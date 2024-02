Usher deslumbra rápidamente el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl

Usher juntó tres décadas de hits en 13 minutos como artista del medio tiempo del Super Bowl LVIII del domingo, una hazaña de rápido deslumbre rápido de un veterano showman que pasó el último año y medio emocionando al público en el Strip de Las Vegas.

Apareciendo en el escenario más importante de la música pop 30 años después del lanzamiento de su álbum debut, Usher, de 45 años, comenzó su presentación vestido con un majestuoso traje blanco rodeado de coristas emplumadas en el campo del Allegiant Stadium de Las Vegas, no lejos del lugar de su publicitada Residencia de 100 fechas en el casino Park MGM.

Mezcló los nítidos ritmos de R&B de “Caught Up” y “U Don’t Have to Call” antes de darle la bienvenida a una banda de música para que lo acompañara en la palpitante “Love in This Club”. Luego se lo lanzó a Alicia Keys, quien cantó un poco de su “If I Ain’t Got You” y realizó un dueto con Usher en su “My Boo”.

Con un guante brillante al estilo de su ídolo Michael Jackson, Usher combinó “Confessions”, “Burn” y “U Got It Bad” (tres de los éxitos del R&B que lo convirtieron en una de las mayores estrellas del pop de principios de la década de 2000) y luego presentó a H.E.R., quien arrancó un solo de guitarra eléctrica. Will.i.am, de Black Eyed Peas, apareció para la interpretación de Usher de “OMG”, que el cantante cantó mientras se deslizaba en patines por un pequeño escenario elevado.

Usher cerró su presentación con una versión bulliciosa de “¡Sí!” con la ayuda de Lil Jon y Ludacris que, según él, llevó el mundo a su ciudad natal adoptiva de Atlanta.

El espectáculo de medio tiempo de Usher fue el quinto desde que la compañía Roc Nation de Jay-Z tomó el control de la oferta musical de alto perfil de la NFL: una asociación inesperada, tal vez, dadas las críticas de Jay-Z a la forma en que la liga trató al ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, después de Kaepernick. Comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en protesta por la violencia policial hacia los negros.

Usher y Alicia Keys actúan en el escenario durante el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LVIII de Apple Music en el Allegiant Stadium el domingo en Las Vegas. (Steph Chambers / Getty Images)

Sin embargo, el acuerdo ha dado sus frutos en términos de diversificar el talento mostrado en el entretiempo (los artistas principales anteriores incluyen a Rihanna el año pasado y el equipo de ensueño de hip-hop estelar liderado por Dr. Dre en 2022) y llamar la atención sobre estilos musicales que no siempre garantizan una lugar en la historia del Super Bowl.

De hecho, se puede considerar la contratación de Usher como el equivalente en Black-pop de las muchas apariciones de grupos de rock heredados (como Paul McCartney y los Rolling Stones) a principios de la década de 2000: incluso si Usher ya no hace éxitos radiofónicos ineludibles, su profundo catálogo le está permitiendo hacer grandes negocios en la carretera, como lo demostró con la residencia en Las Vegas y con una próxima gira que acaba de anunciar que se detendrá durante cuatro noches en septiembre en el nuevo Intuit Dome de los Clippers en Inglewood.

Antes del inicio del domingo, la veterana estrella del country Reba McEntire cantó una interpretación deslumbrante pero sencilla del himno nacional que hace referencia a su propio pasado como artista de Las Vegas, y Post Malone interpretó una canción folklórica “America the Beautiful”, acompañándose con una guitarra acústica. vestido con jeans ajustados, botas de vaquero y una corbata bolo. (Nunca se diga que Jay-Z no comprende las complejidades de complacer a una audiencia estadounidense en la era de los estados rojos y los estados azules). Andra Day, la cantante y actriz nominada al Oscar hace unos años por su interpretación. de Billie Holiday, abrió el entretenimiento previo al juego con una majestuosa lectura de “Lift Every Voice and Sing”, el himno centenario al que a menudo se hace referencia como el himno nacional negro.

