Chiquis: ‘Sufrí la pérdida de mi embarazo’

La cantante angelina Chiquis se encuentra totalmente devastada luego de que anoche vivió una de las peores experiencias que puede sufrir una mujer… la pérdida de su primer embarazo.

Aunque la joven cantante no había anunciado que estaba esperando su primogénito, Chiquis perdió a su bebé “que estaba en las primeras semanas de gestación”, confesó en sus redes sociales.

“Con gran pesar les anunció que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente”, comentó la artista de 38 años de edad.

La cantante que había iniciado su gira “Diamantes Tour” tenía que presentarse anoche en la ciudad de Albuquerque, pero esta lamentable situación la obligó a desistir por encontrarse totalmente afectada tanto física como emocionalmente.

“Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado”, agregó la intérprete de ‘Vas a volver” y “Pedacito de mí”.

En el video que subió a sus redes, Chiquis dijo que ya había hecho el chequo de sonido para esta segunda presentación de su gira ‘Diamantes” y que estaba muy emocionada de poder presentarse. De hecho estaba lista para que le arreglaran el cabello y la maquillaran. “Durante el sound check tenía dolores, como cólicos, y yo tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque estaba como sangrando un poquito cuando aterricé aquí en Albuquerque, pero hablé con mi doctor y me dijo que no me preocupara, que la llevara suave y que no brincara en el escenario, pero al siguiente día que fue ayer (sábado) fue más fuerte y más pesada...”, dijo e hizo una pausa con la frente en el sillón en el que estaba sentada mientras le hablaba a la cámara.

“No quería cancelar, estaba ahí hasta el último momento y no me fui del venue hasta la 6:30pm porque tenía la reunión, no aguantaba el dolor, no podía ni caminar y me llevaron a la sala de emergencias y es cuando me di cuenta que desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”, explicó.

Agregó que hace dos semanas se enteró del embarazo y estaba muy emocionada. “Pasó naturalmente, empecé la gira y dije ‘ok, yo sé que muchas lo han hecho, yo lo puedo hacer’ y me sentia bien, muy bien. Y pues, ahí confirmaron en el hospital que perdimos el embarazo”, explicó.

Al salir de emergencias, Chiquis pensó en regresar para hacer el show “aunque se tarde”, dijo, aunque luego aceptó que eso “iba a ser un poco difícil”.

“Salí a las 9:30pm más o menos y ahorita estoy tratando de entender qué es lo que está pasando. Pero yo soy una mujer de fe y yo sé que los planes de Dios son perfectos y sabe por qué pasan estas cosas y voy a confiar en eso”, señaló con los ojos aguados y la voz entrecortada.

Aunque sus fans la apoyan al igual que sus hermanos en todo lo que ha hecho con su carrera, Chiquis, con el dolor que siente en este momento, optó por recurrir a sus cuentas de redes sociales para pedir una disculpa por no haber podido dar el concierto, lo que demuestra su enorme compromiso con su profesión y la gente que la sigue. “Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa mucho para mí”, publicó la cantante de “Abeja reina”.

En este momento la joven cantante que este viernes lanzó su nuevo álbum “Diamantes” se encuentra bien fisicamente, más no emocionalmente, y de acuerdo al médico que la trató, Chiquis podrá continuar con la gira el próximo fin de semana. “Para las próximas fechas, en Texas, este 7, 8 y 9 de junio”, explicó.

Tras la noticia, sus dos hermanas le enviaron comentarios de apoyo a Chiquis en su cuenta de Instagrma, al igual que la actriz Marjorie de Sousa, Ninel Conde y la conductora de TV Clarissa Molina.

Chiquis tiene previsto también presentarse en el YouTube Theater de Inglewood, donde compartirá el escenario con Thalía, Manuel Turizo y Gerardo Ortiz como parte del evento “Concierto de Campeones” el 28 de junio.

Desde nuestra redacción deseamos que pueda recuperarse emocionalmente Chiquis de esta lamentable pérdida.