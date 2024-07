Christina Sandera, pareja de la leyenda del cine Clint Eastwood, muere a los 61 años

(Jordan Strauss / Invision / Associated Press)

Christina Sandera, la compañera de muchos años de la leyenda del cine Clint Eastwood , murió a los 61 años.

“Christina era una mujer encantadora y cariñosa, y la extrañaré mucho”, dijo Eastwood, de 94 años, en un comunicado el jueves.

No hubo detalles disponibles de inmediato sobre la muerte de Sandera, y un representante de Warner Bros. no hizo más comentarios cuando fue contactado por The Times.

Según se informa , Sandera y el director ganador del Oscar se conocieron cuando ella trabajaba como anfitriona en el Mission Ranch Hotel and Restaurant de Eastwood en Carmel-by-the-Sea. Comenzaron a salir en 2014, pero Eastwood, notoriamente reservado, se mantuvo hermético sobre su relación.

Aunque la pareja mantuvo en silencio su romance, Sandera ocasionalmente acompañó a la estrella de “Harry el sucio” en las alfombras rojas. Hizo su debut en la alfombra roja con él en los Premios de la Academia en 2015, cuando su película “American Sniper” fue nominada a seis Oscar. También lo acompañó en eventos relacionados con “Sully” de 2016, “The Mule” de 2018 y “Richard Jewell” de 2019.

Antes de su relación con Sandera, el director de “Million Dollar Baby” y “Unforgiven” estuvo casado con la modelo Maggie Johnson de 1953 a 1984 y con la presentadora de noticias Dina Ruiz de 1996 a 2014. Comparte un hijo, el actor Scott Eastwood, con su ex Jacelyn Reeves y tiene otros siete hijos de sus otras relaciones.