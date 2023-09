El estreno de ‘Dancing With the Stars’ va por buen camino en medio del acuerdo tentativo de la WGA

La temporada 32 de “Dancing With the Stars” se estrenará el martes con la participación de la influencer y cantante latina Lele Pons.

La última temporada de “Dancing With the Stars” debutará como se planeó originalmente, luego de meses de tensión e incertidumbre en medio de la huelga de guionistas que duró meses.

ABC confirmó a The Times el lunes que la competencia de baile repleta de estrellas se estrenará el martes a las 8 p.m. Pacific, pocos días después de que el Writers Guild of America y los principales estudios de Hollywood llegaran a un acuerdo tentativo que pondría fin a la huelga.

La semana pasada, la producción enfrentó una reacción violenta y varios escritores en huelga acusaron a varios competidores famosos de cruzar los piquetes.

Los escritores protestaron en el estudio de ensayo de “DWTS”, 3rd Street Dance, en West Hollywood, informó Deadline. Varios miembros del sindicato criticaron específicamente a la estrella de “Veep” Matt Walsh, a la ganadora del Oscar Mira Sorvino y a la actriz de “Cómo conocí a vuestra madre” Alyson Hannigan.

En medio de la presión, Walsh anunció el jueves que estaba “haciendo una pausa” en la serie de competencia hasta que la WGA llegue a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, que maneja las negociaciones laborales para los estudios de Hollywood.

“Estaba emocionado de unirme al espectáculo y lo hice con la impresión de que no era un espectáculo de la WGA y que estaba sujeto a un acuerdo diferente. Esta mañana, cuando mi sindicato, el WGA, me informó que se considera trabajo en huelga, me fui. de mi ensayo”, escribió Walsh en un comunicado compartido en Instagram.

Walsh es miembro tanto de WGA como de SAG-AFTRA. Expresó su apoyo a sus compañeros sindicales y dijo que espera una “resolución rápida y justa”.

Con el acuerdo tentativo de la WGA vigente, Walsh regresará a “DWTS”, donde bailará con la profesional Koko Iwasaki.

El elenco de la temporada 32 de “Dancing With the Stars” incluye a Jamie Lynn Spears, Ariana Madix, Tyson Beckford, Xochitl Gomez, Harry Jowsey, Jason Mraz, Adrian Peterson, Lele Pons, Charity Lawson, Mauricio Umansky y Barry Williams.

Los actores de SAG-AFTRA siguen en huelga, pero el sindicato expresó su apoyo a que sus miembros participen en “Dancing With the Stars”. En una declaración compartida con The Times el jueves, el sindicato dijo que los actores están “trabajando bajo el acuerdo Network Code, que es un contrato no firmado”.

“Se les exige que vayan a trabajar, no violan las reglas de huelga de SAG-AFTRA y los apoyamos en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, continúa el comunicado. “El programa es una producción no dramática de SAG-AFTRA bajo un acuerdo separado que no está sujeto a la orden de huelga del sindicato”.

