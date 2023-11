Peso Pluma salta de los escenarios a las consolas de videojuegos con ‘peligro’

Show more sharing options

Antes de su esperada presentación en los Latin Grammy de este 16 de noviembre en Sevilla, España, donde compartirá el escenario junto a Eslabón Armado para interpretar su mega éxito “Ella Baila Sola” por primera vez en la televisión, el cantante mexicano Peso Pluma les ha dado una sorpresa a los amantes del videojuego Call of Duty.

Al igual como lo hicieron sus colegas de Banda MS en octubre del año pasado, Peso Pluma también ha decidido vincular su nombre a la franquicia al hacer una colaboración para este popular videojuego al crear una “rola” inspirada en Call of Duty: Modern Warfare III, la más reciente entrega de la franquicia que tiene previsto su lanzamiento mundial el próximo 10 de noviembre.

Con la llegada de esta nueva versión al mercado, los fanáticos podrán ver el salto de Peso Pluma desde los escenarios a las consolas de videojuegos y podrán escuchar los icónicos requintos y la letra de Peso Pluma en un vídeo musical con elementos inspirados en “Call of Duty: Modern Warfare III”.

“Peligro” es el nombre de este tema, en el que uno de los líderes del movimiento musical mexicano de la actualidad participa musicalmente, mientras sigue escalando en las listas de popularidad a nivel global, llenando conciertos y formando parte de los últimos espectáculos musicales y premios de este año.

Anuncio

Hay que recordar que en el pasado Artist Spotlight Story presentaba las historias de artistas urbanos como Ozuna, Bad Bunny, J Balvin a manera de documentales en la plataforma de YouTube.

En el pasado Banda MS se sumó a esa iniciativa también con la presentación del documental “No Hay Límite”, algo que estaba reservado para estrellas del género urbano y que nunca antes se había hecho con un artista o grupo del regional mexicano, en este caso del género banda.

El año pasado Activision marcó la pauta al incluir un tema musical de un grupo regional mexicano en su plataforma del videojuego Call of Duty: Modern Warfare II, lo cual convirtió a la Banda MS en pionera. Hoy en la tercera entrega de la franquicia, el nombre de Peso Pluma se vincula con esta propuesta.

Peso Pluma en una de las escenas del video “Peligro”. (Activision)

Para Tyler Bahl, VP y Jefe de Marketing de Call of Duty esta colaboración con Peso Pluma, uno de los artistas globales más importantes del momento, es toda una celebración en el lanzamiento de Modern Warfare III. “Peligro” representa nuestro compromiso continuo con nuestra comunidad para que experimenten el universo de Call of Duty de formas únicas y diversas”, señaló en un comunicado.

Anuncio

Peso Pluma, originario de Guadalajara, México, y uno de los artistas más influyentes de la juventud latina que escucha música internacional mexicana y que además son amantes de los videojuegos, es considerada la celebridad ideal para vincularse a esta franquicia. Por ese motivo, para Rodrigo Pérez, Director de Gestión de Producto de Call of Duty Latinoamérica, contar con el nombre de Peso Pluma es ideal. “Latinoamérica es una región clave para Call of Duty, y continuaremos innovando para sorprender a la comunidad.Nuestra colaboración con Peso Pluma une el talento de Peso Pluma con la franquicia Call of Duty de una manera única”, explicó.

Entretenimiento Banda MS colabora con el videojuego ‘Call of Duty’ ambientado en territorio mexicano La agrupación sinaloense de Sergio Lizárraga cantará, por primera vez en vivo, el tema “141” el 28 de octubre durante su concierto del Hard Rock Live, en Hollywood FL, y luego lo incluirá en el repertorio que presentará en sus dos shows de Ontario, CA

“Para nosotros, la comunidad en nuestros ritmos es clave, y también queremos que sean parte de la celebración, por lo que en el vídeo musical incluimos a 5 de los mayores creadores de contenido de América Latina como un huevo de Pascua que a los fans les encantará. Además de Warden, las mujeres miembros de Konni también son un agradecimiento a nuestra comunidad femenina que está en constante crecimiento”, agregó Pérez en el comunicado.

Peso Pluma, quien se encuentra constantemente entre aviones y hoteles para asistir a sus presentaciones, los videojuegos resultan una distracción en sus momentos libres. Muchos de los artistas son realmente amantes de los videojuegos. Uno de ellos es Christian Nodal , además de Alejandro y Álex Fernandez , quienes se lo han confesado antes a Los Angeles Times en español.

Peso Pluma interpreta “Peligro”, un tema para “Call of Duty: Modern Warfare III”. (Activision )

Otros son Ozuna, J Balvin, Sech, Prince Royce , Alan Ramírez y Walo Silvas, vocalistas de Banda MS , quienes han confesado tener un enorme fanatismo por los videojuegos desde siempre y ahora se suma Peso Pluma.

Anuncio

“Disfruto jugando Call of Duty mientras estoy de gira con mis amigos y mi equipo y no podría estar más emocionado de crear una canción para mis fans para celebrar el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III”, señaló por su parte el mismo Peso Pluma en el comunicado.

Todo parece indicar que “Peligro” se convertirá en un himno para la comunidad de Call of Duty, y “un recordatorio de la amenaza global a la que se enfrentarán los seguidores de Call of Duty: Modern Warfare III, pues se trata de un tema del género internacional mexicano que estará acompañándolos en sus batallas bélicas.

Entre tanto, Peso Pluma sigue aumentando la cifra de 54 millones de oyentes mensuales en Spotify, además de haber sorprendido al colocarse en Spotify México como el primer artista mexicano en liderar la lista ‘Daily Top Artists México’ y continúa rompiendo récords a nivel mundial, los amantes del videojuego también lo podrán oír con “Peligro” mientras van superando las pruebas de Call of Duty: Modern Warfare III de Activision. “Traigo visión nocturna y el pecho pegado al suelo, aquí no existe el miedo, si pa’ morir nacimos”, reza parte de la letra de esta canción interpretada por el oriundo de Guadalajara.

“Peligro” muestra a personajes inspirados en el videojuego “Call of Duty: Modern Warfare III”.

(Activision)

El videoclip de “Peligro”, inspirado en la narrativa de Modern Warfare III se lanzará en el canal de YouTube del mismo Peso Pluma, mientras en los canales oficiales de YouTube y las redes sociales de Call of Duty ya está en vivo. “Peligro” también se puede escuchar y ver en diferentes plataformas de streaming.

Anuncio

A mediados de este año, Peso Pluma se convirtió en el primer artista en dominar tanto la lista Billboard Global 200 como el Billboard Global 200 Excl. U.S. simultáneamente con dos temas distintos. El primero con “Ella Baila Sola” junto a Eslabón Armado y el segundo con “BZRP Music Sessions, Vol. 55” al lado del productor argentino Bizarrap.

Además ha sido capaz de colocar 10 canciones en el Billboard Global 200 incluyendo las posiciones uno, dos y cinco, nueve temas en la lista Hot 100 de Billboard, siendo en este sentido el artista número uno en México de la actualidad.