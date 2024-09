Justin Timberlake se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York

Share via

Share via Close extra sharing options

Justin Timberlake instó el viernes a los conductores a no ponerse al volante después de una sola bebida alcohólica, poco después de declararse culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en los Hamptons de Nueva York a principios de este año.

Su mensaje pronunciado frente al departamento de policía de Sag Harbor fue parte del acuerdo de culpabilidad por el que se le retiró un cargo de delito menor por una infracción de tráfico. El cantante pop de bandas de chicos convertido en astro solista y actor también fue sentenciado a una multa de 500 dólares con un recargo de 260 dólares, 25 horas de servicio comunitario en la organización sin fines de lucro de su elección y una suspensión de 90 días de su licencia.

“Trato de mantenerme en un estándar muy alto, para mí mismo, y este no fue el caso”, dijo Timberlake a los medios de comunicación y otros espectadores después de la audiencia en el tribunal adyacente de Sag Harbor Village.

Anuncio

“Incluso si has tomado una copa, no te pongas al volante de un auto”, dijo. “Hay muchas alternativas. Llama a un amigo. Toma un Uber. Hay muchas aplicaciones de transporte. Toma un taxi. Este es un error que cometí, pero espero que quienquiera que esté viendo y escuchando en este momento pueda aprender de este error. Sé que ciertamente lo he hecho”.

La estrella de NSYNC hizo comentarios similares durante la audiencia judicial y dijo que creció en un pueblo pequeño y entendía el tipo de tensión que su arresto ha causado en una comunidad como Sag Harbor.

La antigua aldea ballenera, que se menciona en la novela clásica de Herman Melville “Moby Dick”, se encuentra en medio de los Hamptons, un área de comunidades costeras a unas 100 millas (160 kilómetros) al este de la ciudad de Nueva York.

Timberlake fue arrestado ahí poco después de la medianoche del 18 de junio, después de que la policía dijo que se pasó una señal de alto en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su BMW oliendo a alcohol.

La policía dijo que el músico nativo de Tennessee, de 43 años, le dijo a un oficial que había tomado un martini y que estaba siguiendo a algunos amigos a casa. Originalmente, se declaró inocente de un cargo menor de conducir en estado de ebriedad.

Timberlake dijo a la corte que ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus acciones y que estaba “agradecido por la oportunidad de seguir adelante” y usar su plataforma para, con suerte, ayudar a otros a tomar “mejores decisiones”.

“Debí tener un mejor juicio”, le dijo al juez. “Entiendo la gravedad de esto”.

El juez Carl Irace dijo que no se oponía a reducir el cargo que enfrentaba Timberlake, ya que es la primera vez que comete una infracción, y le agradeció por hablar con sinceridad y “desde el corazón”. Pero cuestionó la idoneidad de la sentencia propuesta de que Timberlake hiciera sólo un anuncio público, desestimándolo como “insatisfactorio”.

Irace dijo que imponer un requisito adicional de servicio comunitario le daría al cantante más tiempo para reflexionar sobre sus acciones.

El fiscal Patrick O’Connell le dijo al juez que habían sopesado recomendar el servicio comunitario, pero pensaron que una declaración de Timberlake sería un servicio público más valioso debido a su potencial para influir en una generación más joven.

También dijo que se espera que los comentarios de Timberlake demuestren que “nadie está por encima de la ley”, ni siquiera los ricos y famosos.

“El señor Timberlake recibió el mismo trato que cualquier otro acusado”, agregó el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, en un comunicado después de la audiencia. “La justicia debe aplicarse por igual a todas las personas, independientemente de su riqueza o estatus de celebridad”.

Entre los que estaban en la sala del tribunal el viernes había una madre local cuyo hijo de 12 años fue asesinado por un conductor ebrio en 2018.

Alisa McMorris, quien ahora dirige una fundación en memoria de su hijo Andrew, dijo que esperaba que los comentarios de Timberlake ayudaran a crear más conciencia sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol.

“Justin tiene una gran plataforma para la próxima generación. La gente lo escucha”, dijo junto a su hija. “Cinco palabras que les digo a los niños cuando voy a las escuelas secundarias es: ‘¿Cómo vamos a llegar a casa?’ y él habló de eso. Haz un plan. No quiero que otra hermana o una familia tengan que pasar por lo que nosotros pasamos”.

Edward Burke Jr., abogado de Timberlake, sostuvo fuera de la corte después de la audiencia del viernes, que su cliente sólo tomó una bebida en dos horas en el American Hotel antes de su arresto.

“Contrariamente a lo que se informó, no estaba bebiendo bebidas de otras personas, ni se le advirtió de antemano que no condujera”, dijo Burke, y agregó que el cargo menor por el que se declaró culpable Timberlake es “consistente con estos hechos”.

En un momento de la audiencia, Timberlake le prometió al juez Irace que no volvería a conducir después de tomar una copa. El juez, que por lo demás había tenido un tono serio, intervino juguetonamente: “¡Pero vuelva a Sag Harbor! Es un gran lugar”.

___

El periodista de The Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut, contribuyó a este despacho.

___

Siga a Philip Marcelo en twitter.com/philmarcelo.