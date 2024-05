El dúo imparable de Emma Stone y Yorgos Lanthimos vuelve a Cannes

El director Yorgos Lanthimos, de izquierda a derecha, Emma Stone, y Willem Dafoe posan para retratos a su llegada al estreno de ‘Kinds of Kindness’ en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes en Francia, el viernes 17 de mayo de 2024.

Antes de comenzar una entrevista, Emma Stone y Yorgos Lanthimos dan una serie de respuestas prefabricadas.

“Tenemos una gran relación”, comienza Lanthimos. “Nos encanta trabajar juntos”, añade Stone. “Fue genial hacer una pieza moderna”. “Volver a ciertas cosas del principio”, dice Lanthimos. “Un retroceso”, dice Stone. “Nuestra relación ha evolucionado con el tiempo”, añade Lanthimos.

“Totalmente”, dice Stone.

Stone y Lanthimos ya han perfeccionado su ecuación. Apenas terminaron la campaña de los Oscar por “Poor Things” (“Pobres criaturas”), que culminó con cuatro premios de la Academia, incluido el de mejor actriz para Stone. Y dos meses después, vuelven a estar juntos en el Festival de Cine de Cannes presentando la nueva película “Kinds of Kindness”, su tercer largometraje juntos y su cuarto filme, contando el corto de 2022 “Bleat”.

Su colaboración se ha vuelto tan regular, y los temas de conversación tan guionizados, que sería fácil darlo por sentado. Minutos antes de que se sentaran para la entrevista en Cannes, se emitió un comunicado de prensa con la noticia de que Lanthimos y Stone pronto comenzarán a filmar OTRA película juntos, titulada “Bugonia”.

Emma Stone, izquierda, y el director Yorgos Lanthimos posan para un retrato para promover la película ‘Kinds of Kindness’ en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes, en Francia el sábado 18 de mayo de 2024. (Vianney Le Caer/Invision/AP)

Por opuestos que parezcan, ella es una estrella de 35 años de Arizona, él un cineasta con filmes experimentales de 50 años de Atenas, han formado rápidamente una de las asociaciones más sólidas entre directores y actores de las películas, una colaboración basada en un sentido compartido de lo absurdo y la voluntad de ir, a toda máquina, a algunos lugares muy extraños.

Para Stone, la conexión que siente con Lanthimos no es tan diferente a la que siente con Nathan Fielder, el comediante oscuramente inexpresivo de “The Curse”.

“No lo digo a la ligera, aunque sé que es fácil usar esta palabra con ligereza: ambos son genios”, dice Stone. “Lo son. Creo que es algo innato. Realmente no se puede enseñar ni describir. Es sólo una forma de ver a la sociedad y a las personas. De hecho, ambos se sienten atraídos por temas como: ¿Por qué esta estructura social es así? ¿Por qué tenemos estas reglas? ¿Cómo se supone que debemos funcionar dentro de ellas?”

Se puede percibir una actitud similar en la andanada inicial de respuestas de Lanthimos y Stone a preguntas no formuladas, desarmando los ritmos regulares de una entrevista. O en cómo Stone, la estrella de cine, se socava constantemente a sí misma con un sarcasmo autocrítico.

Emma Stone posa a su llegada al estreno de ‘Kinds of Kindness’ en la 77a edición del Festival de Cine de Cannes en Francia, el viernes 17 de mayo de 2024. (Andreea Alexandru/Invision/AP)

Pero lo puedes ver más en sus películas juntos. La agresiva farsa de época de “The Favourite” (“La favorita”). La experiencia infantil de Bella Baxter sobre las costumbres sociales en “Poor Things”. En “Kind of Kindness”, un tríptico de historias extremas sobre el control de las relaciones, Lanthimos, trabaja de nuevo con el guionista Efthimis Filippou y continúa sus análisis idiosincrásicos acerca de la convención social.

“Me inspiré en la lectura de ‘Calígula’ de Camus”, dice Lanthimos. “Empecé a pensar en el control de un hombre sobre la vida de otras personas. Entonces pensé que sería interesante explorar a un nivel más personal cómo se sentiría eso, tener a alguien en control total sobre tu vida, incluso en el más mínimo detalle”.

“Kinds of Kindness”, que Searchlight Pictures estrenará el 21 de junio en los cines, fue una oportunidad para que Stone (aparte de “Bleat”) trabajara con Lanthimos al estilo de sus películas anteriores que incluyen “The Lobster” (“La langosta”) y “The Killing of a Sacred Deer” (“El sacrificio de un ciervo sagrado”) con Filippou.

“Era la oportunidad de estar finalmente en esa versión de la mente de Yorgos”, dice Stone. “Antes de conocerlo, obviamente, esas eran las únicas (películas) que había visto”.

Los dos habían discutido hacer “Kinds of Kindness” previo a “Poor Things”, pero la filmaron después de su ganadora del Oscar durante su largo proceso de postproducción debido a la gran cantidad de efectos especiales de la película.

Emma Stone, izquierda, y el director Yorgos Lanthimos. (Vianney Le Caer/Invision/AP)

”¿Recuerdas que hicimos esto lo más rápido que pudimos porque dijimos: ‘No sé qué diablos va a pasar en ‘Poor Things’?” Stone le recuerda a Lanthimos.

“Todos los días, después del trabajo, hablábamos de ello. ¿Cómo te fue? ¿Lo viste? ¿Qué te parece?”, continúa Stone. “Y él dice: ‘Esto es un desastre’. Todos los días. Y yo decía: ‘Está bien, eso es lo que pensaba’”.

Por otra parte, “Kind of Kindness”, dice Stone, “fue libre y feliz y a todo el mundo le va a encantar”.

Eso podría sorprender a cualquiera que haya visto las tres horas de “Kinds of Kindness”, que utiliza en gran medida a los mismos actores en las tres historias. (Entre ellos: Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley). Las tres partes llevan las historias de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la sospecha conyugal y el abuso sexual a extremos severos y surrealistas.

Para Stone, “Kinds of Kindness” extiende una serie de proyectos atrevidamente poco convencionales, incluyendo “The Curse” y “I Saw the TV Glow” de Jane Schoenbrun, que ella produjo, en un momento en que Stone podía, por sí misma, ayudar a dar luz verde a casi cualquier cosa.

“El denominador común de las cosas de las que he sido parte es que son cosas que quiero ver”, dice Stone. “Ese es el único indicador que tengo. Si no es algo que yo diría: ‘Tengo que ir a ver esto el día que salga’, entonces probablemente no sea una buena opción para mí”.

Emma Stone, centro, posa para retratos al salir de la premiere de ‘Kinds of Kindness’ en la en 77a edición del Festival de Cine de Cannes en Francia, el viernes 17 de mayo de 2024. (Andreea Alexandru/Invision/AP)

Pero ella y Lanthimos pueden estar cambiando el rumbo de lo que constituye la “corriente principal”. Los extremos brutales de “Kinds of Kindness” han llevado a algunos, al compararla con “Poor Things”, a hacer referencia a su última, una historia descaradamente profana sobre el paso a la edad adulta de una mujer muerta reanimada con el cerebro de una niña, como si fuera una especie de placer para el gran público.

“Es muy gracioso escuchar a la gente hablar de ‘Poor Things’ como la película convencional que hicimos”, dice Lanthimos, sonriendo. “Me irrito un poco, pero luego digo, no, espera, es genial que la gente considere ‘Poor Things’ como algo normal. No pudimos hacerla por 12 años”.

Sin embargo, en este punto, la colaboración de Stone y Lanthimos es tan continua que los proyectos pueden entremezclarse entre sí. Por ejemplo, el baile ya viral de Stone en “Kinds of Kindness”, un momento que salpicó los avances de la película. Inicialmente, eso era algo que Stone hacía entre escenas en “Poor Things”.

“Ella ponía una canción y bailaba como loca”, dice Lanthimos. “Yo decía: ‘Quiero que hagas eso en ‘Kinds of Kindness’”.