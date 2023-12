Espectáculos en la antesala a la Nochebuena y la Navidad que no se pueden perder

Show more sharing options

En la antesala al fin de semana de la Nochebuena y la Navidad, las actividades para celebrar las fiestas se apoderan de la ciudad con exhibiciones de luces, espectáculos de patinaje sobre hielo y diversión en los partques temáticos para toda la familia.

Desde ahora y todos estos días hay varias opciones para disfrutar en la ciudad. Y no se olviden que esta lista de eventos se irá actualizando, así que puedes visitarla cada semana para enterarte de los últimos eventos y presentaciones en nuestra área.

Imaginarium en Fairplex

Regresa la luminosa atracción “Imaginarium” al Fairplex de Pomona. Se trata de un lugar donde las familias enteras pueden experimentar un espectáculo de luces navideñas completamente nuevo en el área de Fantasyland, catalogado como el más grande del país. La aventura es electrizante y para todas las edades donde los visitantes pueden recorrer una milla y media diversión y alegría navideña con millones de luces.

Además hay un atractivo circo que tiene tres funciones diarias. También hay árboles de Navidad, estrellas iluminadas e impresionantes globos. El espectáculo nocturno sincronizado de música y luces es uno de sus mayores atractivos, mientras los visitantes pueden disfrutar de variadas delicias navideñas. Salas de espejos infinitos, experiencias de juegos y criaturas interactivas que están ubicadas en el área de The Lagoon & Glade.

Cuándo: Hasta el 7 de enero, de 5pm a 10 pm.

Dónde: Fairplex 1101 W McKinley Ave, Pomona, CA 91768

Admisión: $21 (L-J) y $25 (Viernes, sábados y domingos) Adultos y $18 niños

Boletos en este enlace

Lightscape en el Arboretum

El Lightscape de este año se ha reinventado y es una de las experiencias de luces navideñas que muchos andan comentando en las redes sociales. Una atractiva actividad para esta temporada en la que se puede compartir con los amigos, familiares o en una cita.

Los Angeles Arboretum de Arcadia. (Mel Melcon/Los Angeles Times)

Aquí se puede disfrutar de las luces, la música, el arte, los camiones de comida y pasar una noche memorable en la naturaleza de este jardín. Y para completar las emociones de los pequeñitos, Santa Claus llega al parque en noches selectas y esta semana se celebra del 20 al 23 de diciembre. La recomendación es comprar los boletos por internet con anticipación porque se acaban muy rápido.

Cuándo: Hasta el 2 de enero

Dónde: The Arboretum 301 North Baldwin Ave, Arcadia, CA 91007

Admisión: $26 miembros adultos/ $32 no miembros, niños (3-12): $12 miembros/ $16 no miembros y niños menores de 2 años gratis.

Boletos en este enlace

‘Holiday in the Park’ en Six Flags Magic Mountain

El parque de atracciones Six Flags Magic Mountain enciende su árbol y llena de luces multicolores todas sus instalaciones para celebrar las fiestas de Navidad con experiencias relacionadas a esta época del año.

Además los visitantes pueden disfrutar de las emociones de los juegos mecánicos para toda la familia con espacios iluminados por enormes objetos en los cuales puedes ingresar y tomarte fotos para las redes sociales los cuales están ubicados en el espacio de DC Universe. También ofrecen música en vivo en el área de The Full Throttle Plaza, bebidas calientes en espacios determinados al igual que comida mexicana de temporada.

Six Flags Magic Mountain (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

En el área de Holiday Plaza los visitantes se podrán sorprender con la caída de nieve artificial y en el espacio del Polo Norte, los niños y sus padres se pueden tomar fotos con Santa Claus, además de poder pasear en el North Pole Express.

Para poder escaparse de las bajas temperaturas, hay espacios donde los visitantes pueden acercarse a las fogatas donde pueden asar sus malvaviscos con galleta. Es recomendable que compre los boletos por internet porque en la taquilla los precios aumentan.

Cuándo: Hasta el 31 diciembre, las luces se encienden desde las 4pm

Dónde: Six Flags Theme Parks, 26101 Magic Mountain Parkway, Valencia, CA 91355,

Admisión: $65

Boletos aquí

Wild Holidays y San Diego Zoo en el Desfile de las Rosas

Navidades salvajes en el ZooRegresa el “Wild Holidays” para celebrar la temporada navideña con un estilo salvaje en el Safari Park. El evento anual invita a los visitantes a experimentar las atracciones en el Safari Park con un toque especial de temporada en el que los visitantes pueden emprender una expedición navideña de luces con luminosos recorridos a través del parque. Además podrán disfrutar de la presencia de simpáticos personajes, de entretenimiento musical, la participación de los cuenta cuentos y el sabor de las delicias culinarias para toda la familia.Las actividades de Wild Holidays son gratuitas con el boleto de entrada general o membresía de Safari Park.

Wild Holidays en el Safari Park. (Ken Bohn)

Además en este año y por tercera ocasión, la fundación San Diego Zoo Wildlife Alliance, se asociará con el Desfile de las Rosas en Pasadena y participará el 1 de enero en el desfile número135 y el tema de la carroza será “Comenzó con un rugido”, la cual presentará varias historias del San Diego Zoo que han inspirado a generaciones a cuidar y proteger la vida silvestre. Como debes saber, el Desfile de las Rosas es una de las tradiciones más emblemáticas de California y el mundo.

Cuándo: Wild Holidays hasta el 31 de dic, con horario extendido

Dónde: Safari Park 15500 San Pasqual Valley Road, Escondido, CA 92027

Admisión: $69 adultos $59 niños

Boletos en este enlace

Disney On Ice presenta Frozen & Encanto en Ontario

En este espectáculo el público podrá ver a Anna, Elsa, Mirabel y la familia Madrigal en vivo, así como a Mickey, Minnie , Donald, Goofy y muchos más. Narrando la cautivadora historia de Frozen está Olaf, el muñeco de nieve al que le gustan los abrazos cálidos. Un asombroso patinaje sobre hielo transporta a las familias a Arendelle para ser parte de la aventura de Anna que busca a su hermana Elsa, cuyos poderes helados desataron un invierno eterno. El espectáculo sobre hielo es dirigido para toda la familia.

Disney On Ice Presents: Frozen & Encanto (Jeff Kavanaugh/Feld Entertainment)

Cuándo: Del 21 al 24 de diciembre, varios horarios

Dónde: Toyota Arena 4000 E. Ontario Center Parkway, Ontario, CA 91764

Admisión: Desde $25

Boletos en este enlace

Knott’s Merry Farm en Navidad

La temporada navideña transforma al parque Knott ‘s Berry Farm en un paraíso invernal con miles de luces y hermosas guirnaldas. Como novedad para los visitantes de este año, la compañía de melodrama presenta un clásico reinventado de Charles Dickens titulado “A Calico Christmas Carol”. El Bird Cage Theatre también presentará la conmovedora versión de Knott del clásico cuento de amor y sacrificio de O. Henry, The Gift of the Magi, 1885.

La Navidad en Calico continúa mientras la experiencia Snow and Glow llena los edificios y caminos con miles de luces bailando al ritmo de la música navideña mientras la “nieve” cae suavemente por todo Ghost Town. El Wilderness Dance Hall se transforma en la cabaña navideña de Santa Claus, donde toda la familia puede crear recuerdos inolvidables tomándose fotos con Santa y sus amigos en Knott’s Merry Farm.

Santa Claus (Sean Teegarden )

Cuándo: Hasta el 7 de enero.

Dónde: Knott’s Berry Farm 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620

Admisión: Desde $59.99

Boletos en este enlace

Navidad con sabor latino

Las familias latinas podrán celebrar el décimo aniversario de ¡Viva Navidad! el espectáculo musical que se celebra en Paradise Pier con la participación de Mickey Mouse, Minnie Mouse y Los Tres Caballeros que ahora lucen trajes nuevos. A su lado llegan los bailarines folklóricos mexicanos y los mariachis, así como varios percusionistas brasileños y la aparición especial de Mirabel de la cinta animada “Encanto”.

En estos días, el cantante regional mexicano Luis Partida “El Yaki” disfrutó de la celebración y se tomó una foto del recuerdo con Los Tres Caballeros quienes lucen nuevos trajes que combinan elementos tradicionales al estilo latinoamericano. Y los visitantes pueden hacer lo mismo.

En el Paradise Gardens Park la música en vivo está a cargo del Mariachi Divas y mientras disfrutan de sus canciones rancheras y de Navidad, los visitantes pueden deleitarse con platillos mexicanos, como la torta rellena girante que puede compartir una familia de 4.

The “Disney ¡Viva Navidad!” (Sarah Mosqueda)

En el Disney Festival of Holidays que se celebra en Disney California Adventure, las familias pueden crear y revivir las tradiciones de la Navidad. En esta ocasión los visitantes pueden disfrutar del colorido de la temporada y hasta compartir una comida con los seres queridos. Además del Disney Festival of Holidays, los visitantes pueden ser testigos del espectáculo nocturno “Believe... In Holiday Magic” y la caída de una “nevada” mágica en Downtown Disney District si es que prefieren pasear por esa área.

Además Disneyland acaba de anunciar que en el 2024 habrán buenas noticias para los residentes del sur de California. Cada residente local que pague $225 recibirá tres boletos para un parque por día que se usarán en visitas separadas del 2 de enero al 2 de junio. Este descuento equivale a $75 por cada entrada. Para comparar costos, un boleto de un día para un parque oscila entre $104 y $194, dependiendo de cuándo visite el parque.