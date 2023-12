Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull alborotan la ciudad de Los Ángeles con su ‘Trilogy Tour’

Pitbull parece que es el más atractivo para este mercado, aunque podríamos pensar que es en la Costa Este de los Estados Unidos donde goza de mayor aceptación, pero no. Aquí Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull y también llamado Mr. 305 o Mr Worldwide, fue encargado en LA de cerrar las dos noches de visita en nuestra ciudad, donde Pitbull también le pidió que “No pare la fiesta” al ritmo de “Don’t Stop the Party” con el intro de “Welcome to the Jungle”.

El artista cubanoamericano, conocido por sus versiones bailables de éxitos ya popularizados por otras estrellas y dueto que le han dado la vuelta al mundo, llegó a la tarima del Crypto.com Arena con sus esculturales bailarinas que son un sello distintivo en sus espectáculos.

Pitbull puso a vibrar a todo el público del Crypto.com Arena. (Juan Ocampo/Crypto.com Arena)

“Hey Baby (Drop It to the Floor)” y un fragmento de “Are You Gonna Go My Way”, continuaron en su repertorio bailable que convirtió la famosa arena del centro angelino en una enorme discoteca.

Anuncio

“Hotel Room Service” y su interpretación de “International Love”, pusieron a vibrar a sus fans latinos y anglos antes de la llegada de un DJ que le permitió a MR.305 cambiarse de atuendo para mostrar en una pantalla enorme un video de Marc Anthony para acompañarlo en su interpretación de “Rain Over Me”.

Sin pausa alguna, llegó “Gasolina”, el clásico de Daddy Yankee que Pitbull interpreta a sus estilo mientra el público lo secunda en los coros.

Y ya que vimos a Marc en pantalla, ahora vemos a su ex esposa en la misma pantalla, pero interpretando “On the Floor” mientras Pitbull hace lo suyo desde el escenario y el público hace lo propio desde sus asientos, que por cierto los tienen de adorno, porque el ritmo de Pitbull no les permite sentarse..

Pitbull llegó con sus esculturales bailarinas, un sello caracteristico en sus actuaciones. (Juan Ocampo/Crypto.com Arena)

“DJ Got Us Fallin’ in Love”, “Culo”, “I Know You Want Me”, “Jumpin”, “Time of Our Lives” y “Give Me Everything”, son otros de sus éxitos que incluyen es su actuación, la misma que estará llevando este 6 de diciembre a San José, California, el 8 de diciembre a Seattle, para luego cruzar la línea hacia Canadá con dos conciertos en Vancouver los días 10 y 11 de diciembre.