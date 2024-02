Toda la moda de la alfombra roja de los Premios SAG 2024

Sólo hay dos cosas seguras en los Premios SAG: las estrellas revelarán cómo obtuvieron sus tarjetas SAG y presentarán una moda digna de una entrega de galardones. Las celebridades llevaron su mejor atuendo de regreso al Shrine Auditorium de Los Ángeles durante la edición 30 de los Screen Actors Guild Awards.

Además del año histórico, la ceremonia es la primera entrega de premios que se transmite en vivo por Netflix y se produce después del histórico doble golpe de Hollywood.

Entretenimiento Lista de ganadores de los Premios SAG Lista de ganadores de la 30a edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), otorgados el sábado en Los Ángeles y transmitidos por Netflix.

Margot Robbie continuó su racha ganadora en materia de vestimenta con otro look inspirado en Barbie:un minivestido de alta costura de Schiaparelli con un escultural fajín rosa. La experta en estilo Emma Stone también sorprendió con un vestido Louis Vuitton personalizado con cuentas plateadas. Emily Blunt cautivó con un vestido escotado personalizado de Louis Vuitton. Mientras tanto, Elizabeth Debicki aportó un glamour discreto, Danielle Brooks hizo una declaración audaz, America Ferrera optó por un look atemporal y Brie Larson llamó la atención con un look ab-desnudo. Los hombres de moda Colman Domingo, Cillian Murphy, Ryan Gosling, Matt Bomer, Steven Yeun, Jeremy Allen White y Pedro Pascal también estuvieron entre los destacados de la alfombra roja.

Aquí están todos los looks de la alfombra roja de los Premios SAG 2024.

Margot Robbie

Margot Robbie vuelve a canalizar a Barbie en la alta costura de Schiaparelli. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Emily Blunt

Emily Blunt está deslumbrante con un Louis Vuitton rojo. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Greta Lee

Greta Lee es encantadora en The Row. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Robert Downey Jr. y Susan Downey

Robert Downey Jr. y Susan Downey se dan la mano en los Premios SAG. (Rob Gauthier /Los Angeles Times)

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston luce sencilla en Celine. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Danielle Brooks

Danielle Brooks hace una declaración en el masculino-femenino Christian Siriano. (Rob Gauthier / Los Angeles Times)

Penélope Cruz

Penélope Cruz viste Chanel en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Jeremy Allen White

¡Si, chef! Jeremy Allen White ha llegado. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Emma Stone

Emma Stone es una visión con Louis Vuitton de lentejuelas. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Jessica Chastain

Jessica Chastain es encantadora en encaje. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

América Ferrera

America Ferrera es elegante y atemporal. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Anne Hathaway

Anne Hathaway luce el Versace de archivo en... espéralo... azul cerúleo. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Brie Larson

Brie Larson luce maravillosa vestida de rosa en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon está al rojo vivo en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Ali Wong

Ali Wong sorprende con un vestido tridimensional de Iris Van Herpen Haute Couture. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Carey Mulligan

Carey Mulligan va por el oro. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Sherry Cola

Sherry Cola es un rayo de sol en la alfombra roja. (Rob Gauthier / Los Angeles Times)

Colman Domingo

Colman Domingo luce un traje rosa en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Kathryn Hahn

Kathryn Hahn llega a los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Sheryl Lee Ralph

Sheryl Lee Ralph nos enseña cómo vestir la alfombra roja (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Fran Drescher

La presidenta de SAG-AFTRA Fran Drescher deslumbra en rojo. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Adam Brody y Leighton Meester

La poderosa pareja Adam Brody y Leighton Meester llegó a la alfombra roja. (Rob Gauthier / Los Angeles Times)

Audra Mcdonald

Audra Mcdonald viste el color de la noche. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Nicole Brydon Bloom

La estrella de “The Gilded Age” Nicole Brydon Bloom sorprende en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Troy Kotsur y Deanne Bray

Troy Kotsur y Deanne Bray llegan a los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Kat Graham

Kat Graham es el epítome del glamour del viejo Hollywood. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Joey King

El look de Joey King en la alfombra roja es un beso de chef. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Elaine Welteroth

Deje que la jueza de “Project Runway”, Elaine Welteroth, luzca un vestido columna con peplum. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Sharon Lawrence

Sharon Lawrence luce encantadora en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Hannah Waddingham

Hannah Waddingham brilla de rojo. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Lily Gladstone

Lily Gladstone destaca con un vestido halter con flecos de Armani Privé. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Da’Vine Joy Randolph

Da’Vine Joy Randolph llega a los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Meryl Streep

Meryl Streep es la reina de todas las alfombras rojas. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Selena Gómez

Selena Gómez brilla en Versace. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Taraji P. Henson

Taraji P. Henson luce radiante con un vestido negro escotado con una cola larga. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy luce la plata en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Billy Crudup y Naomi Watts

Billy Crudup y Naomi Watts hacen una hermosa pareja en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Jon Hamm y Anna Osceola

Los recién casados Jon Hamm y Anna Osceola llegan a los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Pedro Pascal

Pedro Pascal se deshace del traje y la corbata en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Billie Eilish y Finneas

Billie Eilish y Finneas posan juntos en los Premios SAG.

(Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Alexandra Hedison y Jodie Foster

Alexandra Hedison, izquierda, y Jodie Foster llegaron a la alfombra roja. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Halle Bailey

Halle Bailey luce un vestido sirena burdeos de Dolce & Gabbana en los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Ciara y Russell Wilson

Ciara y Russell Wilson llegan a los Premios SAG. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

Ayo Edebiri

Ayo Edebiri lleva un vestido Luar con los hombros descubiertos. (Brian van der Brug / Los Angeles Times)

