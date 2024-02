Jennifer López se burla de su pasado romántico en ‘This is Me... Now: A Love Story’

Sabes, es algo aterrador cada vez que comienzas algo nuevo una vez más. Incluso cuando empiezo una película y no he hecho una película tan sólo en unos meses o un año o lo que sea. Pero esto fue muy diferente, porque no me había inspirado para entrar realmente en el estudio de grabación y escribir un álbum completo durante años. Hice (la canción) “Marry Me” hace unos años para la película, pero no era un álbum de Jennifer Lopez, ni un álbum de J.Lo. Simplemente, no me había inspirado en absoluto.

Entonces, realmente tener inspiración fue una especie de regalo, lo emocionante, y querer entrar allí. Y sí, estaba nerviosa al principio, pero fui allí el primer día y dije: “Esta es la misión”. Hicimos (el álbum) “This is me... Then” hace 20 años, y vamos a hacer “This Is Me... Now”. Este milagro ha ocurrido, una segunda oportunidad. Y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la forma en la que ese álbum capturó ese momento en el tiempo.