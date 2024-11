Gilberto Santa Rosa regresará a un escenario de Los Ángeles con su gira ‘Auténtico Love Edition’

El “Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa estuvo compartiendo momentos inolvidables en la ciudad de Miami, donde su amigo y colega, el reconocido compositor, productor, arreglista y cantante puertorriqueño Ángel “Cucco” Peña, fue uno de los galardonados con los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación en el marco de la celebración de los 25 años de los Latin Grammy.

Ángel “Cucco” Peña, quien a lo largo de su fructífera carrera ha trabajado con figuras como Marc Anthony, Celia Cruz y Willie Colón, también ha estado al lado Gilberto Santa Rosa, quien dice sentirme muy complacido de haberse beneficiado del inmenso talento de esta leyenda viviente de la música puertorriqueña.

El pasado domingo 10 de noviembre, Ángel “Cucco” Peña fue presentado en el escenario del Knight Concert Hall del Arsht Center por el mismo Gilberto Santa Rosa durante una emotiva ceremonia en la cual “Cucco” Peña recibió el premio del “Consejo Directivo” de la Academia Latina de la Grabación al igual como lo hizo el legendario compositor mexicano Chucho Rincón. En esa misma gala de entrega, figuras como Los Ángeles Azules, Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Draco Rosa y Lulu Santos recibieron el Premio a La Excelencia Musical.

“Es uno de mis colegas, es uno de mis amigos y una de las personas que yo admiro, se llama Ángel “Cucco” Peña, el maestro”, fue lo primero que le dijo Santa Rosa a Los Angeles Times en Español visiblemente emocionado.

Luis Álvarez-Fiol, Ángel ‘Cucco’ Peña y Gilberto Santa Rosa posan durante la entrega de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación en la ciudad de Miami. (Cortesía The Latin Recording Academy)

La gala de los Premios Especiales de la Academia Latina de la Grabación y el Consejo Directivo contaron con la presencia de invitados de lujo como Carlos Vives, María Becerra, Erika Ender, Gilberto Santa Rosa, Emilio y Gloria Estefan, Edgar Barrera, Paty Cantú y Desmond Child, entre otros que se encargaron de presentar a los galardonados de la gran noche, pero fue el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa a quien le tocó el privilegio y honor de presentar a su amigo y colega de muchos años, Ángel “Cucco” Peña.

“Yo estoy contento porque es una carrera digna de admirar, de muchos años, una carrera siempre ascendente y yo en lo personal, además de la amistad que nos une, también tener la dicha de trabajar con él y de saber lo profesional que es y lo beneficioso que ha sido para mi carrera cuando he estado de la mano de él”, dijo Santa Rosa del brazo de su esposa Alexandra Malagón , quien fue la que lo acompañó al memorable acontecimiento.

Nacido en Santurce en 1948, Ángel “Cucco” Peña estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y fogueó su talento como intérprete con el conjunto tropical Orquesta Panamericana. Su habilidad para darle un toque de raíz boricua a todas sus grabaciones forjó su reputación como colaborador eficiente de otros artistas. En 1993, coprodujo el clásico “Hecho en Puerto Rico” de Willie Colón, que incluye el himno de la salsa “Idilio”. La segunda mitad de la década de 1990 fue una época de creatividad desenfrenada: produjo el tercer álbum de Marc Anthony, “Contra la corriente” y contribuyó con su magia a discos de Ricky Martin (como “Vuelve”), Chayanne y Celia Cruz. Este ganador del Latin Grammy ha trabajado extensamente en el cine, la publicidad y varios especiales televisivos, y continúa siendo un inquieto embajador de la música latinoamericana, además fue director musical del disco de Gilberto Santa Rosa “En Vivo desde el Carnegie Hall”, algo que significó mucho en la carrera de “El Caballero de la Salsa” y que jamás podrá olvidar el vocalista de éxitos como ‘Que alguien me diga”, ”Vivir sin ella, “Perdóname” y ‘Mal herido”, entre muchos más.

Gilberto Santa Rosa (The Roots Agency)

“Yo trabajé con él en el (concierto del) Carnegie Hall (de Nueva York). Trabajé con él en un proyecto muy interesante que se llamó ‘Salsa Sinfónica’, trabajé con él un proyecto que le dedicamos al maestro Tito Rodróguez en el año 1992 y si mal no recuerdo fue mi primer proyecto con “Cucco” y de ahí hemos sido amigos, hemos cantado juntos, porque él es cantante también, hemos trabajado juntos en escenario, en grabaciones y he tenido esa dicha de nutrirme mucho del conocimiento de ‘Cucco’”, agregó Santa Rosa.

Aún cuando lo une una enorme amistad, Santa Rosa nos confesó que nunca ha sabido el por qué lo llaman “Cucco” y esa noche en el calor de Miami se pudo enterar. “Yo no tengo idea lo que sí es que le hemos hecho muchas bromas y él sabe que es siempre con cariño y con respeto. Lo que sí te puedo decir es que ‘Cucco’ en Puerto Rico, él es el hijo del gran Lito Peña, una institución en la música puertorriqueña, pero curiosamente a través de su trabajo y través de su trayectoria dejó de ser ‘el hijo de Lito Peña’ y hoy es ‘Cucco’ Peña, una institución también en la música de Puerto Rico”, nos comentó el salsero nacido al igual que Peña, en Santurce, Puerto Rico.

La verdad del caso, es que fue el mismo Lito Peña, por sugerencia su padre, abuelo de Ángel, quien decidió cambiarlo a “Cucco” ya que dentro del seno familiar a su hijo lo llamaban “Cuqui” cuando era chiquito, según le confesó a Los Angeles Times en Español el mismo Ángel “Cucco” Peña. “Eso es de familia, la historia, me cuenta mi papá, que ellos me decían ‘Cuqui’, entonces mi abuelo cuando me ve les dice ‘este muchacho no puede ser ‘Cuqui’, vamos a ponerle ‘Cucco’”, recordó Peña, quien sabe que el “Cucco” es un personaje de la cultura popular que da miedo.

“Sí da miedo, espero que yo espero que no dé miedo. Me lo intenté quitar pero no fue posible”, confesó con simpatía Ángel “Cucco” Peña a Los Angeles Times antes de ser reconocido por la Academia con Latin Grammy del Consejo Directivo.

Esa conversación se la contamos a Gilberto y el famoso cantante reaccionó con un “Mira nomás, no tenía idea”.

Ahora Gilberto Santa Rosa prepara en el camino su “Auténtico Tour” que sufrirá un giro con una edición especial de San Valentin que llamará “Auténtico Love Edition” y que llegará a Los Ámgeles el 7 de febrero al escenario del YouTube Theater. (John Parra/Getty Images for The Latin Recording)

Gilbertito lanza disco y está listo para visitar L.A.

La última vez que que Gilberto Santa Rosa visitó la ciudad de Los Ángeles fue marzo de este año, cuando tuvo el privilegio de ser uno de los artistas invitados para cantar en la despedida y cierre definitivo del famoso club de baile latino, “The Conga Room”.

Tras esa presentación donde Santa Rosa compartió el escenario con su colega Jerry Rivera, el afamado club bajó el telón con un evento de emociones encontradas donde los presentes pudieron bailar por última vez en la pista de baile al ritmo de dos estrellas que en el pasado recibieron la gran oportunidad de presentarse ante el público angelino por primera vez. The Conga Room estuvo encabezado hasta el día de su cierre, el 27 de marzo de 2024, por el fundador Brad Gluckstein y los co inversionistas Jimmy Smits y Paul Rodríguez,

Gilberto Santa Rosa lució emocionado en la última actuación en el escenario de El Conga Room. (Leon Bennett/Getty Images for The Conga Room)

Tras esa visita, ahora “El Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa estará lanzado este viernes su álbum titulado “Debut y segunda tanda Vol. II”, el cual es un interesante viaje que incluye temas y canciones de otros artistas y otros temas inédito que buscará calar en los corazones de sus seguidores de siempre y las nuevas generaciones.

Hace dos años, Santa Rosa lanzó el primer volumen de esta serie y ahora presentará una segunda tanda de canciones que han sido popularizadas por otras figuras de la música, entre las que destaca el sencillo “Marea”, de Rubén Blades y “Ahora o Nunca”, un tema de Juan José Hernández, cuyo video se estrenará este viernes junto al lanzamiento del álbum que cuenta con arreglos musicales y una orquestación creada por músicos de altura como Luis Marín, Ricky González y el reconocido Ramón Sánchez, quien ha trabajado con Santa Rosa desde su primer álbum que lanzó como solista.

Otros temas que se incluyen en la producción son “Llegó el fin de semana”, “Como si fuera nuestra”, “Piedra y Agua” y “Tratando de acercarme”, que posiblemente podría mostrar en su gira ”Auténtico” que lo llevará en el mes de abril del próximo año al Auditorio Nacional de México, así como también a escenarios de Colombia, Santo Domingo, Costa Rica y otras latitudes.

Igualmente, “El Caballero del Salsa” o “Gilbertito”, como lo llaman sus amigos más cercanos, se prepara para hacer una variante en la gira y de esa manera llevará su romanticismo a diferentes escenarios de los Estados Unidos y de Canadá. Se trata de su esperada serie especial de San Valentín, que en esta ocasión se titulará “Auténtico Love Edition”, la cual es una celebración especial por el Día del Amor y la Amistad, donde el exitoso boricua llevará a sus fanáticos una velada inolvidable llena de sus éxitos más románticos y emblemáticos.

El concierto de Los Ángeles será el 7 de febrero en el escenario del YouTube Theater, donde estará interpretando temas de amor y también de desamor como “Suma y resta”, “Un amor para la historia”, “Sin Voluntad” y “Te propongo”, entre mucho, muchos más.

La útima vez que Gilberto Santa Rosa estuvo en Los Ángeles, CA fue el 27 de marzo de 2024 para despedirse para siempre del escenario de The Conga Room. (Carlin Stiehl/For Los Angeles Times en Español)

“Si en febrero estoy por ahí, así que estén pendientes. A mí me encanta ir a Los Ángeles , me tratan bien y tú mejor que nadie sabe que ha sido poquito a poco, pero gracias a Dios siempre podemos ir y hacer música ahí”, dijo emocionado.

La gira se inicia un día antes de presentarse en Los Ángeles, por lo que el 6 de febrero actuará en San José y continuarán por Vancouver, Calgary, Orlando, Hollywood y culminará en Washington.

Santa Rosa ha prometido que compartirá el infalible mensaje del amor con los miles de fans que igualmente disfrutarán de sus icónicas canciones en un espectáculo cargado de música, emociones y conexiones genuinas. “El mes de febrero es una fecha que siempre he sentido muy especial, ya que celebra lo que me ha motivado durante toda mi carrera: el amor en todas sus formas,” expresó Santa Rosa en su boletín de promoción y además aseguró que cada concierto de esta serie será “un regalo tanto para mi gente como para mí, y no hay mejor forma de celebrarlo que juntos, cantándole al amor”.

