Romeo Santos lleva a jóvenes de escasos recursos a su concierto en San Diego

El domingo 15 Romeo Santos se presenta en la Pechanga Arena de San Diego y entre el público habrá invitados especiales. Se trata de jóvenes y familias que entrarán con boletos gratis gracias al auspicio del cantante y de una organización local.

El intérprete de bachata dominicano anunció esta semana que en asociación con la entidad sin ánimo de lucro The House of Music San Diego, llevará a jóvenes y familias de escasos recursos al concierto en la ciudad de su Gira Fórmula Vol. 3.

A través de uno de los clientes de The House of Music, East County Transitional Living Center, se está extendiendo la invitación a 140 familias de San Diego. Los asistentes el domingo podrán disfrutar de una cena ofrecida por un camión de comida antes del concierto, dijo por correo electrónico Catherine Rells, directora general de The House of Music.

The House of Music San Diego se dedica a enseñar y orientar a jóvenes desfavorecidos de todo San Diego proporcionándoles clases de música e instrumentos en un esfuerzo por desarrollar su arte y cultivar habilidades para la vida.

Santos, que recientemente fue reconocido por la prestigiosa lista Billboard Boxscore como uno de los artistas con mayor recaudación de la historia de la industria musical, quiere devolver algo a las comunidades locales que visita invitando a jóvenes y familias a experimentar un concierto en vivo.

El cantante se encuentra en medio de una gira que le ha llevado a los estadios más grandes e influyentes de Estados Unidos, Puerto Rico, Europa y Latinoamérica, con todas las entradas agotadas. Con más de dos décadas de carrera como artista en solitario y productor jefe y compositor en el legendario grupo Aventura, Santos ha desarrollado una fórmula de infusión de bachata, R&B, Hip-hop y música urbana latina