Estos artistas no quieren que su música sea vinculada a la campaña de Trump

Estrellas pop, clásicos americanos, aristas británicos y herederos de leyendas fallecidas — muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en eventos de campaña.

Después de que se transmitiera un video de una interpretación de Celine Dion de “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo no se hizo esperar.

“De ninguna manera está autorizado este uso, y Celine Dion no respalda este ni ningún otro uso similar”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales. ”… Y, en serio, ¿ESA canción?”

Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Previo a las elecciones de 2020, la lista incluyó a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M. y Guns N’ Roses.

También tiene herederos de artistas fallecidos, como Leonard Cohen, Tom Petty y Prince, así como artistas ingleses como los Rolling Stones, los Beatles y Adele.

Celine Dion en una proyección especial de “I Am: Celine Dion” en el Alice Tully Hall en Nueva York el 17 de junio de 2024, en Nueva York, izquierda, y el candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump en la Asociación Nacional de Periodistas Negros. (NABJ) en Chicago el 31 de julio de 2024. (Associated Press)

Sin embargo, Trump ha obtenido la aprobación de algunos músicos famosos, incluidos Kid Rock y Lee Greenwood, conocido por su himno patriótico, “God Bless the USA”. También se escuchó en el mitin de Trump el jueves en Asheville, Carolina del Norte: “Y.M.C.A.” de Village People.

¿Quién se ha negado recientemente al uso de sus canciones en la campaña de Trump?“Please, Please, Please Let Me Get What I Want” de la banda británica The Smiths sonó en algunos eventos de Trump, incluyendo un mitin en Rapid City, Dakota del Sur en septiembre pasado y en enero de este año en un mitin en Laconia, Nueva Hampshire. En X, el guitarrista de The Smiths, Johnny Marr, escribió: “Ahh... Derecha...De acuerdo. Nunca ni en un millón de años hubiera pensado que esto podría suceder. Considera esta m(asterisk)(asterisk)(asterisk)(asterisk)(asterisk) terminada en este momento”

En 2022, David Porter, uno de los compositores detrás de “Hold On, I’m Coming” de Sam and Dave, tuiteó ”¡Al diablo con el NO!” después de enterarse de que Trump usó la canción en un mitin de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés). En 2017, debe señalarse, Sam Moore de Sam and Dave interpretó “America the Beautiful” en un concierto previo a la toma de posesión de Trump.

El lunes, el hijo del difunto cantante de soul Isaac Hayes, cuyo padre coescribió “Hold On, I’m Coming”, anunció en redes sociales que él y su familia han amenazado con emprender acciones legales contra Trump “por 134 cargos de infracción de derechos de autor por el uso no autorizado de la canción ‘Hold On I’m Coming’ en mítines de campaña de 2022 a 2024”.

Esta combinación de fotografías muestra, fila superior de izquierda a derecha, Leonard Cohen, Phil Collins, John Fogerty y Tom Petty, fila inferior de izquierda a derecha, Prince, Rihanna, Bruce Springsteen y Neil Young. Estrellas pop, clásicos americanos, aristas británicos y herederos de leyendas fallecidas — muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en eventos de campaña. (Associated Press)

¿Pueden los artistas oponerse legalmente a que sus canciones se utilicen en campañas políticas?Sí pero los artistas rara vez tienen control total sobre dónde, cuándo y cómo se reproduce su música. Las organizaciones de derechos de ejecución que representan la música grabada más reconocible —ASCAP y BMI— exigen a las campañas políticas que obtengan licencias que les permitan utilizar grandes cantidades de canciones de sus vastos catálogos.

Eso significa que una campaña política no tiene que hacer negociaciones individuales sobre cada canción utilizada.

Si se adquiere una licencia política, los artistas pueden oponerse a su uso, y la canción se retira de la licencia.

El problema, por supuesto, es que no todas las campañas atienden inmediatamente esas solicitudes.

Y es importante tener en cuenta que estas licencias políticas van más allá de una licencia de reproducción pública, que permite a locales tocar música con derechos de autor.

ARCHIVO - The Beatles, de izquierda a derecha, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney llegan a Liverpool, Inglaterra el 10 de julio de 1964 para el estreno de su pelícua “A Hard Day’s Night”. (Archivo Associated Press)

¿Qué otros artistas se oponen al uso de sus canciones en campañas?

Continuando con “Hold On, I’m Coming”: En 2008, Moore le pidió al expresidente Barack Obama, entonces todavía candidato, que dejara de usar la canción. No quería que se considerara un respaldo. La campaña cumplió.

Después de que Obama fuera elegido presidente, Moore actuó en el baile inaugural de la Coalición Creativa junto a Sting y Elvis Costello.

¿Cómo evitan los artistas que los políticos usen sus canciones?Pueden enviar cartas de cese y desista, como lo hizo Pharrell Williams después de que su canción “Happy” sonara en un mitin de Trump en 2018. John Fogerty hizo lo mismo en octubre de 2020 por el uso de “Fortunate Son” de su banda Creedence Clearwater Revival por parte de la campaña de Trump.

Pocos casos escalan hasta el punto de demandar, pero no es inaudito: Neil Young presentó una demanda en agosto de 2020 por el uso de su música en la campaña de Trump, incluida “Rockin’ in the Free World”. Más tarde desestimó voluntariamente el caso “con prejuicio”, lo que significa que no se puede volver a presentar.

Eddy Grant demandó a Trump en septiembre por el uso de su éxito de la década de 1980 “Electric Avenue” en un video animado de la campaña de Trump que se burlaba de Joe Biden.