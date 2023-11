La política alcanza a los miles de seguidores de Taylor Swift previo a su 1er concierto en Argentina

(Natacha Pisarenko / Associated Press)

Fanáticos de Taylor Swift esperan en la entrada del Estadio Monumental donde la cantante dará su primer concierto de The Eras Tour, en Buenos Aires, Argentina, frente a un cartel que se refiere al candidato presidencial Javier Milei, el jueves 9 de noviembre de 2023.

Mientras miles de fanáticos de Taylor Swift se formaban emocionados el jueves para entrar al primer concierto de la superestrella en Argentina, se encontraron rodeados de carteles en los que se le pedía no votar a favor del candidato derechista Javier Milei en las elecciones presidenciales de la próxima semana.

“Swiftie no vota por Milei”, se leía en uno de los letreros, el cual utilizaba el conocido término para describir a las fanáticas de la 12 veces ganadora del Grammy.

Algunas swifties estaban de acuerdo. “Taylor defiende muchas posturas y cosas que Milei no representa”, comentó Julieta Bracamontes, de 17 años de edad. “Ese cartel tiene razón y estoy de acuerdo”, añadió.

En la parte inferior del cartel había un hashtag que decía: “Milei es Trump”.

Milei, quien se ha descrito como un anarco-capitalista que tiene muchas posturas conservadoras, como su oposición al aborto, ha sido considerado a menudo como el Donald Trump de Argentina.

“Yo creo que Trump es muy similar a Milei”, dijo Constanza Trunsky, estudiante de psicología que mencionó los aspectos en común entre el ambiente político que se vive actualmente en Argentina y las posturas que Swift ha expresado en el pasado, en particular su apoyo a la comunidad LGBT.

Milei se ha expresado a favor del matrimonio igualitario, que ha estado en la ley argentina desde 2010, pero se ha pronunciado contra la educación sexual en las escuelas, y se opone a que el Estado destine fondos para ayudar a la comunidad trans y a otros grupos minoritarios.

Otro cartel que apareció en varios sitios alrededor del Estadio Monumental de Buenos Aires mostraba un estilizado retrato de Swift con una bandeja de galletas con la leyenda “Massa 2023”, en referencia al ministro de Economía, Sergio Massa, el rival de Milei en la segunda vuelta electoral programada para el 19 de noviembre.

Las swifties más conocedoras inmediatamente supieron que la imagen hacía referencia a una famosa fotografía en la que Swift porta un delantal y sostiene galletas en favor a la candidatura del presidente Joe Biden en 2020.

La política irrumpió por primera vez entre los fanáticos de Swift en el país sudamericano a finales del mes pasado, cuando un club de fans emitió un comunicado de prensa en el que llamó a los fanáticos de la cantante a votar contra Milei.

Milei es “el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos”, señalaba el comunicado del club de fans.

El grupo se pronunció poco después de que Massa recibió la mayor cantidad de votos en las elecciones celebradas el 22 de octubre, con un 37% del total, casi siete puntos más que Milei, pero no los suficientes para evitar una segunda vuelta.

Pero no todas las swifties estaban de acuerdo con que el club de fans se involucrara en la política.

“No me parece que sea algo que se tengan que meter y que digan que los swifties no vamos a votar porque cada uno es su opinión personal y que no pueden generalizar así”, comentó el jueves Lucila Losinno, de 28 años, mientras esperaba entrar al concierto.

Otras personas que habían esperado impacientemente que The Eras Tour llegara a la nación sudamericana estaban ansiosos por dejar de lado cualquier conversación sobre política.

“No simpatizo con nadie de los políticos, pero no sé, siento que poner la cara del artista con algo político no está muy bueno”, dijo Malena Garachena, de 19 años. “Pero bueno... ella no creo que lo vea”.