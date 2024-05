‘Roma’, ‘Santa Marta’ y ‘San Juan’, Luis Fonsi emprende un viaje por sus 25 años de carrera

Show more sharing options

Luis Fonsi está de fiesta al cumplir 25 años de carrera en los que ha cosechado éxitos mundiales como “Despacito” y “Échame la culpa”, así como premios Latin Grammy, por lo que decidió emprender un viaje con sus fans.

Pero no es un viaje por ciudades convencionales, a veces es a playas como La Romana, a veces a regiones como Andalucía o países enteros como México. También lo lleva a ciudades de sus amigos como Santa Marta, de Carlos Vives, y Roma, de Laura Pausini.

Además de ir a diferentes latitudes, Fonsi transita en el tiempo: de memorias de los años 1990 a los años 2000 y a las noches actuales bailando en el club. “El viaje” es su undécimo álbum y el primero conceptual en su trayectoria.

ARCHIVO - Luis Fonsi durante su presentación en el homenaje a la Persona del Año Marco Antonio Solís en la 23a entrega anual del Latin Grammy en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 17 de noviembre de 2022 en Las Vegas. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

En el caso de “Santa Marta”, con Vives, Fonsi se propuso hacer una canción para celebrar el amor, aniversarios, bodas y para dedicarla en ese día en el que el amor comenzó. Con el video del tema se propusieron hacer algo más espontáneo y de estilo documental, así que lo filmaron en tres casas de Bogotá a las que llegaron sin mucho aviso para dar serenatas.

“Las damas, en este caso, no sabían que nosotros íbamos a hacer una serenata”, dijo Fonsi. “Las reacciones que ven en el video son honestas; no es algo actuado, no es algo fingido”.

El tema lo trabajaron a la distancia Fonsi y Vives entre Los Ángeles y Bogotá. Es una colaboración completa con versos de ambos. Fonsi calificó el proceso como armar un rompecabezas. “Me parece que surgió la canción perfecta para unirnos”, señaló.

En el caso de “Roma”, Fonsi tenía claro que Pausini sería su invitada.

“Desde el primer acorde y la primera letra la escribí pensando en su voz y en su estilo y en cómo sonaría cantarla en armonía juntos”, dijo. “Habíamos grabado una canción hace muchos años atrás, pero nunca se había lanzado; entonces como que nos quedó esa espinita por hacerlo nuevamente”.

“Por suerte conozco muy bien a Laura a nivel personal y a nivel musical y como que me sentí súper cómodo creando algo a medida”, aseguró.

Su video en blanco y negro, que acumula más de 2,5 millones de vistas desde su lanzamiento hace un mes, fue filmado en el aeropuerto de Miami con bailarines en traje sastre, así como con Fonsi y Pausini con elegantes trajes negros.

“El viaje” surgió por dos canciones que compuso Fonsi que casualmente tenían por título una ciudad. Los temas iniciales no quedaron en su álbum, pero esto desató la chispa para el cantautor que buscó que la música no fuera un cliché de las ciudades y regiones que reflejan.

“Es algo un poco más poético y no necesariamente tan literal, pero me gustó el reto, me gustó que lo veía como una manera de decir gracias a todos estos lugares”, señaló. “Me gustó tener una dirección diferente a la hora de hacer un álbum, especialmente en la parte más importante, que es la parte de la composición”.

Algunos destinos pueden ser más misteriosos, como La Romana, una playa en República Dominicana que Fonsi dice que visitaba mucho cuando era niño. O Marbella, que canta con Omar Montes, y cuyo título eligió porque le suena a verano y Fonsi la visita en esa temporada.

Su esposa Águeda López, también tiene una canción: “Andalucía”.

“Me encanta, mi esposa es andaluza, siempre he dicho que los andaluces son muy cercanos a nosotros los latinos, en su manera de hablar, en su flow, en su cultura, su música, en su manera de ser, punto”.

“Buenos Aires” es una cumbia y “México”, un tema pop candente surgido por una plática con un amigo que fue a un hotel en la playa de Tulum con su pareja a desconectarse del mundo exterior, sin televisión ni celulares.

“En realidad lo que hice fue escribir una canción como si yo estuviese ahí… Es una canción sexy”, apuntó Fonsi, quien comenzará una gira por México en octubre.

Al haber tantos músicos talentosos en Puerto Rico, Fonsi dijo que se enfrentaba al “buen problema” de elegir a un invitado para su canción “San Juan”. Al final se decidió por el músico urbano Jay Wheeler.

“Siempre me ha gustado lo que está haciendo Jay, me parece que tiene un color de voz muy bonito”, señaló. “Me lo traje al mundo de ya más balada tradicional, cosa que él quería hacer también; para él era un reto… Creo que la gente se ha sorprendido de escucharlo de esta forma y me encantó lo que hizo”.

Fonsi llevará su gira por España en el verano (boreal) y por Argentina, Chile y República Dominicana en noviembre.