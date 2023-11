Director Walt Dohrn: ‘Si el mundo quiere otra película de Trolls, estaría muy complacido’

(Uncredited / Associated Press)

Canción por canción, los melómanos Trolls han llegado a su tercera película “Trolls Band Together” (“Trolls 3: Se armó la banda”) que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y se encuentra actualmente disponible en cines de Latinoamérica con la música de una banda muy especial, BroZone, a la que descubrimos que perteneció Branch (Ramón) cuando era bebé.

En inglés la voz de Branch es interpretada por Justin Timberlake y en español de Latinoamérica la realiza el cantante y actor mexicano Benny Ibarra. Timberlake, quien funge como productor musical ejecutivo, fue crucial para adentrar el filme a las llamadas boy bands como NSYNC a la que perteneció y a la que reclutó para grabar “Better Place”, la primera canción nueva del grupo en más de 20 años y una de las cinco canciones originales de la película. El filme también incluye covers y popurrís de éxitos desde la década de 1970 hasta los años 2000, así como la música original de Theodore Shapiro.

“Creo que hicimos esta parte de la historia por nuestro trabajo con Justin”, dijo en entrevista por videollamada Walt Dohrn quien dirige esta película junto con el codirector Tim Heitz. “Él fue muy juguetón al presentarnos esto y tiene una voz hermosa”.

La película es una celebración de las bandas integradas por familiares como Bee Gees y The Jackson 5 y de las boy bands. En el caso de Branch, su banda es familiar e integrada por chicos, se especializa en pop y fueron una sensación en la tierra de los Trolls al grado que Poppy (interpretada en inglés Anna Kendrick y en español por Belinda) todavía es una fan, a pesar de que se separaron hace años.

Los hermanos de Branch: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André), Bruce alias Spruce (Daveed Diggs) y Clay (Kid Cudi) no lo han vuelto a ver desde entonces, pero cuando Floyd es secuestrado por unos villanos que quieren robarle sus talentos musicales, llamados Velvet (Amy Schumer) y Veneer (Andrew Rannells), Branch y Poppy emprenden una aventura con los otros integrantes de BroZone para rescatarlo y recuperar la Armonía Familiar Perfecta con la que hacían su música.

En el camino Poppy también descubre que tiene a una familiar perdida, en su caso es una hermana que se llama Viva, cuya voz es interpretada por la cantante de mexicana-cubana Camila Cabello en el elenco en inglés y por la cantante mexicana Karla Díaz en español.

“Cuando estábamos tratando de crear este personaje y cómo se iba a comportar, siendo una hermana de Poppy, había una persona que sabíamos que queríamos para esto y era Camila Cabello, porque ella tiene ese espíritu y fue muy divertido grabarla, sentí que nació para ser una Troll”, dijo Dohrn.

Entre los pleitos que separaron a la familia de Branch y la revelación que tiene Poppy queda claro que las familias de los Trolls, al igual que las de los humanos, tienen muchos tipos de configuraciones más allá de una estructura tradicional y estática. Dohrn dijo que buscaron explorar las dinámicas diversas que tienen las familias para funcionar.

“Nuestra productora, Gina Shay, tenía un hermano perdido por mucho tiempo que conoció cuando era adulta, así que es bastante común”, dijo el director. “Lo que hace que realmente nos identifiquemos es esta relación que tenemos con nuestra familia, lo importante que es estar juntos con ellos, aunque a veces pueda ser difícil, realmente ayuda”.

Poppy, Branch, los BroZone y Tiny Diamond (Diamantito), este último interpretado en inglés por Kenan Thompson y en español por Claudio Yarto, viajan en una camioneta de cuatro patas llamada Rhonda que tiene el superpoder de avanzar a velocidad y superar obstáculos al apretar un botón que hace sonar la canción de “The Hustle” de Van McCoy. Cuando Rhonda hace esto, la animación 3D rica en texturas que caracteriza a los Trolls cambia a una psicodélica 2D con un aspecto similar a la clásica de “Yellow Submarine” de los Beatles.

“Esa fue una de las primeras películas animadas que vi, ‘Yellow Submarine’, me encanta, se la he puesto a mis hijos”, dijo Dohrn. “Siempre comparto esa película, es tan divertida y con la música de los Beatles, los colores y los remolinos de color, lo loco, desenfrenado y raro que es, siempre me encantó, así que es mi pequeño homenaje para ella”.

¿Y por qué “The Hustle”?

“Crecí en los 70 y recuerdo ‘The Hustle’ estaba por todas partes, pero no sabía que todo se iba a juntar, ‘The Hustle’, ‘Yellow Submarine’ y los Trolls de la actualidad”, dijo alegre.

Dohrn ha colaborado en las películas anteriores de los Trolls desde su debut “Trolls” de 2016 en la que fue codirector y “Trolls World Tour” (“Trolls 2: Gira mundial”) de 2020 que dirigió y tuvo como codirector a David P. Smith. Considera que todavía puede haber más potencial para contar más historias de estos seres peludos y coloridos.

“Creo que sí, hay muchos lugares hacia donde puede ir esta película y si el mundo quiere otra película de Trolls, estaría muy complacido y agradecido de hacer una más. El límite es sólo nuestra imaginación”, dijo.