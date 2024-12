Gal Gadot se sometió a una cirugía de emergencia por un ‘coágulo masivo’ en su cerebro durante el embarazo

Gal Gadot reveló el domingo que le diagnosticaron un coágulo de sangre en el cerebro a principios de este año durante el octavo mes de embarazo y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia antes de dar a luz a su cuarto hijo.

La estrella de “Wonder Woman 1984” y “Muerte en el Nilo” confirmó el domingo que está “totalmente curada y llena de gratitud” por la vida que le han devuelto.

Gadot, de 39 años, dijo que luchó con la decisión de si debía revelar públicamente la historia, y señaló en su publicación del domingo en Instagram sobre el problema de salud que compartirla podría ayudarla a procesarla y revelar “la frágil realidad detrás de los momentos seleccionados que compartimos en las redes sociales”.

En un año lleno de “profundos desafíos y profundas reflexiones” para la actriz, Gadot dijo que esperaba poder “generar conciencia y apoyar a otros que puedan enfrentar algo similar”.

La estrella de “Justice League” dijo que había soportado semanas de dolores de cabeza insoportables que la confinaron a su cama antes de que una resonancia magnética revelara en febrero que tenía “un coágulo de sangre ‘enorme’” en su cerebro.

“En un momento, mi familia y yo nos enfrentamos a lo frágil que puede ser la vida. Fue un duro recordatorio de lo rápido que todo puede cambiar, y en medio de un año difícil, todo lo que quería era aguantar y vivir”, escribió Gadot.

“Nos apresuramos a ir al hospital y, en cuestión de horas, me operaron de urgencia. Mi hija, Ori, nació durante ese momento de incertidumbre y miedo”, escribió la estrella de ‘Heart of Stone’ y “Red Notice”. “Su nombre, que significa ‘mi luz’ [en hebreo], no fue elegido por casualidad. Antes de la cirugía, le dije a [mi esposo] Jaron que cuando nuestra hija naciera, ella sería la luz que me esperaba al final de este túnel. Gracias a un extraordinario equipo de médicos en @cedarssinai y a semanas de atención dedicada, lo logré y comencé el camino hacia la recuperación. Hoy, estoy completamente curada y llena de gratitud por la vida que me han devuelto”.

La estrella de “Blancanieves” agregó que aprendió que “es vital escuchar” a su cuerpo y confiar en lo que le dice: “El dolor, el malestar o incluso los cambios sutiles suelen tener un significado más profundo, y estar en sintonía con tu cuerpo puede salvarte la vida”, escribió.

Además, Gadot dijo que “la conciencia es importante”. La estrella de acción dijo que no sabía que entre las mujeres embarazadas había una prevalencia de trombosis venosa cerebral, o TVC, que es el desarrollo de un coágulo de sangre en el cerebro.

Según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el embarazo y el parto aumentan el riesgo de tromboembolia, o coágulos sanguíneos circulantes, incluida la TVC. Un estudio de 2018 publicado por los Institutos Nacionales de Salud informó que las TVC representan aproximadamente el 0,5 % de los accidentes cerebrovasculares y que hasta el 80 % de los pacientes con TVC se recuperan por completo, y el 13 % tiene un desenlace negativo, como la muerte o una discapacidad grave.

“Es muy importante identificarlo a tiempo porque es tratable”, escribió Gadot. “Aunque es poco común, es una posibilidad, y saber que existe es el primer paso para abordarlo. Compartir esto no tiene como objetivo asustar a nadie, sino empoderar. Si al menos una persona se siente obligada a tomar medidas por su salud debido a esta historia, habrá valido la pena compartirla”.

Al anunciar el nacimiento de Ori en marzo, Gadot aparentemente hizo alusión a su problema de salud.

“Mi dulce niña, bienvenida”, escribió en una publicación de Instagram en ese momento. “El embarazo no fue fácil y lo superamos”.

Gadot y su esposo Jaron Varsano, con quien se casó en 2008, también comparten hijas Alma, Maya y Daniella.

