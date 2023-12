Se iluminan las experiencias navideñas y aquí tienes muchas opciones para elegir en familia

La magia del clásico cuento navideño del Dr. Seuss cobra vida en el escenario del Pantages. Con las exitosas canciones “You’re A Mean One, Mr. Grinch” y “Welcome Christmas”, el personaje verde The Grinch descubre que la Navidad es más de lo que esperaba en este conmovedor clásico navideño. Max the Dog es el encargado de narrar cómo es que el malvado Grinch decide robarles la Navidad a los Who, un grupo infinitamente alegre y lleno de espíritu navideño. La obra es para toda la familia.

“Dr. Seuss’s How the Grinch Stole Christmas!” se presenta en el Pantages de Hollywood (Rich Soublet II)

