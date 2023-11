Mijares, Santaolalla, Soda Stereo y todos los homenajeados en los Premios Especiales del Latin Grammy

Show more sharing options

SEVILLA.- La primera ceremonia de premiación de la semana que conduce al Latin Grammy, y que se realiza por primera vez fuera de los Estados Unidos (más precisamente, en la capital andaluza, Sevilla), fue un acto mucho menos bullicioso que los que hemos visto durante los últimos años en Las Vegas. Pero no se vio privado de momentos emotivos y de celebridades ampliamente reconocidas en el universo iberoamericano.

Al tratarse precisamente de la primera ceremonia de esta clase que se hace en esta parte del mundo, era natural que la estrella de la velada, cuyo acto central se desarrolló entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche en horario local, fuera Ana Torroja, la cantante madrileña que ha trascendido fronteras tanto por su labor como solista como por su carrera al frente de la popular banda de pop rock Mecano, pero cuya presencia despertó especial interés entre la prensa local y entre los fanáticos (no demasiados, pero suficientemente visibles) que se reunieron a las puertas del Teatro de la Plaza España, donde se llevó a cabo la actividad que inicia prácticamente de manera oficial la semana organizada por la Academia Latina de la Grabación, es decir, la de los Premios Especiales, dedicados a celebrar las carreras enteras de grandes figuras del entretenimiento.

A las 5 p.m. se inició el desfile de los designados a través de una alfombra roja instalada en el patio principal del acogedor recinto ubicado en el punto más turístico de la ciudad, donde se efectúan constantemente espectáculos al aire libre de flamenco destinados a atraer a los visitantes y donde, en estos días, se presenta también una serie de conciertos con artistas nominados.

Hubo algunos que no pasaron ante el reducido grupo de fotógrafos, camarógrafos y reporteros. Si lo hicieron Torroja y su compatriota Carmen Linares, el mexicano Manuel Mijares, el cubano-americano Arturo Sandoval, los argentinos de Soda Stereo, el peruano-americano Alex Acuña y la brasileña Simone, a diferencia de lo que sucedió con el argentino Gustavo Santaolalla y el puertorriqueño Wison Torres, quienes, sin embargo, recibieron sus reconocimientos dentro del teatro y ofrecieron discursos prolongados y cargados de sentimiento.

En la alfombra, y ante el micrófono de Los Angeles Times en Español, Mijares precisó que durante el mes de enero cumplirá 38 años de carrera, lo que significa que tiene las fechas claras. Y los recibió ya con un álbum nuevo, “Mis caprichos”, cuyo primer sencillo, “Dale luz”, se empezará a escuchar la semana que viene y que es el número 33 de su discografía.

En medio de las diferentes corrientes musicales que acaparan la atención de la juventud en estos tiempos, el pop comercial pero maduro de Mijares sigue teniendo un éxito considerable, lo que para él se debe a que las canciones románticas no pasan nunca de moda.

“El amor es la base de todo, aunque sea presentado a veces bajo diversas formas, como sucede incluso en el hip hop y el reggaetón”, comentó. “Y eso hace que también haya un huequito para mi”.

El momento que tuvo el capitalino dentro del teatro sevillano fue sorprendente tanto para él como para sus seguidores debido a la aparición inesperada de Emmanuel, el legendario cantautor de baladas y de pop rítmico que lo dio a conocer al incluirlo como corista de su grupo y que brindó unas sentidas palabras en honor a su aventajado discípulo.

Ana Torroja a su paso por la alfombra roja. (Raul Roa / Los Angeles Times en Espanol)

Emmanuel, que recibió el mismo premio en 2021, habló antes de la transmisión de un video de saludos al homenajeado de la noche en el que participaron Yuri, Gianmarco, Pandora y hasta Lucero, la ex esposa del aludido, quien llegó a señalar que, para ella, “Manuel tiene la mejor voz en el mundo de habla hispana”.

Torroja reconoció lo bien que se sentía con el Premio a la Excelencia Musical que se le otorgaba justo en el momento en que celebraba cuatro décadas de carrera. “Nunca imaginé que podría durar tanto tiempo; me siento muy orgullosa y muy agradecida con la Academia por haber pensado en mí”, aseguró.

Pese a que lo que practica se inscribe a grandes términos en los terrenos del pop, su estilo ha sido siempre particularmente distintivo debido a la elaboración y el carácter sugestivo de sus letras y, por supuesto, a la calidad de su acariciante voz. “Nunca he tenido miedo de probar cosas distintas”, nos dijo. “Tengo la suerte de tener una voz muy particular que unifica todo lo que hago, pese a que no estudie canto de manera inicial sino después de haber empezado”.

“Es difícil mantenerse en este negocio, y es por eso que me entusiasma tanto haber llegado hasta donde he llegado”, prosiguió. “Creo que hay una cosa importante, y es saber que no siempre vas a estar en un buen momento; pero si te apasiona lo que haces, tienes que seguir haciéndolo”.

Charly Alberti y Zeta Bosio, igualmente homenajeados. (Raul Roa / Los Angeles Times en Espanol)

“A veces tendrás más éxito, a veces tendrás menos; para mi, el éxito es que, después de 40 años, pueda seguir viviendo de lo que quiero hacer”, añadió, descartando que haya una nueva reunión de Mecano.

Lo que no ha dejado de hacer son los conciertos propios. Lleva ya casi tres años con la gira “Volver”, que se inició tras la etapa más dura de la pandemia, y que concluye con el término de este calendario. “Después, tendré que empezar a planear lo que viene, aunque, por el momento, no sé por dónde va a ir”, comentó.

Los sobrevivientes de Soda Stereo, el bajista Charly Alberti y el baterista Zeta Bosio, fueron los más jóvenes de la partida. “Esto no es un premio, sino un reconocimiento, y tiene un significado especial porque Soda nunca recibió un Latin Grammy, porque nos separamos poco antes de que se realizara la primera ceremonia”, nos dijo Alberti a su paso por la alfombra roja.

“Esto habla de todo el esfuerzo que hicimos los tres, juntos, para poder lograr que la gente sienta todo lo que siente; y, por supuesto, es inevitable que nos haga pensar en el gran ausente de hoy, Gustavo [Cerati]”, agregó. “Lo nuestro fue un gran trabajo en equipo, con aciertos, con errores, con marchas hacia atrás y con muchísimo trabajo, pese a que la gente cree a veces que la vida de los músicos es fácil”.

Torroja recibe su premio. (Raul Roa / Los Angeles Times en Espanol)

Por su lado, Bosio aseguró que, más allá de la reputación de elegancia ostentada por su agrupación, lo que los integrantes del trío hicieron se desarrolló completamente sobre la base de la intuición, sin ningún plan de mercado. “Hace poco, hicieron un focus group en el que fuimos definidos como ‘orgullo latino’, y eso es algo que nos acompañará toda la vida”, afirmó.

Más allá de lo dicho, la llegada de Soda Stereo a los Premios Especiales marca una suerte de mayoría de edad y hasta de veteranía comprobada para el rock en español, un género que podra haber retrocedido en los gustos masivos ante el avance irrefrenable del género urbano, pero que sigue siendo adorado por los latinos de diferentes partes del mundo que ya tienen cierta edad.

“La verdad es que hay muchos chicos que se están volcando al rock, y lo notamos porque cada vez tenemos más fans nuevos”, aseguró el bajista. “Cuando les preguntamos si nos han conocido por sus padres, nos dicen que no, que nos conocieron en su grupo de amigos. Además, antes, el que escuchaba rock no escuchaba nada más, y ahora, los gustos son mucho más amplios”.

Pese a la ausencia irremediable de Cerati, Alberti y Bosio han mantenido a la banda presente en los escenarios a lo largo de los últimos años, lo que ha suscitado comentarios tanto positivos como negativos por parte de los fans. Lo primero fue un espectáculo de Cirque du Soleil con música del grupo y lo más reciente ha sido una gira en la que el bajista y el baterista estuvieron acompañados por otros cantantes y guitarristas (a veces de manera virtual) y que, al igual que el show anterior, llegó a Los Ángeles.

“Es probable que retomemos la gira para darle la conclusión que merecía, porque la pandemia interrumpió bastante las cosas”, dijo Bosio. “Veremos si tenemos a otros invitados. En todo caso, en el 2024 tenemos una buena excusa para hacerlo, porque se cumplen 40 años de nuestro primer disco”.

Santaolla, cuyos recientes problemas de salud le impiden actualmente caminar sin ayuda, evitó la alfombra, pero se mostró tan animado como siempre al ofrecer su discurso, y lo cerró con una frase clara y decisiva referida a la situación política de su país: “No voten por Milei”.

Antes de esto, el fundador de Arco Iris y de Bajofondo, compositor de bandas sonoras célebres que le han dado hasta dos Oscares y productor eminente de la escena del rock en español fue saludado a través de un video por diversas personalidades, incluyendo al director mexicano Alejandro G. Iñárritu, quien lo calificó como su “hermano intergaláctico”.