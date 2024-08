Los fanáticos de los Juegos Olímpicos encuentran una nueva estrella. Y Laurie Hernández ni siquiera compite esta vez

Laurie Hernández hace una breve pausa y se da unos golpecitos en la cabeza.

“Están pasando muchas cosas aquí”, dijo riendo la dos veces medallista olímpica de gimnasia convertida en analista de televisión. “Hay mucha charla”.

Sí, las hay.

Y lo que pasa por el filtro (que, para ser claros, es la mayor parte) ha ayudado a que la incursión de la joven de 24 años en la narración sea un éxito tanto entre los espectadores de televisión como entre aquellos como Hernández que están permanentemente en línea.

Hace ocho años en Río de Janeiro, era la integrante más joven del equipo “Final Five” liderado por Simone Biles que arrasó hasta la medalla de oro. Hernández sumó una plata en viga más tarde en esos Juegos, donde su energía ilimitada la ayudó a convertirse en una estrella emergente.

Anuncio

No ha cambiado mucho en París aparte del punto de vista de Hernández.

Sin duda, hay nervios cuando se pone los auriculares junto con su compañero de transmisión Rich Lerner, pero muy diferentes a los que experimentó como atleta.

Sin embargo, cuando empieza a hablar, el afecto que todavía siente por su deporte, incluso después de su retiro, es obvio. También lo es el asombro que se cuela en sus comentarios cuando la cámara capta a alguien famoso en las gradas, como sucedió durante la final del concurso completo femenino, cuando el actor y comediante Seth Rogen apareció en el monitor frente al lugar de Hernández en la tribuna de prensa dentro del Bercy Arena.

“¿De todas las personas que podrías ver? Eso es genial”, dijo Hernández. “Pero no esperaría que Seth Rogen se dedique a la gimnasia”.

Llamémoslo el “efecto Biles”. Lo que sucede durante la competencia en las pantallas (televisores, teléfonos u otros) en los Estados Unidos podría describirse mejor como el “efecto Hernández”.

Ella mezcla empatía, educación y risas en igual medida. Pasó una década dentro de un deporte que a veces puede tomar mucho más de lo que da. Esos recuerdos nunca están demasiado lejos, y han ayudado a informar su enfoque.

“No conozco muchos deportes, ya sabes, que digan, ‘Oh, temo por mi vida cada vez que me doy la vuelta’”, dijo Hernández.

La joven de 24 años, que ganó oro y plata junto a Simone Biles en 2016 en Río de Janeiro, trabaja para el servicio de streaming Peacock en París. La nueva actitud de la gimnasta Laurie Hernandez, dos veces medallista olímpica, en su nuevo papel como analista de televisión la ha convertido en una favorita de los fans. (Julio Cortez/AP)

Y por eso, tiene cuidado de anotar los errores, pero no de insistir en ellos. Es gimnasia. La perfección es inalcanzable. Entonces, ¿por qué poner ese nivel de expectativas en los atletas que realizan las habilidades más difíciles jamás realizadas?

Los tambaleos y las caídas son parte del deporte tanto como los leotardos y la tiza. Son inevitables. Ella prefiere explicar cómo sucedieron para que los espectadores que tal vez solo se topen con ellos una vez cada cuatro años lo entiendan.

Lo mismo ocurre cuando las rutinas se realizan de manera exquisita. A veces, lo que el espectador y los jueces ven son cosas diferentes y cuando parpadea el puntaje, hay un “espera, ¿qué?”. elemento involucrado.

Bienvenidos al mundo de lo que ella llama “deducciones fantasma”.

“A simple vista, esto parece lo más maravilloso, y lo es”, dijo. “Pero hay deducciones que no puedes ver en casa que yo puedo ver o que los jueces pueden ver, y depende de ti escucharlas o no”.

Las gimnastas no son las únicas que están siendo juzgadas. A Hernández le encantaría decirte que esconde su teléfono en su bolsillo e ignora cualquier “pensamiento” con T mayúscula que las redes sociales puedan tener sobre su actuación. No puede. Ella es de la Generación Z. En este punto de su vida, está prácticamente en su ADN. No tiene miedo de responder a los críticos, aunque sea para pedirles respetuosamente que simplemente no la etiqueten en sus publicaciones para poder navegar en paz.

Habrá momentos en los que algo sucede frente a ella y alguna referencia, ya sea de TikTok o de otro lugar, aparecerá en su cabeza y se transformará de pensamiento a su micrófono en un instante.

¿Es “poco profesional”, como ella lo expresa? En realidad, no. Es su manera de intentar ser lo más auténtica posible. Cuando se pone nerviosa (y lo hace), se imagina que está sentada en un sofá en una fiesta.

“Todos tienen un vaso de lo que quieran y resulta que todos somos como mejores amigos pasando el rato”, dijo Hernández. “Y resulta que sé mucho sobre lo que se está viendo en la televisión”.