El exdirector de los Grammy Neil Portnow es acusado de violación en una nueva demanda

Una mujer demandó al exdirector de los Grammy, Neil Portnow, acusándolo de drogarla y violarla en una habitación de hotel de Nueva York en junio de 2018.

La mujer, que no figura en la demanda, es descrita como una músico que alguna vez actuó en el Carnegie Hall y fue miembro votante de la Academia de la Grabación, la organización sin fines de lucro que supervisa los Grammy. En la demanda, presentada el miércoles en la Corte Suprema del estado de Nueva York en Manhattan, ella dice que conoció a Portnow en enero de 2018 en un evento para la 60° entrega de los premios Grammy, y luego le pidió en mayo entrevistarlo para su revista mientras estaba en Nueva York.

Según la demanda, Portnow, de 75 años, la invitó a su habitación de hotel para la entrevista, donde le dio un juego de cepillo y pasta de dientes y productos Grammy, junto con una bebida que la dejó “desorientada e incapacitada”. Acusó a Portnow de violarla mientras estaba inconsciente.

La música dice que envió un correo electrónico a la Academia de la Grabación en 2018 para denunciar la agresión, pero la Academia nunca la entrevistó sobre las acusaciones. La demanda acusa a la Academia de la Grabación de contratación, supervisión y retención negligente.

Un portavoz de Portnow afirmó que las acusaciones son “completamente falsas”

“Las reclamaciones son producto de la imaginación de la demandante e indudablemente motivadas por la negativa del señor Portnow a cumplir con sus escandalosas demandas de dinero y asistencia para obtener una visa de residencia para ella”, dijo el portavoz. “Cuando se hizo el primer intento de extraer dinero y otros beneficios... El Sr. Portnow, que en ese momento era Presidente/CEO de la Academia de la Grabación, inmediatamente reclutó al Departamento de Recursos Humanos de la Academia para revisar los mensajes de texto y correos electrónicos sin sentido que puso a disposición de inmediato. Una investigación externa independiente dirigida por abogados de primer nivel, revisó todos los textos y correos electrónicos relevantes, entrevistó a testigos y no encontró absolutamente ninguna prueba que respalde ninguna de las acusaciones”.

En un comunicado, la Academia de la Grabación dijo a The Times: “Seguimos creyendo que las afirmaciones carecen de fundamento y tenemos la intención de defender vigorosamente a la Academia en esta demanda”.

El New York Times informó por primera vez sobre la demanda.

El final del mandato de Portnow como director ejecutivo de la Academia de la Grabación estuvo empañado por la controversia, sobre todo cuando dijo en enero de 2018 que las artistas femeninas debían “dar un paso adelante” si querían recibir más nominaciones y premios al Grammy. Portnow, que fue nombrado director general en 2002, anunció en mayo de 2018 que dimitiría el año siguiente, cuando su contrato expirara.

“El año pasado no fue el más divertido de mi vida”, dijo Portnow a The Times a finales de 2018. “Pero este tipo de eventos pueden ser beneficiosos si los tomas como momentos de enseñanza”.

Las acusaciones de agresión sexual se emitieron por primera vez en 2020, en una denuncia de discriminación presentada contra la Academia de la Grabación por Deborah Dugan, quien había sido contratada para suceder a Portnow pero fue despedida abruptamente menos de un año después de su mandato. Dugan también afirmó que a pesar de saber sobre el asalto de 2018, la Academia de la Grabación le pidió que volviera a contratar a Portnow como consultor y le pagara 750.000 dólares, lo que ella rechazó.

Las nominaciones para la 66ª edición de los premios Grammy, prevista para el 4 de febrero, se anunciarán este viernes.

