Justin Tranter es nominado al Grammy por composiciones que van del pop al heavy metal italiano

Siéntate, habla con Justin Tranter por un rato y es probable que surja una canción exitosa.

El compositor nominado al Grammy, al que se le atribuyen algunos de los mayores éxitos de la última década, entre ellos “Sorry” de Justin Bieber y “Believer” de Imagine Dragons, generalmente comienza sus sesiones de escritura con una charla amistosa.

“Empiezo a tener una conversación con el artista”, dice Tranter. “Cuando dicen algo que creo que ya es el título de la canción o al menos es el tema de la canción, entonces se convierte en una entrevista secreta o no tan secreta. Y sigo insistiendo en ese tema”.

Es un proceso que ha producido éxitos para artistas como Selena Gomez, Lady Gaga, Dua Lipa, Halsey, Miley Cyrus, Britney Spears, DNCE, Gwen Stefani y Fall Out Boy, también ha provocado 50 millones de ventas de sencillos y 50.000 millones de reproducciones.

“Quiero que el artista se vaya sintiendo que esto es exactamente lo que necesitaba, quizá no siempre quiso decirlo, pero era lo que necesitaba decir hoy. Y eso puede ser muy divertido”, dice Tranter.

Tranter está nominado a un Grammy de composición este año por una asombrosa variedad de canciones, testimonio de su capacidad para hablar con todo el mundo. Entre sus temas hay heavy metal italiano, un éxito de rap, pop puro, rock introspectivo y música para Broadway.

Las canciones son: “River” de Miley Cyrus, “Jersey” de Baby Tate, “Honey (Are U Coming?)” de Måneskin, “A Little Bit Happy” de Talk, “I Want More” de la serie de televisión “Grease: Rise of the Pink Ladies”, así como “Gemini Moon” y “Pretty Girls” de Reneé Rapp.

Las canciones no parecen tener nada en común, a excepción de Tranter, quien fue líder de la banda de glam-punk Semi Precious Weapons y prometió hacer que el negocio de la composición de canciones fuera humano después de experimentar homofobia y malos acuerdos discográficos.

“El hilo conductor es mi pasión por ayudar a otras personas a contar sus historias. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy cantando estas canciones. No se trata de mí”.

Tranter, que para referirse a sí mismo usa el pronombre they (el equivalente en inglés a elle), quería que 2023 fuera más que una lista de canciones exitosas. Y buscó diferentes proyectos para impulsarse como compositor y letrista.

“Estoy muy agradecido por mis éxitos. Mis éxitos han cambiado mi vida. He podido hacer que mis padres se jubilen anticipadamente. Estoy muy agradecido por los éxitos. Pero realmente quería aprovechar este año para encontrar proyectos en los que no necesariamente estuviera orgulloso del dinero que generan las canciones, sino de mi habilidad y mi oficio”.

Tranter, de 43 años, pasó solo una sesión con Rapp, una estrella en ascenso de la Generación Z, mientras ella trazaba un camino lejos de la televisión y el teatro musical, orientándose hacia el pop durante la creación de su álbum debut, “Snow Angel”.

“Ella acaba de entrar y estaba hablando de su relación. Y empecé a escribir lo que ella estaba diciendo y simplemente puse citas exactas en la canción y luego rodeé esas citas con poesía”, dice Tranter.

De ahí surgieron “Gemini Moon” y “Pretty Girls”, que capturan la frustración de ambos artistas sobre las personas heterosexuales que coquetean con aventuras bi-curiosas: “You say that I’m your favorite/With your hand between my thighs/Tell me if you were gonna/That I would be the one you tried” (Dices que soy tu favorita / Con tu mano entre mis muslos / Dime si lo hicieras / Que yo sería a quien probaras).

“Si escuchas ‘Pretty Girls’ pasivamente, piensas: ‘Oh, canción divertida’. Pero en realidad hay capas sobre capas”, dice Tranter. “Fue un gran año para mí como compositor para ayudar a los artistas a contar historias que no había ayudado a nadie a contar antes”.

La canción de “Grease: Rise of the Pink Ladies”, una serie derivada de la película musical original de John Travolta y Olivia Newton John, habla profundamente sobre Tranter, quien se describe como un niño aficionado al teatro cuyo amor por los musicales desencadenó en su carrera profesional.

Tranter escribió 30 nuevas canciones para “Grease: Rise of the Pink Ladies”, incluyendo “I Want More”, que es interpretada por Marisa Dávila. Esa canción fue la última que compuso para la primera temporada, es una poderosa balada interpretada por una joven que ha aprendido que las aguas de la escuela secundaria son traicioneras.

“No sé lo que es ser una mujer en 1950, pero sí sé lo que fue ser una persona queer cuando era adolescente en 1994 y 1995 y cómo me atreví a querer más de lo que la gente decidía que debía querer”, dice Tranter.

El enfoque afable y empático de Tranter para hacer música resultó crucial en 2023 para ayudar al astro de Broadway y televisión Billy Porter a cambiar hacia el dance en el álbum “Black Mona Lisa”.

“No es fácil encontrar una voz que resuene con una gran parte del público y que al mismo tiempo sea auténtica con lo que eres”, dice Porter. “Justin es un maestro en eso”.

Porter incluso mostró su agradecimiento al incluir a Tranter en sus letras: “Rubbing elbows with the superstars like Big Bird” (Codeándose con las superestrellas como Big Bird), canta en “Funk Is On the One”, y agrega: “Making records out in Hollywood with Tranter” (Haciendo discos en Hollywood con Tranter).

Tranter competirá en los Grammy del 4 de febrero en la categoría de compositor del año no clásico con el mexicano Edgar Barrera, Jessie Jo Dillon, Shane McAnally y Theron Thomas, a quienes Tranter califica como “genios”.

Pase lo que pase, Tranter mantendrá su enfoque de una buena charla a la vez.

“Los jóvenes compositores, artistas y productores me preguntan: ‘¿Cómo evitas el bloqueo del escritor?’ Y yo digo: ‘Bueno, no existe tal cosa si puedes tener una buena conversación’”, dice Tranter. “Mientras todos estén dispuestos a tener una conversación honesta, hay una canción allí”.

