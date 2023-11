Latin Grammy 2023: Cómo, dónde y cuándo ver la ceremonia desde Sevilla

Grabación del Año

No es que te extrañe/ Christina Aguilera/ Rafa Arcaute, Afo Verde & Federico Vindver

Carretera y manta/ Pablo Alborán

Déjame llorarte/ Paula Arenas con Jesús Navarro/ María Elisa Ayerbe & Marcos Sánchez

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/ Bizarrap con Shakira/ Bizarrap

Si tú me quieres/ Fonseca & Juan Luis Guerra/ Fonseca

Mientras me curo del cora/ Karol G

De todas las flores/ Natalia Lafourcade/ Adan Jodorowsky

Ojos marrones/ Lasso/ Renzo Bravo & Orlando Vitto

La fórmula/ Maluma & Marc Anthony/ Edgar Barrera, Sergio George, Kevin Mauricio Jiménez

Despechá/ Rosalía/ Gaby Music, Noah Goldstein

Correcaminos/ Alejandro Sanz con Danny Ocean

Rosalía en la sala de prensa del Latin Grammy 2022. (Tommy Calle)

Álbum del Año

La cu4rta hoja/ Pablo Alborán

A ciegas/ Paula Arenas

De adentro pa afuera/ Camilo

Décimo cuarto/ Andrés Cepeda

Vida cotidiana/ Juanes/ Emmanuel Briceño Vera

Mañana será bonito/ Karol G/ Ovy On The Drums

De todas las flores/ Natalia Lafourcade

Play/ Ricky Martín/ Kevyn Cruz, Luis Miguel Gómez “Casta”

Eadda9223/ Fito Páez/ Gustavo Borner

Escalona nunca se había grabado así́/Carlos Vives

Bad Bunny estánominado junto a Edagar Barrera y Grupo Frontera en la categoría canción del año por “Un x100to” (Alberto E. Rodriguez/Getty Images )

Canción del Año

Acróstico/ Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Fernando Ochoa & Shakira

Amigos/ Pablo Alborán & María Becerra

De todas las flores/ Natalia Lafourcade

Ella baila sola/ Pedro Julian Tovar Oceguera, compositores (Eslabón Armado, Peso Pluma)

“Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”/ (Bizarrap con Shakira)

“Si tú me quieres”/Fonseca, Yadam González & Yoel Henríquez

“TQG” /Kevyn Mauricio Cruz, Karol G, Ovy On The Drums & Shakira

“Un x100to”/ Bad Bunny, Édgar Barrera (Grupo Frontera con Bad Bunny)

El grupo Conexion Divina está nominado a Mejor Nuevo Artista. (Camila Noriega)

Nuevo Artista

Borja

Conexión Divina

Ana Del Castillo

Natascha Falcão

Gale

Paola Guanche

Joaquina

Leon Leiden

Maréh

Timø