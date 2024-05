Studio Ghibli recibe Palma de Oro honorífica en Cannes

Studio Ghibli, la fábrica japonesa de anime de maravillas surrealistas y ecológicas que durante 39 años ha cautivado a los cinéfilos con cuentos de Totoros, medusas mágicas y castillos flotantes, fue homenajeada por el Festival de Cine de Cannes con una Palma de Oro honorífica.

En los 22 años que Cannes ha entregado palmas honoríficas, el premio para Ghibli fue el primero una organización que no es un cineasta o actor individual. Los otros galardonados con la palma honorífica de este año son George Lucas y Meryl Streep. Hayao Miyazaki, el maestro de la animación de 83 años que fundó Studio Ghibli en 1985 con Isao Takahata y Toshio Suzuki, no asistió a la ceremonia del lunes, pero habló en un mensaje de video grabado en Japón.

“No entiendo nada de esto”, dijo Miyazaki. “Pero gracias”.

En Cannes, donde las ovaciones de pie pueden extenderse, el fervor que recibió a los emisarios de Ghibli -Goro Miyazaki (hijo de Hayao) y Kenichi Yoda- fue una de las recepciones más estruendosas del festival. Thierry Fremaux, director artístico de Cannes, caminó por el escenario del Grand Théâtre Lumière filmando la larga ovación, dijo, para que le enviaran un video a Miyazaki.

“Con esta Palma de Oro, nos gustaría agradecerles por toda la magia que han traído al cine”, dijo Iris Knobloch, presidenta del festival, al presentar el premio.

La ocasión no estuvo marcada por ninguna nueva película de Ghibli, sino por cuatro cortos anteriores que no se habían mostrado previamente fuera de Japón. “Mei to koneko basu” (“Mei and the Kitten Bus”), una breve continuación de “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”) de Miyazaki de 1989, que expande el Autobús Gato de ese clásico a toda una flota de medios de transporte para gatos, sobre todo el Mini Bus Gatito.

Los cortos, todos los cuales fueron hechos para el Museo Studio Ghibli en las afueras de Tokio, incluyeron “Pan-dane to tamago-hime” (“Mr. Dough and the Egg Princess”), un postre de temática culinaria para la película de Miyazaki de 2001 “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”). Los otros dos, “House Hunting” y “Kemushi no Boro” (“Boro the Caterpillar”), son miniaventuras musicales para criaturas del bosque.

La celebración de Studio Ghibli se produjo inmediatamente después de que la tan esperada “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”) de Miyazaki ganara el Premio de la Academia en marzo a la mejor película animada. Un documental sobre su realización, “Hayao Miyazaki and the Heron”, también se proyectó en Cannes.

Miyazaki tampoco fue a la ceremonia de los Oscar y Goro Miyazaki, cuyas películas incluyen “Kokuriko-zaka kara” (“La colina de las amapolas”) y “Gedo senki” (“Cuentos de Terramar”), dijo que tuvieron que usar una toalla de hotel para envolver el Premio de la Academia y llevarlo a casa a su padre. El lunes, se sintió aliviado por la portabilidad del premio de Cannes.

“Me tranquiliza ver que la Palma de Oro viene en una caja”, dijo sonriendo.

