamacitas y porque hay grandes artistas”, dijo ante la ovación de las miles de chicas que llegaron al Forum sin sus novios o sus esposos.

Así, como todo un “Don Juan”, llegó Maluma a Inglewood, California la noche del sábado e instaló su escenario en forma de “M” debajo de una corona de luces de neón, con tres cubículos por lado donde fueron colocados sus músicos, tres pantallas enormes (dos verticales y una horizontal al fondo) y plataformas móviles al centro de la tarima, un escenario alterno al otro extremo del recinto en forma cuadrada y un enorme estatuilla inflable de un perro doberman con traje de astronauta, lenguas de fuego, juegos pirotécnicos con impactantes explosiones, efectos de humo y ocho esculturales bailarinas, conformaron la producción de este espectáculo que miles disfrutaron en el imponente Kia Forum de Los Ángeles.

Maluma llegó vestido de morado y mantuvo cargados de emoción a sus fans y aunque lo hizo unos minutos de retraso, eso no impidió que se disfrutaran del espectáculo. (Timothy Norris/Kia Forum)

La gira producida por CMN, la misma compañía productora con la cual el artista ha trabajado en anteriores recorridos, lo puso frente a un Kia Forum, con capacidad para 18 mil asientos, completamente lleno de fans de varias nacionalidades. Así lo recibieron en la ciudad que vio nacer a Becky G, pero lo hizo con 45 minutos de retraso del horario pautado. Pero eso no le importó al público, ya que al verlo llegar le dio la bienvenida de pie, con gritos, ovaciones y la iluminación de las pulseras que recibieron de regalo a la entrada del coloso de Inglewood.

La primera docena de canciones del espectáculo siguieron el guión de lo que ha mostrado la gira durante sus primeros conciertos, pero Los Ángeles, su ciudad favorita, tenía que tener un toque especial y eso se lo ofreció con lainterpretación de dos de los temas que muestran su pasión por el género regional mexicano: ‘Según Quién”, el sencillo que grabó con su “compadre” Carin León y “Cada Quién”, el que compartió estudio de grabación con el Grupo Firme, pero ninguno de los dos lo acompañaba esa noche.

El primero, porque se encuentra recorriendo el país con su gira “Colmillo de Leche” y los segundos porque acaban de culminar una gira de estadios por todo los Estados Unidos. Además, su vocalista principal, Eduin Caz, acaba de confesar que se sometió a una cirugía por cáncer luego de padecer Esófago de Barrett, una condición que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Aún con la ausencia de estas dos celebridades, Maluma puso a cantar a todo el auditorio a viva voz, mientras lucía un sombrero tejano en color negro y cantaba con la fuerza y pasión que lo caracteriza. Estuvo genial el segmento, aunque confieso que hizo falta que incluyera en el segmento el éxito en mariachi “100 años” que grabó con el mexicano Carlos Rivera, quien por cierto él sí lo cantó en su concierto del 11 de junio en ese mismo recinto.

El escenario en forma de “M” le permitió acercarse más al público y un toque muy personal a su propuesta de producción. (Timothy Norris/Kia Forum)

“Coco Loco”, “Corazón”, “Ta Ok” y “Vente pa’ ca”, el tema que grabó con Ricky Martin y “Chantaje” que compartió créditos en el estudio con Shakira, fueron los temas con los que Maluma arrancó su espectáculo musical. Lo hizo vestido de morado, con el cabello mojado y suelto, con lentes oscuros y un sobretodo del mismo tono que tocaba el suelo del escenario, abajo tenía una playera sin mangas de color negro.

Lenguas de fuego al fondo del escenario, cuyo calor se sentía hasta los asientos de abajo y parte del segundo nivel, le dieron entrada a su éxito “HP”, mientras los coros de las chicas retumbaban en el Kia Forum.

También complació a sus fans con los temas “Mala mía’, “Junio “,”Hawaii “ y”Felices los 4”. Estos dos últimos temas sirvieron para demostrar una vez más que él es capaz de interpretar con éxito versiones en balada pop y salsa con la misma soltura que lo hace con el reggaetón, mientras el público se identifica con estos temas que se han convertido en los infaltables de sus shows.

Para interpretar “Hawaii”, los acordes del piano sirvieron de intro para agradecerle al público el apoyo a sus carrera y durante su discurso recibió del público unas flores rojas. Inició cantando a capella y luego encendió los corazones con la versión original. El público disfrutó en grande acompañarlo en los coros, solamente había que voltear alrededor para confirmarlo.

Los efectos de humo y las leguas de fuego en el escenario crearon una atmósfera especial durante su presentación. (Timothy Norris/Kia Forum)

Maluma dijo durante su actuación que sentía una “energía ‘cabrona’ en Los Ángeles” y por eso se sentía muy cómodo en este escenario del Kia Forum, el cual lo ha recibido en cinco ocasiones. “Les prometo que esta noche la vamos a pasar de pu’...dre. Gracias por estar aquí y apoyar a Juan Luis (su nombre verdadero)”, dijo ante la algarabía del público.

“Yo no sé ustedes, pero yo esta noche me emborracho”, dijo y levantó su vaso de cristal y brindó “por los mejores fanáticos del mundo y porque esta noche me siento orgulloso de ser latino”, dijo el artista que a lo largo de su carrera a logrado color 7 temas en la lista Hot 100 de Billboard y 5 más en la lista 200 de Billboard.

También desfilaron los temas “Sobrio” y “La fórmula”, el tema que grabó con su amigo Marc Anthony, quien un par de días antes había recibido su estrella en el Paseo de la Fama, pero que esa noche se vio reflejado en la pantalla gigante acompañando en video su interpretación.

Para los seguidores del reggaetón, Maluma se subió al escenario alterno que se ubicaba en el otro extremo del Kia Forum para interpretar uno de los primeros éxitos que le dio entrada al mercado latino de los Estados Unidos “Borró Cassette” y desde ahí, el público que se encontraba más alejado del escenario principal, ahora eran los afortunados que tenerlo muy cerquita. Desde ahí fue dándole paso a “Nos comemos vivos”, que grabó con Chencho Corleone, “Madrid” y el tema “Trofeo”, el cual cuenta al final del video oficial con la participación de la estrella del Inter Miami Lionel Messi, quien le entrega un trofeo a este cantante que antes de convertirse en artista soñaba con jugar a fútbol profesionalmente.

Maluma junto a su cuerpo de baile en el escenario del Kia Forum. (Timothy Norris/Kia Forum)

Luego le dio entrada a su invitado especial de la noche, el rapero TYGA para cantar juntos el éxito ‘Loco contigo”. TYGA, cuyo nombre de pila es Micheal Ray Stevenson, es originario de Compton, California y es conocido entre los latinos por sus canciones de rap y por la relación que sostuvo con la socialité Kylie Jenner.

De vuelta al escenario principal, sus bailarinas lo esperaban subidas en una barras metálicas y Maluma salió con el torso desnudo presumiendo su musculosa figura y sus múltiples tatuajes. Estaba bañado en sudor frente a una enorme pantalla que reflejaba una enorme llamarada y varias lenguas de fuego real que iluminaban todo el Forum para cerrar su espectáculo con el controvertido tema “4 babys”, el cual fue coreado por las miles de almas presentes, mientras algunas de sus bailarinas se contoneaba en las barras y otras lo acariciaban en una escena cargada de sensualidad.

Al finalizar el tema las luces se apagaron por completo. Hubo unos minutos de desconcierto, no se sabía si había terminado el show o que. La gente no pedía otra, solamente esperaba por ver más. Maluma regresó al escenario vistiendo una camisa blanca muy larga y nuevamente vistiendo con el pantalón morado del inicio del show para interpretar una vez más “Hawaii” y un bocado de “Carnaval”.

Faltaron algunos temas por escucharse en el Kia Forum y que forman parte de la gira, quizás las exigentes reglas del Forum con el horario hizo que ya no hubiera tiempo para más. Esos 45 minutos de retraso posiblemente pesaron y el público se quedó con ganas de mucho más. Ya será para otra ocasión.