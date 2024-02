Ni siquiera las lluvias históricas pudieron empañar el brillo y el oro de la alfombra roja de los Grammy. Desde la moda glam rock hasta el glamour del viejo Hollywood, el glamour fue la palabra del día.

La noche más importante de la música generó grandes momentos en la alfombra roja. Miley Cyrus, que ganó su primer Grammy más tarde esa noche, optó por un vestido atrevido: un vestido completamente transparente de Maison Margiela hecho con imperdibles dorados. A sus 20 años, Olivia Rodrigo ya es una de las favoritas de la moda y lució otro look espectacular en el archivo Versace. Billie Eilish lució una chaqueta universitaria vintage con temática de Barbie de Chrome Hearts. Dua Lipa, Janelle Monáe, las mujeres de Boygenius, Kylie Minogue y Ice Spice también arrasaron en la alfombra roja, junto a los hombres de moda Maluma, Burna Boy, Jon Batiste, Peso Pluma y Calvin Harris.

Pero todas las miradas estaban puestas en Taylor Swift, quien podría hacer historia esta noche. Swift abandonó su “faldita ajustada” por otro vestido asombroso: un vestido corsé blanco de Schiaparelli, joyas de diamantes blancos y negros de Lorraine Schwartz y “ese clásico labio rojo que te gusta”. Los looks rojos, blancos y metálicos dominaron la alfombra, además de atrevidos vestidos escotados con aberturas o aberturas altas.

Aquí están todos los looks de la alfombra roja de los Grammy 2024.

Taylor Swift

Taylor Swift luce lo que parece ser un look inspirado en “Reputation” completo con un vestido con corsé de Schiaparelli y joyas de diamantes blancos y negros de Lorraine Schwartz. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

El vestido blanco Schiaparelli de Taylor Swift nunca pasará de moda. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Ice Spice

Ice Spice encarna a la “mamá del Bronx” con una chaqueta y falda de mezclilla Baby Phat.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Elliot Grainge y Sofia Richie Grainge

Elliot Grainge rodea con su brazo a su esposa embarazada Sofia Richie Grainge. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Janelle Monáe

Janelle Monáe es una “REINA”. con un vestido negro de lentejuelas. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Miley Cyrus

Miley Cyrus busca el oro en Maison Margiela. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Miley Cyrus entró como una bola de demolición. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Doja Cat

Doja Cat lleva un vestido corsé en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

John Legend y Chrissy Teigen

La poderosa pareja John Legend y Chrissy Teigen florecen en la alfombra. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Chloe Bailey

Chloe Bailey llama la atención con un vestido dorado que deja el abdomen al descubierto. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Kelly Clarkson

Kelly Clarkson llega a los Grammy con su hijo Remington Alexander. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Bebe Rexha

ebe Rexha vuelve a vestirse de negro. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Kylie Minogue

No podemos quitarnos de la cabeza el vestido Dolce & Gabbana de Kylie Minogue. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Paris Hilton

Paris Hilton vive en color aguamarina. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Dua Lipa

Dua Lipa sorprende con sus escotados Courrèges personalizados con cortes en la cadera (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Olivia Rodrigo

Jelly Roll y Bunnie XO

Jelly Roll y Bunnie XO llegan a la alfombra roja. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Summer Walker se pone un vestido de plumas y un sombrero.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Summer Walker

Summer Walker dons a feathery gown and hat. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Heidi Klum

Heidi Klum deslumbra con Valdrin Sahiti en los Grammy.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Madison Beer

Madison Beer viste el color de la noche. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio cautiva con un vestido Avellano gris líquido. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Peso Pluma y Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole llegan a los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Kat Graham

Kat Graham está candente en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Billie Eilish

Billie Eilish está en el tema con una chaqueta universitaria vintage de Barbie de Chrome Hearts. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Suleika Jaouad y Jon Batiste

Jon Batiste destaca con una falda escocesa plateada de Versace. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Lainey Wilson

Lainey Wilson lleva un traje de Balmain personalizado inspirado en Johnny Cash. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Billy Joel y family

Billy Joel no es sólo el pianista, también es un hombre de familia. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Calvin Harris y Vick Hope

Calvin Harris y Vick Hope adornan la alfombra de los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Ed Sheeran

Ed Sheeran opta por un look de camuflaje. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Niecy Nash

Niecy Nash cierra otra alfombra roja. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Fantasia Barrino

Fantasia Barrino es nuestra ídolo de alfombra roja. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Paris Jackson

Paris Jackson cautiva en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

ThankGod4Cody

Gracias a Dios por la moda de la alfombra roja de ThankGod4Cody. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Montana Tucker

Montana Tucker adorna su vestido transparente con una enorme cinta amarilla. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Victoria Monét y la familia

Victoria Monet lo convierte en un asunto de familia. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Slipknot

Los rockeros de Slipknot se ponen sus máscaras características. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Landon Barker

Landon Barker destaca con un traje rojo. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Babyface

Babyface usa sus gafas de sol en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Ted Danson y Mary Steenburgen

El buen lugar es dondequiera que estén Ted Danson y Mary Steenburgen. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Caroline Polachek

Caroline Polachek lleva el corazón en el hombro. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Catherine Shepherd y Brandi Carlile

Catherine Shepherd, izquierda, y Brandi Carlile lucen estilo retro

Tish Cyrus y Brandi Cyrus

Tish Cyrus, izquierda, y Brandi Cyrus sonríen en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Rebecca y Megan Lovell

Rebecca, izquierda, y Megan Lovell de Larkin Poe le dieron un giro (o raya) al traje clásico.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Kelly Osbourne y Sid Wilson

Kelly Osbourne y Sid Wilson de Slipknot llaman la atención en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Dawn Richard

La cantante Dawn Richard hace una declaración con un vestido rojo floreado. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Boygenius

Phoebe Bridgers de Boygenius, izquierda, Lucy Dacus y Julien Baker coordinan con trajes blancos de Thom Browne y botas de combate negras. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Charlotte Lawrence

Charlotte Lawrence es pura perfección. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Angela V. Benson

Angela V. Benson, directora ejecutiva y cofundadora de Vitae Records, ofrece otra mirada majestuosa a los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times )

Tessa Brooks

Tessa Brooks deslumbra con un vestido de mangas doradas con recortes en las caderas. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Haley Kalil

La modelo Haley Kalil canaliza a la villana de Batman, Poison Ivy, con este vestido verde con lentejuelas. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Laverne Cox

Laverne Cox deslumbra con un escultural vestido de látex. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Lady London

Lady London es la dama de rojo en los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Annaleigh Ashford y Josh Groban

Los alumnos de “Sweeney Todd”, Annaleigh Ashford y Josh Groban, abandonan Broadway para ir a los Grammy. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

Arielle Vandenberg

Arielle Vandenberg luce elegante con un vestido palabra de honor con cuello en V. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

James Blake y Jameela Jamil

James Blake y Jameela Jamil forman una pareja encantadora en los Grammy.

(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

