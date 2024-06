Análisis: ‘Bad Boys’ demuestra que el público negro y latino podría salvar a Hollywood, si se lo permite

Martin Lawrence, izquierda, y Will Smith en la película “Bad Boys: Ride or Die”.

Poco más de dos años después de que Will Smith abofeteara a Chris Rock durante los Premios de la Academia, está recibiendo una fuerte palmada en la espalda tanto de los cinéfilos como de los conocedores de Hollywood.

Provocando un gran suspiro de alivio por parte de los exhibidores sacudidos por el deslucido comienzo de la temporada cinematográfica de verano, el estreno nacional este fin de semana de “Bad Boys: Ride or Die”, con un margen de 56 millones de dólares, reunió a Smith y su coprotagonista Martin Lawrence para la cuarta entrada de la franquicia. muestra que el público ha dejado en el espejo retrovisor el impactante ataque de Smith a Rock.

Pero lo más importante es que el debut triunfal demuestra el poder de los cinéfilos negros y latinos, un grupo demográfico que Hollywood ha pasado por alto y desatendido durante mucho tiempo, incluso cuando las personas de color constituyen la mayoría de las ventas de entradas del fin de semana de estreno para la mayoría de las películas de mayor rendimiento.

Anuncio

Los analistas de la industria informan que el 44% de la audiencia de “Bad Boys” era negra, mientras que el 26% era latina, lo que impulsó la película a un fin de semana de estreno más grande que las películas de acción “The Fall Guy” y “Furiosa: A Mad Max Saga”.

Aunque la película obtuvo críticas mixtas, y algunos críticos la calificaron de perezosa y sin inspiración, su entusiasta recepción por parte del público de color muestra que “Bad Boys: Ride or Die”, en la que Smith y Martin repiten sus respectivos papeles como los detectives de la policía de Miami Mike Lowery y Marcus Burnett, proporcionó una porción saludable de “comida reconfortante para el alma” que tan a menudo falta en la oferta estrella de Hollywood: la película es culturalmente específica de sus personajes negros y latinos, al mismo tiempo que ofrece productos en sus elementos de género.

Smith se ha esforzado en cultivar esas audiencias directamente llevándoles películas como “Bad Boys” y “Emancipation”, y las audiencias han correspondido a esa devoción.

Un vídeo de la visita sorpresa del actor ganador del Oscar al multicine Cinemark Baldwin Hills Crenshaw, en una zona predominantemente negra y latina de Los Ángeles, mostró a los miembros de la audiencia riendo y vitoreando durante la película. Su entusiasmo alcanzó su punto máximo al descubrir a Smith caminando entre ellos después de la proyección, lo que llevó a los fanáticos a abarrotarlo para saludarlo y tomarle fotografías.

Adil El Arbi y Bilall Fallah, el equipo de dirección que dirigió “Bad Boys: Ride or Die” y su predecesor, “Bad Boys for Life” de 2020, han tomado y remezclado los grandes éxitos que el director Michael Bay estableció en las dos primeras películas.

¿Discusiones ruidosas y malhabladas entre Lowery y Burnett? Controlar. ¿Tiroteos ensordecedores y persecuciones trepidantes? Controlar. ¿Enfrentamientos con paletos y racistas? Controlar. ¿Muchos neón y ropa de moda? Controlar. ¿Una interpretación del tema musical de Earworm (“Bad boys, bad boys, whatcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you”)? (“Chicos malos, chicos malos, qué vas a hacer, qué vas a hacer cuando vengan por ti”)? Chequea.

La fórmula también se complementó con algunos ingredientes nuevos para enfriar el agua, incluida una broma interna en la que Lawrence abofetea a Smith, claramente en una referencia a los Oscar. Los fanáticos también quedaron encantados con el papel más importante de Reggie, un personaje presentado cuando era adolescente en “Bad Boys 2”, en el que Lowery y Burnett lo interrogan después de aparecer para llevar a la hija de Burnett a una cita.

Reggie, ahora marine y yerno de Burnett, interpretado por Dennis McDonald, tiene varias escenas destacadas en la nueva película, incluida una secuencia en la que derriba a varios intrusos que irrumpen en la casa de Burnett.

Pero la base de “Bad Boys”, y su cualidad más perdurable, sigue siendo la química entre Smith y Lawrence y, cada vez más rara entre las franquicias cinematográficas valoradas en 100 millones de dólares, su descripción de una relación amorosa entre dos hombres negros que trabajan juntos a pesar de sus considerables diferencias. .

La preocupación de la industria por las decepciones de taquilla de “The Fall Guy” y “Furiosa” ha citado una serie de factores, incluidas las huelgas duales del año pasado, el aumento del streaming y las presiones del fin de semana de estreno. Pero el éxito de “Bad Boys: Ride or Die” sugiere otra cuestión más fundamental. Hollywood haría bien en darse cuenta de que hay un público que anhela historias que destaquen y celebren la diversidad cultural y al mismo tiempo atraigan a los fanáticos del cine de gran presupuesto que agrada al público.

Es exactamente el tipo de “riesgo” que representó la primera “Bad Boys” para el productor Jerry Bruckheimer cuando se estrenó en 1995, emparejando a dos estrellas negras que tuvieron éxito televisivo: Smith con “El príncipe de Bel-Air” y Lawrence con “ Martin”, pero no fueron probados en la pantalla grande. Casi tres décadas después, Hollywood todavía está reaprendiendo la lección de que los éxitos de taquilla inclusivos y diversos no son una apuesta, sino simplemente un buen negocio.

En cuanto a Smith, el jurado aún no sabe si sigue siendo un atractivo de taquilla fuera de una franquicia bien establecida. Y no todos aplauden. Stephen A. Smith, personalidad deportiva de ESPN, sostiene que aunque el actor se disculpó por su agresión a Rock, todavía no ha explicado el ataque y le debe a la comunidad negra “una conversación”.

Por el momento, sin embargo, Will Smith ha hecho felices a muchos fanáticos del cine (y ejecutivos).

To read this note in English click here.