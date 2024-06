‘Bad Boys: Ride or Die’ impulsa el regreso de Will Smith y la taquilla con 56 millones de dólares en estreno

Martin Lawrence, izquierda, y Will Smith en la película “Bad Boys: Ride or Die”.

“Bad Boys: Ride or Die”, la cuarta entrega de la serie de comedia de acción Will Smith-Martin Lawrence, se estrenó con una recaudación estimada de 56 millones de dólares en cines durante el fin de semana, dándole a Hollywood un éxito de verano muy necesario y a Smith su mayor éxito desde que abofeteó a Chris Rock en los Premios de la Academia.

Las expectativas estaban por todas partes para “Ride or Die” dado el pésimo mercado de asistencia al cine en lo que va del verano y la influencia de taquilla menos segura de Smith. Sin embargo, al final, el lanzamiento de Sony Pictures estuvo muy cerca, o ligeramente por encima, de su pronóstico de seguimiento.

“Ride or Die”, producida por Jerry Bruckheimer y dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, es la primera prueba teatral de Smith desde que su bofetada a Rock en 2022 le valió una suspensión de 10 años del Oscar. La película “Bad Boys” estaba en desarrollo en ese momento y finalmente salió adelante con un presupuesto de producción de alrededor de 100 millones de dólares.

Smith protagonizó el estreno de Apple “Emancipation”, pero esa película, estrenada a finales de 2022, se rodó antes de la bofetada y solo recibió un modesto estreno en cines antes de su transmisión.

Esta vez, Smith evitó en gran medida las entrevistas introspectivas sobre los Oscar y, en cambio, realizó una gira publicitaria por las alfombras rojas desde México hasta Arabia Saudita, donde asistió a lo que se anunció como el primer estreno de Hollywood en el país. Smith, de 55 años, quien durante años fue una de las estrellas más rentables de Hollywood, apareció en “The Tonight Show With Jimmy Fallon”, la serie de YouTube “Hot Ones” y el viernes hizo una aparición sorpresa en una película de Los Ángeles. teatro.

Dado que “Bad Boys” quedó detrás de decepciones de mayo como “Furiosa: A Mad Max Saga” y “The Fall Guy” (ambas tuvieron problemas para atraer a los compradores de entradas a pesar de muy buenas críticas), la apertura de “Ride or Die” cuenta como un punto crítico. victoria del fin de semana para el negocio del cine.

“El hecho de que una película haya tenido un rendimiento superior es la mejor noticia posible”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Parece que todo lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas y casi desde principios de año, con un par de excepciones, es intentar descubrir por qué películas aparentemente bien comercializadas y con buenas críticas han tenido un rendimiento inferior. Esto enciende la chispa que la industria estaba esperando”.

“Ride or Die” todavía no logró igualar el estreno de la película anterior de “Bad Boys”: “Bad Boys for Life” de 2020. Esa película, estrenada en enero de 2020, debutó con 62,5 millones de dólares. Después de que la pandemia cerrara los cines, fue el estreno norteamericano más taquillero de ese año, con 204 millones de dólares a nivel nacional.

“Ride or Die” sumó 48,6 millones de dólares a nivel internacional. Aunque las críticas fueron mixtas (64% en Rotten Tomatoes), el público le dio a la película una calificación alta con una CinemaScore de “A-”. Los cinéfilos negros representaron el 44% de los compradores de entradas, el grupo demográfico más grande.

En la película, que llega 29 años después de la original, Smith y Lawrence repiten sus papeles como detectives de Miami. La trama gira en torno al descubrimiento de un plan para incriminar a su difunto capitán de policía (Joe Pantoliano). En una de las escenas más notables de la película, Lawrence abofetea a Smith y lo llama “chico malo”.

Will Smith, izquierda, y Martin Lawrence en la película “Bad Boys: Ride or Die”. (Frank Masi)

Sin embargo, las salas de cine necesitarán mucho más que “Bad Boys: Ride or Die” para enderezar el rumbo. La venta de entradas ha bajado un 26% respecto al año pasado y más de un 40% por debajo de los totales previos a la pandemia, según Comscore. El próximo fin de semana llegará una gran prueba con el lanzamiento de “Inside Out 2” de Pixar. Después de enviar varios lanzamientos de Pixar directamente a Disney+, esta vez el estudio ha prometido un lanzamiento teatral largo y tradicional.

La película más importante del fin de semana pasado, “La película de Garfield”, cayó al segundo lugar. También de Sony, la comedia animada familiar recaudó 10 millones de dólares en ventas de entradas durante su tercer fin de semana, elevando su recaudación nacional a 68,6 millones de dólares.

El otro nuevo estreno del fin de semana, “The Watchers”, no logró convencer a los cinéfilos. La película de terror, dirigida por Ishana Night Shyamalan, hija de M. Night Shyamalan, trata sobre un artista de 28 años varado en Irlanda. Según críticas, el estreno de Warner Bros. recaudó 7 millones de dólares en 3.351 salas.

Eso permitió que “If”, la fantasía del amigo imaginario de Ryan Reynolds, obtuviera el tercer lugar en su cuarto fin de semana de estreno, elevando el total nacional acumulado de Paramount Pictures a 93,5 millones de dólares. Completando el top cinco quedó “El reino del planeta de los simios”, que sumó 5,4 millones de dólares en su quinto fin de semana de estreno. Ha recaudado 150 millones de dólares a nivel nacional y 360 millones de dólares en todo el mundo.

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Bad Boys: Ride or Die”

$56 million.

2. ”The Garfield Movie”

$10 million.

3. “If”

$8 million.

4. “The Watchers”

$7 million.

5. “Kingdom of the Planet of the Apes”

$5.4 million.

6. “Furiosa: A Mad Max Saga”

$4.2 million.

7. “The Fall Guy”

$2.7 million.

8. “Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring”

$2.4 million.

9. “Lord of the Rings: The Two Towers”

$1.9 million.

10. “The Strangers: Chapter 1”

$1.8 million.