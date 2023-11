Hay dos arrestados por atacar pintura de Velázquez en museo de Londres

(Just Stop Oil / Associated Press)

En esta fotografía proporcionada por el grupo activista ambiental Just Stop Oil el lunes 6 de noviembre de 2023, activistas golpean el vidrio protector de una pintura de Diego Velázquez en la National Portrait Gallery de Londres.

Dos manifestantes contra el cambio climático fueron arrestados el lunes después que rompieron un panel protector de vidrio que cubría un famoso óleo de Diego Velázquez en la National Portrait Gallery de Londres, dijo la policía el lunes.

Los dos activistas del grupo Just Stop Oil atacaron con pequeños martillos la obra “La Venus del Espejo”, también conocida como “La Venus de Rokeby”. Fotos mostraban el panel protector de vidrio con varios agujeros.

Just Stop Oil, que antes ya ha encabezado protestas similares contra obras de arte famosas y edificios públicos, dijo que la acción del lunes fue para exigir al gobierno británico que detenga inmediatamente todas las licencias para la exploración, desarrollo y producción de combustibles fósiles en el Reino Unido.

Anuncio

El grupo señaló el lunes que los dos activistas eligieron atacar la pintura al óleo del siglo XVII, una de las obras maestras más famosas del artista español, porque en 1914 fue navajeada como parte del movimiento sufragista a favor de las mujeres.

Just Stop Oil detalló que los manifestantes golpearon el panel de vidrio y luego dijeron a la gente en la galería: “Las mujeres no obtuvieron el voto votando. Es tiempo de hechos, no de palabras”.

“La política nos está fallando. Le falló a las mujeres en 1914 y nos está fallando ahora”, agregaron.

La policía informó que los dos fueron arrestados bajo sospecha de daños. La Galería Nacional, por su parte, anunció que la pintura fue retirada de exhibición para que los restauradores puedan examinarla.

La sala fue reabierta poco después con otra pintura que reemplazó a la de Velázquez, agregó el museo.

La pintura fue atacada en 1914 por la sufragista Mary Richardson para protestar por el encarcelamiento de su compañera activista por los derechos de las mujeres, Emmeline Pankhurst. La pintura sufrió varios cortes en su momento, pero fue reparada posteriormente.