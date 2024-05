Primavera Sound se podrá ver por Amazon Music

(Eduardo Verdugo / Associated Press)

Amazon Music presentará la 22ª edición del festival Primavera Sound en vivo desde Barcelona este fin de semana.

Conciertos de artistas como Charli XCX, Deftones, Rels B y Peggy Gou formarán parte de la transmisión en vivo que comenzará a las 13:30 p.m. de Nueva York (1700 GMT) del 30 de mayo al 1 de junio en Prime Video, los canales de Amazon Music En Vivo y Amazon Music en Twitch.

Los canales de Twich y Prima Video tendrán subtítulos en inglés y español. También ofrecerán contenidos adicionales a las actuaciones, incluyendo entre bastidores.

Arab Strap, Blonde Redhead, Disclosure, Él Mató a un Policía Motorizado, Justice, Omar Apollo, Phoenix, PJ Harvey, Pulp, Renaldo i Clara, Roísín Murphy, Romy, The Lemon Twigs, Water From Your Eyes y Yo La Tengo serán otros de los artistas que formarán parte de la transmisión.

Aquellos que asistan personalmente al festival, en el Parc del Forum de Barcelona, tendrán la oportunidad de interactuar con sus artistas favoritos y crear contenido personalizado en la terraza VIP de Amazon Music.

Además, con motivo de la celebración del Primavera Sound, se han estrenado dos nuevos temas de Amazon Music Originals: “Winter Solstice” de Phoenix con Blood Orange y el remix de “Afterimage” de Justice, que ya están disponibles para escuchar.

Por primera vez, los usuarios de Amazon podrán recibir artículos directamente en el Primavera, a través de los Lockers de Amazon, que les permitirán comprar artículos y recogerlos en la sede del festival.

En esta edición de Primavera Sound, patrocinado por CUPRA, los aficionados a los podcasts podrán escuchar toda la acción desde el Parc del Forum, con dos episodios exclusivos de Reyes del Palique en Amazon Music.