Carín León llevó el regional a Sevilla con la ayuda de sus ilustres amigos

Show more sharing options

SEVILLA.- En estos días, Carín León (nacido bajo el nombre de Óscar Armando Díaz de León) está muy lejos de su país de origen, México, y de su natal Hermosillo.

Pero no ha dejado de lado sus costumbres, y no solo eso, sino que las ha traído a veces de manera literal en la maleta hasta la capital andaluza donde se desarrolla actualmente la semana del Latin Grammy que concluye mañana a lo grande con la celebración de la ceremonia principal de premiación.

Nos referimos específicamente a la gran botella de tequila que llevaba en sus manos durante la presentación especial que ofreció anoche como parte del evento con invitación “La Cultura that Connect Us”, organizado por Amazon Music en Setas de Sevilla y protagonizado por él mismo.

Anuncio

Setas, cuyo nombre oficial es Metropol Parasol, es una impresionante edificación que se erige en el centro de la ciudad y que llama profundamente la atención por su diseño ultramoderno y vanguardista. Algunos lugareños nos dijeron que, inicialmente, el lugar -inaugurado en 2011- causó disgusto entre diversos sectores locales debido justamente a que rompía por completo con el aspecto tradicional de los alrededores, pero que, poco a poco, fue siendo aceptado, sobre todo porque se ha convertido en un centro cultural de primer nivel.

Se trata además de un edificio con una vista magnífica a la ciudad que se convirtió en un escenario de lujo para un show de música regional mexicana que estuvo sin duda marcado por el licor (Carín no se cansó de repetir que estaba “pedo”, y se notaba que lo estaba), pero que fue tomando cuerpo con el paso de los minutos para dar cuenta de los talentos de un artista que, luego de calentar la garganta, demostró tener una voz llena de recursos insospechados.

Ya que hablamos de salirse de lo convencional, León es un intérprete y autor que trata de hacer lo mismo: aunque, a grandes términos, su música se inscribe dentro de los parámetros de la balada norteña practicada por muchos intérpretes y colindante con el pop, tiene una inclinación particular por estilos estadounidenses como el R&B y el country, lo que, esta noche, se tradujo no solo en la interpretación de “Primera cita”, una pieza en español de raíz claramente anglosajona, sino también en la presentación de un logrado ‘cover’ de Tennessee Whiskey”, tema en inglés que se grabó originalmente a inicios de los ‘80 pero que fue revitalizado hace cerca de una década por Chris Stapleton, de quien el mexicano se declara admirador.

León, que está nominado en la categoría de Álbum Norteño gracias a su exitosa producción “Colmillo de leche” (2023), no hizo las cosas solo. Y no nos referimos solo a la excelente banda que lo secundó a bordo de un escenario que podía ser apreciado por la audiencia desde cualquiera de sus cuatro lados, sino también a los amigos que se subieron en diversos momentos a acompañarlo para la interpretación de piezas específicas.

El primero en dar la cara fue Omar Montes, el exponente madrileño de música urbana que grabó hace poco con el mexicano la canción “Ron con coca”, y que se presentaba por primera vez en vivo. Lamentablemente, como él mismo lo dijo, Montes no se encontraba bien de la garganta (¿será que no le cae bien el tequila?), por lo que su entrega vocal no estuvo a la altura de las expectativas, aunque León logró cubrir adecuadamente sus carencias.

Anuncio

Le fue mucho mejor a Kany García, la impetuosa y experimentada vocalista boricua que derrochó simpatía mientras intervenía con la estrella de la velada en el dueto que le dio origen a “Te lo agradezco”. García se encuentra en Sevilla porque ha sido igualmente nominada al Latin Grammy, aunque no por esta canción, sino por “La siguiente”, el sencillo que grabó con otro ídolo del regional, Christian Nodal.

Con Kany García en el mismo evento. (Raul Roa/Los Angeles Times en Espanol)

Pero el artista cuya presencia despertó mayor entusiasmo entre los asistentes, que degustaban las inevitables tapas y los vinos de rigor, fue Pepe Aguilar, el mexicoamericano radicado en Los Ángeles que ocupa ya un lugar entre los grandes debido a su extensa carrera y a sus acertadas combinaciones de música tradicional e incursiones en el pop rock. Claro que Pepe no estaba ahí para practicar una de sus fusiones, sino para secundar a León mientras este cantaba “Te solté la rienda”, uno de los temas clásicos del legendario compositor José Alfredo Jiménez.

Los dos vocalistas no parecían haber practicado el tema, y Pepe llegó incluso a decirle a su “compadre” -encargado también en ese momento de la guitarra- que estaba cantando cualquier cosa; pero el asunto fue definitivamente emotivo y se encontró marcado por la pasión, otra cualidad que distingue a todas luces al intenso León y que resulta esencial en esta clase de música.

Para rendirle tributo al territorio en el que se encontraba, León decidió cerrar su set con un ‘cover’ de “Peces de ciudad”, pieza del gran cantautor andaluz Joaquín Sabina que, en honor a la verdad, y con consumo de alcohol o sin él, le salió estupendamente, pese a la magnitud del desafío.

Anuncio

Antes del acto central, el escenario albergó a María José Llergo, una joven artista andaluza cuya popularidad ha empezado a incrementarse. En honor a sus raíces, la cordobesa abrió fuegos con una sentida interpretación flamenca que la encontró al lado del respetado guitarrista Josemi Carmona, aunque el resto de su breve set -ya sin instrumentos de cuerdas- se inclinó por una suerte de fusión entre el R&B y la música electrónica que fue respaldada por un tecladista y un baterista.

Llergo tiene las ganas, la actitud y la identidad necesarias para llamar la atención de quienes gustan del arte de Rosalía, que no son pocos, por supuesto. A ver cómo le va.