Mariah Carey cantó en el Hollywood Bowl entre las bajas temperaturas y el calor de los aplausos

El repertorio de la cantante incluyó temas como Sleigh Ride, Christmas (Baby, Please Come Home), Jesus Born on This Day, Joy to the World, entre otros que fueron coreados por los fans de todas las edades que se encontraban entre el público. Desde los niños en brazos hasta los abuelitos que se mostraban muy abrigados y algunos con cobijas que los tapaban del cuello a los pies.

Mariah hizo varios cambios de vestuario, pero siempre optó por el rojo, el blanco y el dorado, los colores representativos en esta temporada del año. Los modelos de tono blanco fueron trajes de noche elegantes, pero también hubo uno de color dorado con el que interpretó un popurri de algunos de sus éxitos pop que nada tienen que ver con la Navidad y que en su momento se colocaron en los primeros lugares de las listas de popularidad. “Porque no todo serán temas de Navidad esta noche”, dijo la artista antes de darle voz a fragmentos de canciones como Always Be My Baby, Dreamlove, Honey y Heartbreaker.

Mariah no solamente interpretó temas de Navidad, también complació a los fans con algunos de los grandes clásicos de siempre. (Randall Michelson/Hewitt Silva-Live Nation

Los bailes de los niños que acompañaban las coreografía y un coro gospel de varios integrantes también le dieron un toque especial a la velada.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando el público acompañó en los coros a los tres coristas que intepretaron una versión del éxito “My all”, uno de los clásicos de Mariah, pero que en esta ocasión se varió un poquito la letra. “Espero que les haya gustado”, dijo Mariah al regresar al escenario.

Algo que nos llamó la atención fue cómo el maquillista y el estilista de Mariah le hicieron retoques a la cantante en pleno escenario en par de ocasiones y cómo siempre habáa alguien que la acompañaba de la mano cada vez que salía al escenario sobre sus enormes tacones de plataforma y luciendo sus diseños estilo sirena que no le permitían mucha libertad de movimiento.

Por supuesto, la voz de Mariah y sus tonadas se ven que han sufrido el paso del tiempo. Con esto no queremos decir que ya no cante ni mucho menos, pero para ser sinceros, hoy pareciera que le cuesta un poco más alcanzar las notas como lo hacía sin esfuerzo durante sus mejores tiempos. Aunque también es cierto que muchas cantantes de hoy en día quisieran aunque sea alcanzar a las notas que Mariah todaviá alcanza con naturalidad.

Mientras el frío seguía reinando en el Hollywood Bowl, Mariah seguía lamentando que las bajas temperaturas mantuvieran a la mayoría del público casi estático, pero al parecer el baile y un buen vino hacía entrar en calor a muchos que sí bailaban desde sus bu tacas.

La escenografía y la imuminación le dio el toque mágico a la velada en la helada noche del domingo en el Hollywood Bowl. (Randall Michelson/Hewitt Silva-Live Nation

“We Belong Together” fue otro de los temas que motivó al público a cantar junto a ella, pero su interpretación de “Hero”, a casi el final de su presentación, no solamente puso a todos de pie para acompañarla en los coros con los abrazos arriba y los ojos cerrados, desde los asientos de adelante hasta los más lejanos del recinto, sino que muchos le gritabron lo mucho que la amann. “Yo los amo más”, les dijo Mariah al finalizar su interpretación.

El cierre se dió con la proyección de un sinnúmero de fotografías y videos muy personales de Mariah al lado de sus hijos. Algunas imágenes mostraban a la familia en la intimidad de sus hogar, también en unas cabañas y hasta en sus vacaciones en Aspen rodeados de la nieve. Se trataba de una recopilación de las celebraciones navideñas que al parecer generaban empatía con el público presente que aplaudía al verlas.

Mariah puso a bailar a toda la audiencia con su mega clásico “All I Want For Christmas is You” al final de la velada. (Randall Michelson/Hewitt Silva-Live Nation

Al concluir la proyección, iniciaron los acordes del mega éxito “All I Want for Christmas is You” y el público en pleno se puso de pie para recibir una vez más a su estrella, quien esta vez salió al escenario vestida de rojo y negro con un diseño sexy inspirado en los trajes de soldados del Cascanueces, pero con la diferencia que en lugar de usar pantalón largo negro, Mariah lució un short de color negro que permitía mostrar sus contorneadas piernas a pesar de las bajas temperaturas del lugar.

Los aplausos no se hicieron esperar y mientras las estrofas llegaban a su fin comenzó a caer una nevada artificial que le dio un toque especial al cierre de su presentación. El público de este lado del mundo que no está acostumbrado a ver nieve en la ciudad lo tomó con mucha emoción y muchos salieron del Hollywood Bowl inspirados y con ganas de celebrar en la nieve.

Mariah Carey cerró sus dos presentaciones en el Hollywood Bowl con un par de ‘Sold Out”. (Randall Michelson/Hewitt Silva-Live Nation)

“Yo soy de Nueva York y allá cae mucha nieve, mi familia y yo nos mudamos aquí hace 9 años por trabajo y una de las cosas que más extrañamos de allá son las Navidades con nieve. Pero este año vamos a ir a la montaña para pasar la Navidad en familia y así no extrañar la nieve que teníamos allá. Esperamos tener una blanca Navidad”, nos había dicho José Antonio Alcides, un caballero que lucía un gorro de lana tejido con la inscripción de NY en la frente y un sueter con la fotografía de Mariah Carey, mientras esperaba en la fila del market del Hollywood Bowl para comprar unas palomitas de maíz.

Mi familia y yo también nos mudamos hace 16 años de New Jersey a Los Ángeles y también extrañañamos la nieve. Desde la puerta de nuestra casa en Diamond Bar, CA, podemos ver las montañas que se pintan de blanco cada diciembre y enero, pero no hemos tenido la oportunidad de tener una blanca Navidad como en Jersey, aunque pienso que deberíamos también hacer planes como los de José Antonio y tener una Navidad semejante en una cabaña de las montañas de Big Bear. Ya veremos qué le parece a la familia.