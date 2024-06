Nicole Kidman recibe comentarios de Miles Teller y Zac Efron en la noche del AFI Life Achievement Award

Las coprotagonistas cercanas a Nicole Kidman, incluidas Meryl Streep y Reese Witherspoon, le rindieron un emotivo homenaje, como se esperaba, cuando recibió el premio AFI Life Achievement Award en abril.

Pero cuando una transmisión grabada del evento se transmita por TNT el lunes por la noche, los espectadores se sorprenderán al ver a actores más jóvenes agradeciendo a la ganadora australiana del Oscar por el impulso que les dio a sus incipientes carreras.

Miles Teller, quien recientemente protagonizó “Top Gun: Maverick” con el exmarido de Kidman, Tom Cruise, dijo al público en el Dolby Theatre de Hollywood que obtuvo su primer papel cinematográfico, junto con el estímulo y la frialdad estratégica, de Kidman en “La madriguera del conejo” de 2010.

Anuncio

“Más tarde descubrí que la razón por la que ella dijo que yo era el adecuado para el papel fue porque podía sonrojarme ante la cámara”, dijo Teller, ahora de 37 años. “Pero eso no fue actuar, Nicole. Eso fue urticaria”.

También obtendría la tercera de sus cinco nominaciones al Premio de la Academia por el papel en la película del director John Cameron Mitchell sobre el dolor y la pérdida. Teller era solo un estudiante de último año de 23 años en la Universidad de Nueva York.

La homenajeada Nicole Kidman aparece en un monitor de video mientras su esposo Keith Urban habla sobre ella durante el tributo a Kidman del 49.o Premio AFI Life Achievement Award, el sábado 27 de abril de 2024, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

“Ella era una especie de criatura mística. Y quedé tan cautivado por su gracia, su belleza y su talento”, dijo Teller. “Después del primer día de filmación, Nicole se me acerca, me da un abrazo y me dice: ‘Oh, Miles, ese fue un primer día fantástico’. Todavía recuerdo ese momento en el que estaba en la cima del mundo”.

No duraría.

“La próxima vez que aparezco en el set, veo a Nicole y ella está al otro lado de la habitación, la saludo y le digo: ‘Hola, Nicole’. Y ella simplemente me mira fijamente, no dice nada y se aleja. Dijo Teller. “Y yo estaba como, oh Dios mío, simplemente me equivoqué. Así no es como se hace en las grandes ligas, muchacho”.

Más tarde, en la fiesta de despedida, se disculpó por el juego emocional, diciendo que quería mantener al joven actor fuera de balance.

“Ella sabía que eso me ayudaría y ayudaría a la actuación. Y así fue”, dijo Teller. “Nicole, estoy muy orgullosa de tener ‘Rabbit Hole’ como mi primera película y de decir que fui elegida personalmente por ti. Realmente puedo decir que no estaría aquí sin ti”.

Dos años más tarde, Teller audicionó para aparecer nuevamente con Kidman en “The Paperboy”. Pero no lo entendió.

Reese Witherspoon habla desde el escenario durante el homenaje número 49 del Premio AFI Life Achievement Award a Nicole Kidman. (Chris Pizzello/Invision/AP)

“Supongo que no me sonrojé lo suficiente”, dijo.

Ese papel recayó en Zac Efron. Tiene aproximadamente la misma edad que Teller, pero ya tiene decenas de créditos. El papel junto a Kidman lo empujaría a superar el encasillamiento que le impide aparecer en tres películas de “High School Musical” y “Hairspray”.

“Lo que la mayoría de la gente no sabe es que cuando estaba haciendo esas películas, veía ‘Moulin Rouge’ religiosamente”, dijo Efron, luciendo un gran bigote que habría encajado perfectamente en esa película, que le valió a Kidman su primera nominación al Oscar. “Debo haber visto la película más de cien veces, porque fue allí donde encontré la inspiración y fue allí donde encontré a Nicole Kidman”.

En el drama criminal “The Paperboy”, interpreta a un personaje que persigue obsesivamente al Kidman mayor. Los dos comparten una escena de sexo y otras escenas que son aún más extrañamente íntimas.

El actor Zac Efron habla durante el homenaje número 49 del Premio AFI Life Achievement Award a Nicole Kidman. (Chris Pizzello/Invision/AP)

“Fue aterrador y emocionante”, dijo Efron. “Y mientras mi personaje y yo buscábamos orientación, allí estaba ella”.

Concluyó: “Nicole, muchas gracias. En nombre del adolescente que se inspiró tanto en ti en la pantalla y del hombre que hoy está aquí orgulloso de ser uno de tus muchos colaboradores, felicidades”.

El premio AFI a menudo se otorga a figuras de Hollywood en la mitad de su carrera y, a menudo, llega años antes de que normalmente reciban otros premios honoríficos importantes. Los ganadores anteriores incluyen a Barbra Streisand, Tom Hanks, Robert De Niro y Denzel Washington.

Le dio a Kidman la oportunidad de reflexionar sobre las casi 100 películas y programas de televisión en los que ha aparecido, mientras subía al escenario donde ganó su Oscar por interpretar a Virginia Woolf en “The Hours” en 2003.

Meryl Streep, izquierda, entrega el 49º Premio AFI Life Achievement Award a Nicole Kidman, el sábado 27 de abril de 2024, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Agradeció por su nombre a todos los directores con los que ha trabajado, incluidos Gus Van Sant (“To Die For”), Jane Campion (“Retrato de una dama”), Baz Luhrmann (“Moulin Rouge”), Sofia Coppola (“The Beguiled” ), Yorgos Lanthimos (“La matanza de un ciervo sagrado”), Lars von Trier, (“Dogville”), Sydney Pollack (El intérprete”) y Stanley Kubrick (“Eyes Wide Shut”). Se le llenaron de lágrimas al hablar de los dos últimos, cada uno de los cuales murió poco después de hacer su última película con ella.

“Es un privilegio hacer películas y es glorioso hacer películas y televisión con los narradores que me permitieron volverme loco”, dijo Kidman.

Lloró esa misma noche cuando su esposo durante 18 años, el cantante de country Keith Urban, habló sobre su ir a rehabilitación a los pocos meses de casarse y sobre el amor y la compasión que ella mostró.

Keith Urban habla durante el homenaje número 49 del Premio AFI Life Achievement Award a su esposa Nicole Kidman. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Las risas también abundaron.

Streep, la coprotagonista de Kidman en “The Hours”, murió cuando dijo que Kidman todavía la intimidaba a pesar de ser “la mejor actriz de mi generación”.

Witherspoon hizo la mejor de muchas imitaciones de Kidman con acento australiano.

Y Morgan Freeman hizo vibrar a la multitud con una parodia en video de los anuncios de Kidman en los cines AMC “Hacemos películas mejores”.

“Nicole Kidman”, dijo. “Ella hace que las películas sean mejores”.