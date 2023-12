Llueven las acusaciones, pero Yailín La Más Viral se fue de la corte en el auto de Tekashi 6ix9ine

ARCHIVO - El rapero Tekashi69, también conocido como 6ix9ine. (Lynne Sladky / Associated Press)

Show more sharing options

La artista dominicana Yailín La Más Viral, cuyo verdadero nombre es Jeorjina Guillermo-Díaz, salió libre bajo fianza después de comparecer en una corte de Palm Beach, Florida , el 15 de diciembre. El día anterior fue arrestada por agresión y otros cargos por supuestamente atacar a su pareja, el rapero mexicano Tekashi 6ix9ine, y causar daños a su Bentley .

“Ella acaba de salir de la cárcel, y regresó a la casa en el auto de Teskahi”, dijo Vladimir Gómez, uno de los publicistas de Yailín La Más Viral, indicando que la fianza fue pagada, pero que hay divergencias sobre la cantidad.

Atrás quedaron los días felices de Yailín La más Viral y Tekashi 6ix9ine en el Festival de Cayo Santa María en Cuba , en agosto. Una serie de videos publicados en las redes por varios medios, influencers y por Tekashi 6ix9ine muestran una difícil relación, poblada de conflictos que en ocasiones tienen una salida violenta.

Anuncio

El arresto de Yailín se produjo por una denuncia de Tekashi 6ix9ine por presunta agresión física, reportó Telemundo, indicando que la información la dio a conocer el productor y locutor Santiago Matías “Alofoke”, quien dijo había respondido a una llamada de la artista, en la que supuestamente ella comentó que estaba siendo agredida físicamente por el rapero, y acompañó su relato con audios y fotos.

“Como persona receptiva acudí al llamado anoche de una colega amiga dominicana ex comadre que pedía ayuda a gritos, todo el mundo escuchó el audio”, dijo Santiago Matías en un post en su perfil de la red social X. “Su amiga Camila, que le acompaña, la acogimos en un lugar seguro, que es la testigo presencial de todo ante el arresto de Yailín. El día de hoy ella decidió irse con el seguridad de Tekashi luego de salir de prisión. Creo que hice lo correcto y no me arrepiento de tratar de ayudarla. Que Dios cuide a esa joven. El tiempo pondrá todo en su lugar”.

Los cargos contra Yailín incluyen agresión con agravantes, daños a la propiedad, y obstrucción de la justicia, según el informe de arresto, reportó NBC 6.

En días pasados Tekashi 6ix9ine borró de sus redes los videos que mostraban su relación con Yailín, quien a su vez desapareció de Instagram, según reportó People en Español.

Santiago Matías “Alofoke” dijo a People que Tekashi golpeaba a Yailín cuando estaba aburrido y frustrado, y que ella también es violenta.

“No voy a justificar la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero hasta ahora él ha querido venderse como la víctima, pero ambos se agredían”, apuntó “Alofoke”.

En cuanto al pago de la fianza, Alofoke y Tekashi se enfrascaron en una discusión en redes. El locutor dominicano dijo haber pagado $1,000 a un equipo legal en Miami que asistía a Yailín, y el rapero dijo que fue él quien pagó $9,000 de fianza.

Por su parte, Gómez afirmó que Yailín ha estado “secuestrada” por Tekashi, que ha tratado de alejarla de todos los que eran confidentes de ella.

“No tiene acceso a redes sociales desde hace cinco meses”, dijo Gómez, indicando que el rapero lo despidió a él y al equipo que trabajaba con Yailín en julio, pero su contrato en Estados Unidos está vigente y por eso la sigue defendiendo.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de diciembre de 2023 2:12 pm .

___

(c)2023 El Nuevo Herald (Miami)/Distributed by Tribune Content Agency, LLC.